În discuțiile privind construcția bugetului de stat pentru anul viitor, tema pensiilor rămâne una centrală, în special din perspectiva protejării pensionarilor cu venituri mici. Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că în schița de buget pentru 2026 este prevăzută includerea unor măsuri dedicate acestei categorii, în condițiile în care indexarea pensiilor a fost înghețată în 2025.

Oficialul a explicat că intenția este de a propune coaliției două variante de ajutoare financiare, inspirate din mecanismele aplicate în anii anteriori. Măsurile ar urma să vizeze exclusiv pensionarii cu venituri sub anumite praguri, stabilite în funcție de capacitatea bugetară.

În acest context, Florin Manole a arătat că inflația a afectat în mod disproporționat pensionarii cu pensii mici, iar lipsa unei creșteri în 2025 face necesară identificarea unor soluții punctuale pentru anul următor.

„Cred că, însă, la fel cum am făcut-o anul trecut, în 2026, am zis eu, ar trebui să avem un sprijin pentru pensionarii cei mai vulnerabili, pentru că inflaţia a afectat cel mai mult evident pe cei cu venituri mai mici, pe pensionarii cu venituri mai mici în această speţă. Genul acela de sprijin pe care l-am avut în 2025 şi care a ajuns la peste 2.460.000 de pensionari a costat aproximativ 2 miliarde de lei. Aceiaşi soluţie ar putea să fie aplicată şi în 2026”, a arătat Florin Manole.

Ministrul Muncii a detaliat că ajutorul acordat în 2025 nu a fost unul generalizat, ci a vizat doar pensionarii care aveau venituri sub pragul de 2.574 de lei. Potrivit acestuia, modelul ar putea fi reluat și adaptat pentru 2026, în funcție de deciziile politice și de resursele disponibile.

În fața colegilor din coaliție, Manole intenționează să propună un mecanism similar, dar a subliniat că nu a avansat încă cifre clare privind pragurile sau sumele, considerând necesară o discuție colegială înainte de orice angajament public.

„Voi propune coaliţiei să avem un mecanism similar. Nu m-am aventurat să spun cifre, praguri, care să fie pragul de acces, sau cuantumuri, pentru că am considerat că este corect să avem această discuţie colegială. Este nevoie să venim cu ceva pe partea de pensii, să sprijinim pe pensionarii cei mai vulnerabili”, a explicat ministrul.

Acesta a arătat că ajutorul ar putea fi acordat într-o singură tranșă sau în două tranșe, așa cum s-a procedat anterior, și că există inclusiv varianta stabilirii mai multor praguri de venit, pentru a evita situațiile în care pensionarii depășesc limita cu sume foarte mici și pierd integral dreptul la sprijin.

„Aceasta poate fi o soluţie, one-off-ul care a fost aplicat şi anul trecut, într-o tranşă sau în două tranşe. Anul trecut a fost în două tranşe, aprilie şi decembrie. Anul acesta poate să fie într-o tranşe, poate să fie în două. Putem să avem un prag sau putem să avem două praguri de venit. În 2023, dacă nu mă înşel, au fost trei praguri de venit în funcţie de care se acorda un astfel de sprijin, într-o singură tranşă. Deci soluţii tehnice există. Trebuie să verificăm care este şi capacitatea bugetului, pentru că e un lucru normal”, a subliniat Florin Manole.

Florin Manole a precizat că în schița de buget pentru 2026 vor fi incluse două variante clare, urmând ca decizia finală să fie luată în urma negocierilor din coaliție. Prima opțiune este una similară cu cea aplicată anul trecut, când pensionarii cu venituri sub 2.574 de lei au primit un ajutor total de 800 de lei, acordat în două tranșe egale.

A doua variantă propusă se inspiră din modelul utilizat în 2023, care presupunea existența a trei praguri de venit și a trei cuantumuri diferite, astfel încât pensionarii cu pensii mai mici să beneficieze de sume mai mari.

„În schiţa de buget pe care Ministerul Muncii o vede pentru anul 2026, se va regăsi şi o variantă în legătură cu sprijinirea pensionarilor. Voi propune două variante. O variantă similară cu cea de anul trecut. Anul trecut, varianta a fost două tranşe egale, de câte 400 de lei, deci 800 de lei în total, pentru pensionarii sub 2.574 de lei. Este o variantă. (..) A doua variantă pe care o să o propun este o variantă similară cu cea din 2023, în care au fost trei praguri de venit şi trei cuantumuri diferite ale acestui sprijin, astfel încât pensionarii cu venituri mai mici să aibă un sprijin mai mare decât 800 de lei, pensionarii cu venituri mai mari, totuşi sub un anumit prag, să aibă un sprijin mai mic”, a declarat Florin Manole.

Ministrul a explicat că această abordare ar putea reduce nemulțumirile generate de existența unui singur prag de venit, care exclude automat pensionarii aflați foarte aproape de limită.

În paralel cu discuțiile de la Ministerul Muncii, PSD a prezentat o listă de propuneri concrete privind ajutoarele care ar putea fi acordate pensionarilor în 2026, în funcție de nivelul pensiilor.

Pentru un ajutor de 600 de lei, acordat în două tranșe egale de câte 300 de lei, în aprilie și decembrie, ar urma să fie eligibili aproximativ 1 milion de pensionari. Impactul bugetar estimat pentru această măsură este de 612 milioane de lei.

Un ajutor de 800 de lei, plătit în două tranșe egale de câte 400 de lei, ar viza 621.095 pensionari, cu un impact bugetar de 497 de milioane de lei.

Cea de-a treia variantă prevede un ajutor de 1.000 de lei, acordat tot în două tranșe egale, pentru aproximativ 1,24 milioane de pensionari, cu un impact bugetar estimat la 1,24 miliarde de lei.

În total, măsurile ar putea viza 2,8 milioane de pensionari, cu un impact bugetar de 2,35 miliarde de lei.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că formațiunea este hotărâtă să susțină creșterea veniturilor pensionarilor, subliniind că anul 2026 trebuie să aducă măsuri concrete care să compenseze pierderile suferite în 2025.

Liderul social-democrat a arătat că discuția privind pensiile va avea loc în mod obligatoriu în momentul în care va începe dezbaterea asupra bugetului de stat pentru anul viitor.

„Faptul că în anul 2025 puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut dramatic în România, spre deosebire de anul 2024, când PSD-ul a făcut cea mai mare creştere a pensiei de după Revoluţie, ne duce în situaţia acestui an în care suntem absolut hotărâţi să susţinem creşterea pensiilor în România”, a declarat Sorin Grindeanu.

Acesta a mai precizat că majorarea veniturilor poate lua inclusiv forma unor ajutoare financiare acordate punctual, dar că este esențial ca pensionarii să beneficieze de măsuri reale de compensare, indiferent de formula tehnică adoptată.