Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că proiectul ROGEN intră într-o etapă esențială de implementare, menită să consolideze cercetarea genomică și să deschidă drumul către medicina de precizie în România. Noua fază a proiectului presupune secvențierea genomică a 5.000 de probe provenite de la persoane prezumtiv sănătoase din întreaga țară.

Totodată, 600 dintre participanți vor fi monitorizați pe termen lung, pentru a analiza modul în care predispoziția genetică interacționează cu factorii de risc și cum pot fi prevenite bolile cardiovasculare.

„Aceste date vor permite dezvoltarea unor scoruri de risc personalizate, care vor sprijini o prevenţie mai eficientă şi intervenţii medicale adaptate fiecărui pacient”, explică ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete a precizat că proiectul ROGEN – Dezvoltarea cercetării genomice în România este finanțat prin Programul Sănătate 2021–2027, beneficiind de un buget de peste 422 milioane de lei. Potrivit acestuia, proiectul a ajuns într-un moment decisiv, după finalizarea etapelor de pregătire.

„Infrastructura este pregătită, iar proiectul intră, în sfârşit, în linie dreaptă către rezultate concrete. ROGEN construieşte infrastructuri moderne de secvenţiere genomicǎ, biobănci şi platforme de analiză a datelor, dar mai ales o reţea naţională de genomică, care va conecta universităţi şi centre de cercetare într-un sistem coerent şi funcţional”, a arătat ministrul Sănătăţii.

Într-o postare publicată duminică pe Facebook, ministrul Sănătății a subliniat că investițiile în infrastructura medicală trebuie dublate de pregătirea sistemului pentru noile tehnologii care vor transforma profund prevenția și tratamentul bolilor.

„România investeşte astăzi în spitale moderne, servicii mai bune şi finanţare corectă. În acelaşi timp, construim viitorul medicinei: medicina de precizie, bazată pe genomică şi tratamente personalizate. Responsabilitatea mea ca ministru este să răspund nevoilor imediate ale pacienţilor, dar şi să pregătim sistemul pentru tehnologiile care vor transforma profund modul în care prevenim şi tratăm bolile. Genomica nu este un lux ştiinţific. Este o investiţie strategică care permite diagnostic mai corect, prevenţie timpurie şi terapii adaptate fiecărui pacient”, a arătat Alexandru Rogobete.

Ministrul a subliniat că etapa următoare a proiectului este crucială pentru dezvoltarea tratamentelor personalizate în România. Analiza genomică și monitorizarea participanților vor contribui la înțelegerea relației dintre profilul genetic și factorii de risc, cu accent pe prevenirea bolilor cardiovasculare.

„Aceste date vor permite dezvoltarea unor scoruri de risc personalizate, care vor sprijini o prevenţie mai eficientă şi intervenţii medicale adaptate fiecărui pacient. Direcţia Ministerului Sănătăţii este clară: o strategie naţională de genomică, integrată cu digitalizarea sănătăţii, cu standarde, interoperabilitate şi protecţia datelor. Doar aşa cercetarea se va transforma în beneficii reale pentru oameni.”

În final, Alexandru Rogobete a transmis un mesaj de apreciere echipelor implicate în derularea proiectului, subliniind importanța colaborării dintre mediul universitar, cercetare și administrație publică.