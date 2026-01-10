În România, un număr semnificativ de cetățeni nu au în prezent asigurare medicală, însă autoritățile oferă acum posibilitatea de a regulariza această situație prin plata contribuției integrale la ANAF. Pentru cei care aleg să achite luna aceasta 25% din sumă, adică puțin peste 600 de lei, restul de 75% poate fi plătit în termen de aproape un an și jumătate.

Această măsură se adresează atât persoanelor care nu au un loc de muncă, cât și celor care obțin venituri impozabile din activități independente, cum ar fi artiști, freelanceri sau influenceri. În plus, rămân acoperiți temporar și cei care își pierd locul de muncă fără a intra în șomaj, aceștia fiind asigurați încă trei luni după încetarea raportului de muncă.

În prezent, aproximativ 10 milioane de români plătesc contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS). Creșterea acestui număr s-a înregistrat după ce părinții aflați în concediu de creștere copil, coasigurații și pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei nu mai beneficiază de scutire.

Cei care nu au încă asigurare pot remedia situația depunând Declarația unică, fie online, fie fizic la sediile ANAF, și achitând întreaga contribuție anuală, de 2.430 de lei. Prin plata unui avans de 25% în această lună, suma rămasă de peste 1.800 de lei poate fi plătită până în mai 2026.

Neasigurații beneficiază de servicii de urgență gratuit, dar nu pe întreaga durată a spitalizării. Conform lui Bogdan Oprița, șeful UPU de la Spitalul Floreasca, pacientul va fi informat că, după rezolvarea urgenței, costul internării va trebui achitat dacă se prelungește șederea.

„În momentul în care un pacient neasigurat este internat în spital în conformitate cu prevederile legale, în momentul în care el este tratat, în momentul în care urgența este rezolvată, i se pune în vedere pacientului că va trebui să plătească spitalizarea, dacă continuă să rămână sau dacă nu va trebui să fie externat”, a declarat Bogdan Oprița, șef UPU Spitalul Floreasca.

De asemenea, persoanele fără asigurare pot beneficia de servicii de prevenție, monitorizarea sarcinii și anumite îngrijiri postnatale. În cazul unor erori ale sistemului CNAS, calitatea de asigurat nu este afectată imediat, însă evidențele ANAF se actualizează ulterior.

În ceea ce îi privește pe românii care își dau demisia sau rămân fără loc de muncă, aceștia vor fi asigurați medical pentru încă trei luni de la încetarea muncii, dar doar dacă nu beneficiază de șomaj.