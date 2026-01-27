În 2025, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a raportat o creștere a plăților sociale și a numărului de beneficiari față de anul precedent. Sumele totale acordate au ajuns la 37,58 miliarde de lei, sprijinind lunar aproximativ 7,1 milioane de persoane, în toate județele țării și în București.

”Comparativ cu anul 2024, datele aferente anului 2025 indică o creştere atât a volumului plăţilor, cât şi a numărului de beneficiari, reflectând consolidarea mecanismelor de implementare şi adaptarea continuă a ANPIS la nevoile identificate în sistemul de asistenţă socială”, a transmis, marţi, ANPIS, într-un comunicat de presă.

Copiii și părinții au continuat să fie principalii beneficiari ai programelor sociale. Alocațiile pentru copii au reprezentat cea mai mare parte a plăților, cu peste 14 miliarde de lei distribuite lunar către mai mult de 3,5 milioane de beneficiari. De asemenea, indemnizația pentru creșterea copilului a susținut lunar peste 150.000 de părinți, dintre care majoritatea au fost mame, dar și un număr tot mai mare de tați implicați activ în creșterea copiilor.

”Această distribuţie reflectă atât rolul tradiţional al mamelor, cât şi implicarea tot mai activă a tatălui în creşterea copilului”, precizează reprezentanţii instituţiei.

Sprijinul financiar s-a extins și către persoanele aflate în proces de integrare profesională, prin stimulentul de inserție, oferit unui număr mediu de peste 77.000 de beneficiari lunar. Persoanele cu dizabilități au rămas o categorie prioritară, peste 930.000 fiind incluse în programe de asistență socială și medicală, menite să le asigure acces la servicii esențiale și să reducă inegalitățile.

Venitul Minim de Incluziune a continuat să fie un instrument important pentru prevenirea sărăciei, ajungând la peste 312.000 de beneficiari lunar, cu plăți totale de circa 414 milioane lei. Tot în 2025, a fost introdus un sprijin suplimentar pentru acoperirea costurilor la energia electrică, destinat a peste 656.000 de persoane și însumat 197 milioane lei în plăți.

”Aceste măsuri au contribuit la reducerea inegalităţilor şi la creşterea accesului la servicii sociale şi medicale, oferind asistenţă constantă persoanelor cu dizabilităţi, indiferent de vârstă”, precizează ANPIS.

Pe lângă aceste măsuri, ANPIS a continuat să acorde alocații pentru hrană în cazul persoanelor cu HIV/SIDA și TBC, alocații de plasament, precum și ajutoare pentru încălzirea locuinței, prin lemne, gaze, energie termică sau electricitate.

”Acordarea venitului minim de incluziune a fost însoţit de consiliere şi monitorizare, contribuind astfel la creşterea impactului social al intervenţiei, dincolo de componenta financiară”, au transmis reprezentanţii instituţiei.

Reprezentanții instituției subliniază că aceste măsuri reflectă o adaptare continuă la nevoile sociale și economice ale populației, consolidând rolul ANPIS în sprijinirea categoriilor vulnerabile și în creșterea impactului social al politicilor de asistență implementate.