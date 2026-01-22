Pensiile vor începe să fie livrate începând cu data de 2 februarie pentru beneficiarii care primesc banii prin intermediul poștei. Pensionarii care au ales virarea sumelor pe card vor avea pensiile disponibile în data de 12 februarie.

Cei care s-au pensionat recent vor primi prima pensie, împreună cu eventualele restanțe, în intervalul 13-17 februarie. După această primă plată, pensiile viitoare vor fi virate direct pe card pentru cei care au cont bancar. În anumite situații, pensia poate fi ridicată și de la casieria Casei de Pensii. Pensionarii români care locuiesc în străinătate vor încasa pensia abia pe 19 februarie.

„Prima pensie și restanțele vin prin poștă, la poștaș, între 13 și 17 ale fiecărei luni. După aceea, dacă pensionarul are cont deschis la o bancă, următoarele plăți se fac direct pe card. În unele situații, banii pot fi ridicați și de la casieria Casei de Pensii”, au informat reprezentanții Casei de Pensii.

În ceea ce privește alocațiile și indemnizațiile pentru creșterea copilului, acestea se plătesc, în mod obișnuit, pe data de 8 a fiecărei luni. În februarie, această zi cade într-o duminică, motiv pentru care plățile vor fi efectuate fie vineri, 6 februarie, fie luni, 9 februarie. În anul 2026, alocația pentru copiii cu vârsta de până la doi ani este de 719 lei, iar pentru copiii cu vârsta cuprinsă între doi și 18 ani valoarea este de 292 de lei. În cazul copiilor cu handicap, cu vârste între 3 și 18 ani, alocația lunară rămâne la nivelul de 719 lei.

Indemnizațiile pentru persoanele cu handicap sunt programate, de regulă, pentru data de 15 februarie. Întrucât această zi cade duminică, plățile vor fi făcute fie pe 13 februarie, fie pe 16 februarie. Sumele diferă în funcție de gradul de dizabilitate. Adulții cu handicap grav primesc lunar 529 de lei, la care se adaugă un buget complementar de 199 de lei.

Pentru adulții cu handicap accentuat, indemnizația este de 350 de lei, iar bugetul complementar este de 146 de lei, în timp ce adulții cu handicap mediu primesc 80 de lei. În cazul copiilor, cei cu handicap grav beneficiază de o indemnizație de 463 de lei, cei cu handicap accentuat primesc 232 de lei, iar copiii cu handicap mediu au alocată suma de 80 de lei lunar.

Românii care beneficiază de ajutorul de șomaj trebuie să știe că acesta va fi virat pe 17 februarie. Valoarea ajutorului de șomaj este stabilită în funcție de vechimea în muncă și de media veniturilor obținute anterior, existând posibilitatea unei ajustări de până la 10%.

Astfel, în luna februarie, toate plățile sociale importante sunt programate clar, iar beneficiarii pot ști din timp când vor primi pensiile, alocațiile, indemnizațiile pentru handicap și ajutorul de șomaj.