Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat joi seară că digitalizarea în sănătate nu mai reprezintă doar o promisiune sau un proiect izolat, ci a devenit o politică de sistem clar asumată. El a precizat că Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate 2026–2030 va fi pusă în consultare publică și că documentul explică modul în care tehnologia va fi integrată în funcționarea reală a sistemului sanitar, reducând utilizarea hârtiei și a pixului în spitale.

”Digitalizarea în sănătate nu mai este o promisiune şi nici un proiect izolat. Devine, clar şi asumat, politică de sistem. Punem în consultare publică Strategia Naţională de Digitalizare în Sănătate 2026–2030 şi spunem limpede cum scoatem pixul şi hârtiile din spitale şi cum integrăm tehnologia în modul real de funcţionare al sistemului sanitar”, a transmis, joi seară, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat că documentul urmărește eliminarea „dosarelor plimbate între instituții, fișelor scrise de mână și sistemelor informatice care nu comunică între ele”. El a subliniat că strategia introduce principiul „o singură dată introdus, utilizat de mai multe ori”, pentru a asigura date medicale integrate, sigure și interoperabile. Rogobete a atras atenția că, fără o tehnologie integrată corespunzător, personalul medical și pacienții pierd timp prețios, informații esențiale se pot pierde, iar deciziile sunt luate fără date complete.

Potrivit ministrului Alexandru Rogobete, se dezvoltă un mediu digital în care datele medicale nu mai sunt fragmentate, ci circulă în siguranță și sub control între spitale, ambulatorii, medicina de familie și serviciile de urgență.

”Facem funcţional dosarul electronic de sănătate, astfel încât informaţiile medicale să fie disponibile profesioniştilor, nu pe hârtii plimbate între instituţii. Stabilim interoperabilitatea ca regulă, nu ca excepţie: aceleaşi standarde, aceleaşi date, pentru întregul sistem public. Investim în competenţe digitale pentru personalul medical, astfel încât tehnologia să fie folosită zilnic, nu doar bifată în proiecte”, a mai transmis ministrul.

Ministrul a precizat că documentul ”pune datele acolo unde contează: în mâna profesioniştilor din sănătate şi în sprijinul pacienţilor”.