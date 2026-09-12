Ce au găsit comisarii ANPC după ce au verificat peste 1.600 de operatori economici

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat 1.102 amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 3,98 milioane de lei, în urma controalelor desfășurate la nivel național între 7 și 11 septembrie 2026.

Comisarii ANPC au verificat peste 1.600 de operatori economici, acțiunile vizând siguranța produselor comercializate, respectarea prevederilor legale din sectorul alimentar și condițiile în care sunt furnizate diferite servicii.

Verificările au scos la iveală mai multe nereguli, pentru care autoritatea a dispus atât sancțiuni contravenționale, cât și măsuri menite să protejeze consumatorii.

Printre măsurile adoptate s-a numărat oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme, cu o valoare de aproximativ 115.000 de lei. Alte produse, evaluate la aproximativ 2,55 milioane de lei, au fost oprite temporar de la comercializare, până la remedierea deficiențelor constatate.

În cazul a opt operatori economici, comisarii ANPC au dispus oprirea prestării serviciilor până la remedierea problemelor identificate. Controalele au urmărit mai multe aspecte legate de conformitatea produselor și serviciilor oferite consumatorilor.

Printre principalele nereguli constatate s-au aflat deficiențele de etichetare. În anumite situații, informațiile înscrise pe etichete nu erau traduse corespunzător în limba română, iar unele produse nu aveau avertismentele necesare.

Comisarii au constatat și lipsa unor informații referitoare la compoziția fibroasă, precum și probleme privind menționarea producătorului sau a distribuitorului. Au fost identificate, de asemenea, produse pentru care nu erau prezentate informații privind țara de proveniență.

Verificările au evidențiat și existența unor produse depreciate calitativ, neconforme sau expirate. Acestea au fost retrase de la comercializare în urma controalelor efectuate de comisarii ANPC.

În sectorul alimentar, neregulile au vizat inclusiv condițiile de igienă și de depozitare a produselor. Comisarii au găsit agregate care nu erau igienizate corespunzător și prezentau urme de rugină, dar și pavimente deteriorate.

Au fost constatate și deficiențe legate de ustensilele utilizate în spațiile de gătit, unele dintre acestea fiind neconforme. Problemele identificate au vizat astfel atât starea spațiilor și echipamentelor, cât și modul în care erau păstrate anumite produse.

În timpul verificărilor au fost identificate situații în care produsele preparate erau păstrate fără respectarea temperaturilor corespunzătoare de depozitare. Condițiile de păstrare au fost astfel printre aspectele urmărite de comisarii ANPC în controalele efectuate.

Potrivit comunicatului transmis de autoritate, în unele spații destinate preparării alimentelor au fost descoperite și urme de mucegai. Neregulile constatate au determinat aplicarea măsurilor prevăzute de legislația privind protecția consumatorilor.

O altă categorie de probleme identificată de comisarii ANPC a vizat prestarea unor servicii în spații neautorizate sau în locații care nu respectau condițiile legale de funcționare.

Controalele au mai scos la iveală situații în care anumite produse erau prezentate consumatorilor drept autohtone, deși comercianții nu dețineau certificatul de producător necesar pentru susținerea acestei mențiuni.

Autoritatea a dispus, pe lângă sancțiunile aplicate, măsuri privind produsele și serviciile pentru care au fost constatate deficiențe. Produsele neconforme au fost fie retrase definitiv de la comercializare, fie oprite temporar, în funcție de situația constatată și de măsurile necesare pentru remedierea problemelor.

În total, ANPC a aplicat 1.102 amenzi contravenționale, valoarea acestora depășind 3,98 milioane de lei. Comisarii au emis, totodată, 606 avertismente în urma verificărilor desfășurate la nivel național în perioada 7-11 septembrie 2026.