Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat că înainte de intervenția autorităților se acordau anual zeci de milioane de zile de concediu medical fără justificare reală.

Potrivit acestuia, analiza datelor arăta tipare clare, cu creșteri bruște ale concediilor în anumite momente ale săptămânii sau înaintea sărbătorilor legale, ceea ce indica lipsa unei legături reale cu starea de sănătate a pacienților.

Rogobete a arătat că aceste concedii fictive generau presiune directă asupra bugetului sistemului de sănătate, deoarece banii alocați pentru ele erau luați din fondurile destinate tratamentelor, investigațiilor și medicamentelor pentru pacienții care aveau cu adevărat nevoie de îngrijire medicală.

În urma avertismentelor transmise medicilor și a controalelor începute în vara anului trecut, situația s-a schimbat semnificativ. Ministrul Sănătății a precizat că, din iulie până în decembrie, economiile rezultate doar din reducerea concediilor medicale fictive au fost de aproximativ 120 de milioane de lei pe lună. Raportat la un an întreg, suma ajunge la aproape 1,5 miliarde de lei.

Oficialul a explicat că aceste economii nu provin din restrângerea drepturilor pacienților bolnavi, ci din eliminarea abuzurilor care afectau direct sustenabilitatea sistemului public de sănătate.

„Se vedea foarte clar că începând de joi numărul de concedii medicale creștea semnificativ. Apoi luni scădea din nou. Apoi (creștea) înainte de sărbătorile legale, înainte de Ziua copilului, înainte de Sfânta Maria, când existau acele peak-uri, acele creșteri care nu respectau acel un trend oarecum considerat normal”, a spus Rogobete, potrivit stirileprotv.ro. „Înseamnă că ei (pacienții fictivi – n.r) iau de la gura bolnavului din spital – care are nevoie de tratamente, de diagnostic, de medicamente – ca să plătim concediile medicale inventate ale unora. În medie, din iulie și până în decembrie, doar din concediile medicale fictive s-au economisit 120 de milioane de lei pe lună, în medie, ceea ce înseamnă aproape un miliard și jumătate de lei pe an”.

Alexandru Rogobete a subliniat că ministerul lucrează la introducerea unor excepții pentru situațiile medicale evidente, cum sunt pacienții oncologici care urmează radioterapie sau alte tratamente ce presupun absențe repetate de la locul de muncă.

În aceste cazuri, concediile medicale repetitive pentru același cod de boală nu pot fi considerate fictive, iar regulile vor fi adaptate pentru a evita nedreptăți.

„Sigur că situațiile sunt multe, dar ce am discutat ar fi ca acele concedii medicale repetitive pentru același cod de boală – de exemplu, pentru radioterapie, pentru pacienții oncologici, unde este evident că nu se poate elibera un concediu medical fictiv pentru cineva care face radioterapie – să încercăm să introducem câteva excepții pentru codurile de boală și pentru acele situații unde lucrurile sunt evidente.”

Ministrul a declarat că fondurile economisite au permis introducerea a 41 de medicamente noi pe lista celor compensate. Unele dintre aceste medicamente așteptau de peste doi ani să fie incluse, iar accesul pacienților la ele era întârziat din cauza lipsei de resurse financiare.

„Cu banii economisiți, am reușit să introducem 41 de medicamente noi în lista de compensate. (…) Vorbim aici de medicamente care au așteptat și doi ani și jumătate pe listă pentru a putea fi compensate și, până la urmă, pentru a putea ajunge la oamenii care au nevoie”, a spus el.

Ministrul Sănătății a mai explicat că fenomenul concediilor medicale fictive nu este specific doar României și că măsuri similare au fost adoptate și în alte state europene. În acest context, autoritățile române au decis ca, începând cu 1 februarie, prima zi de concediu medical să nu mai fie plătită, pentru a descuraja abuzurile.

El a menționat că în Spania primele trei zile de concediu medical sunt neplătite pentru majoritatea contribuabililor, iar măsuri asemănătoare există și în Belgia sau Portugalia. În același timp, pacienții cu boli cronice ar putea beneficia de scutiri, tocmai pentru a nu fi afectați de noile reguli.