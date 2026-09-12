Pașii legali pe care trebuie să-i urmezi atunci când ai probleme cu vecinii din bloc

Locuitul la bloc presupune respectarea unor reguli de conviețuire, inclusiv atunci când vine vorba despre zgomotul produs în apartamente. Lucrările cu bormașina, petrecerile sau muzica ascultată la un volum ridicat pot deveni surse de conflict între vecini, mai ales atunci când se desfășoară în perioadele în care liniștea trebuie respectată.

Persoanele care tulbură în mod nejustificat liniștea locatarilor pot fi sancționate, însă rezolvarea unei astfel de situații presupune parcurgerea unor pași. Gălăgia este una dintre problemele care apar frecvent între persoanele care locuiesc în același imobil.

Zgomotele produse într-un apartament se pot auzi cu ușurință în locuințele învecinate, iar situațiile repetate pot duce la apariția unor conflicte.

Potrivit Legii 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, liniștea în imobile trebuie respectată în două intervale orare. Este vorba despre perioada 22:00 – 8:00 și intervalul 13:00 – 14:00.

Locatarii care nu respectă aceste prevederi și tulbură liniștea în perioadele protejate de lege riscă sancțiuni, amenda putând ajunge până la 2.000 de lei.

Atunci când zgomotul provine de la un vecin și sunt încălcate orele de liniște, primul pas poate fi o discuție directă și amiabilă. În anumite situații, persoana care produce zgomotul nu își dă seama cât de puternic se aude acesta în apartamentele din jur.

O informare simplă cu privire la problema creată poate fi suficientă pentru ca situația să se rezolve fără alte demersuri. O astfel de abordare poate evita escaladarea unui conflict și poate duce la respectarea orelor de liniște.

Dacă discuția nu are rezultatul dorit, următorul pas poate fi sesizarea administratorului imobilului sau a comitetului asociației de proprietari. Aceștia pot încerca să medieze situația atunci când există un conflict între locatari.

Administratorul sau comitetul asociației de proprietari poate, de asemenea, să îi transmită vecinului care produce zgomot o somație scrisă. Intervenția asociației poate fi cu atât mai relevantă atunci când zgomotul îi afectează și pe alți locatari din imobil.

Dacă problema nu se rezolvă și gălăgia continuă, poate fi sesizată poliția. Pentru ca situația să poată fi constatată, este indicat ca sesizarea să fie făcută chiar în momentul în care se produce zgomotul, de exemplu atunci când sunt folosite uneltele zgomotoase sau când are loc o petrecere cu muzica la volum ridicat.

Poate fi contactată Poliția Locală sau secția de poliție de care aparține imobilul. La sesizare este important să fie comunicate informațiile necesare pentru identificarea situației.

Persoana care face sesizarea trebuie să indice adresa completă, apartamentul din care provine zgomotul și tipul de gălăgie produs. De asemenea, trebuie precizat faptul că zgomotul are loc în intervalul în care liniștea este protejată de lege.

Poliția se poate deplasa la fața locului pentru a constata situația și, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, poate aplica amenda corespunzătoare.

În cazul în care situația se repetă, poate fi formulată și o sesizare scrisă. Aceasta poate fi depusă personal, transmisă prin e-mail sau făcută online, în funcție de modalitatea disponibilă.

Sesizarea trebuie să cuprindă datele de identificare ale persoanei care reclamă situația, precum și o descriere a faptelor. Este util ca incidentele să fie menționate cu date și ore, astfel încât să poată fi urmărit caracterul repetitiv al problemei.

Pentru susținerea sesizării pot fi utile un jurnal al incidentelor, eventualele înregistrări și declarațiile altor vecini care au fost afectați de zgomot. Aceste elemente pot contribui la documentarea situației reclamate.

Dacă nici intervențiile poliției nu duc la rezolvarea problemei, situația poate ajunge în instanță. Într-un astfel de demers pot fi folosite ca probe procese-verbale, sesizări formulate anterior și declarații ale martorilor. Pe baza acestor probe, pot fi solicitate încetarea practicii de a deranja vecinii și, în anumite condiții, acordarea unor daune morale.