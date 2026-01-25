Datele oficiale publicate de CNPP indică faptul că, la sfârșitul lunii decembrie 2025, în România erau înregistrați 4.699.559 de pensionari, o creștere de 4.279 de persoane față de luna precedentă, ceea ce confirmă o evoluție lentă, dar constantă, a acestui segment de populație. Această dinamică reflectă atât ieșirile la pensie, cât și modificările administrative operate în evidențele sistemului public.

Pensia medie la nivel național a fost de 2.778 de lei, valoare calculată pe baza tuturor categoriilor de beneficiari incluși în sistemul public de pensii. Nivelul pensiei medii rămâne un indicator relevant pentru înțelegerea puterii de cumpărare a pensionarilor, mai ales în contextul creșterii costului vieții și al ajustărilor bugetare din ultimii ani.

Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite tuturor beneficiarilor a ajuns, în luna decembrie, la 13,053 miliarde de lei. Această sumă reflectă efortul bugetar lunar necesar pentru plata pensiilor și evidențiază dimensiunea sistemului public de pensii din România, gestionat de Casa Națională de Pensii Publice.

O categorie distinctă în structura generală a beneficiarilor o reprezintă pensionarii care au desfășurat activități în agricultură. Potrivit statisticilor CNPP, 534.467 de persoane aveau perioade lucrate în acest sector, ceea ce reprezintă o pondere semnificativă din totalul pensionarilor înregistrați la finalul anului.

Pentru această categorie, pensia medie a fost de doar 720 de lei, un nivel mult inferior mediei naționale. Diferența reflectă contribuțiile reduse realizate de-a lungul timpului în sistemul public de pensii, dar și particularitățile istorice ale muncii în agricultură, unde veniturile declarate au fost adesea mai mici sau neregulate.

Această discrepanță între pensia medie generală și cea aferentă pensionarilor din agricultură evidențiază una dintre cele mai sensibile probleme ale sistemului de pensii, respectiv inegalitatea veniturilor la vârsta pensionării, în funcție de domeniul de activitate și de durata sau consistența contribuțiilor.

Cea mai mare parte a pensionarilor din România este reprezentată de persoanele care s-au pensionat la limita de vârstă. Conform datelor centralizate pentru luna decembrie 2025, numărul acestora a fost de 3.788.189 de persoane, dintre care 2.163.045 erau femei. Pensia medie pentru această categorie a fost de 3.109 lei, peste media generală la nivel național.

În ceea ce privește pensiile anticipate, CNPP a raportat un număr de 66.391 de beneficiari, care au primit o pensie medie de 2.579 de lei. Această formă de pensionare continuă să aibă o pondere redusă în total, fiind accesată în special de persoanele care îndeplinesc condițiile legale înainte de atingerea vârstei standard.

Pensiile de invaliditate au fost acordate unui număr de 397.601 persoane, cu o pensie medie de 1.094 lei. Din acest total, 46.096 de pensionari au fost încadrați în gradul I de invaliditate, pentru care pensia medie a fost de 958 de lei, nivel ce reflectă specificul și limitările acestui tip de beneficiar.

În aceeași lună, pensia de urmaș a fost plătită unui număr de 447.283 de persoane, valoarea medie fiind de 1.502 lei. Totodată, ajutor social au primit 95 de pensionari, suma medie acordată în acest caz fiind de 540 de lei, conform datelor oficiale ale Casei Naționale de Pensii Publice.