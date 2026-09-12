Anvelopa care pare nouă poate avea, de fapt, câțiva ani. Detaliul ascuns pe cauciuc

SURSA FOTO: Dreamstime / Românii aflați la volan în Germania trebuie să fie atenți. Amenda pentru anvelope nepotrivite poate ajunge la 120 de euro

Alegerea anvelopelor pentru sezonul rece presupune mai mult decât verificarea producătorului și a dimensiunii potrivite pentru mașină. Caracteristicile tehnice, marcajele de pe flanc și data fabricației sunt informații importante care trebuie verificate înainte de achiziție.

O anvelopă „de buget” produsă recent poate reprezenta o alegere mai bună pe termen lung decât un model premium care a fost depozitat timp de mai mulți ani. Vechimea cauciucului este, astfel, un element care nu trebuie ignorat atunci când sunt comparate mai multe produse.

Nici anvelopele all-season nu trebuie respinse automat doar pentru că sunt destinate utilizării pe tot parcursul anului. Important este ca modelul ales să corespundă condițiilor în care va fi folosit și să aibă marcajele și caracteristicile necesare.

Pe flancul anvelopei pot fi găsite mai multe informații utile pentru cumpărător, inclusiv dimensiunile, indicii de sarcină și viteză, marcajele pentru condiții de iarnă și codul DOT.

Primul element care trebuie verificat este compatibilitatea cu automobilul. Anvelopele trebuie să aibă dimensiunile aprobate pentru modelul respectiv și să respecte indicii de sarcină și de viteză corespunzători.

Pentru utilizarea în condiții de iarnă, când carosabilul poate fi acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, pe flancul anvelopei trebuie să existe unul dintre marcajele M+S, M.S. sau M&S.

Un indicator suplimentar este simbolul 3PMSF. Acesta este reprezentat de un munte cu trei vârfuri, în interiorul căruia se află un fulg de zăpadă, și indică faptul că anvelopa a trecut teste specifice pentru condiții de iarnă.

Diferența este importantă deoarece simplul marcaj M+S nu presupune efectuarea unei testări standardizate a performanțelor pe zăpadă. În cazul marcajului 3PMSF există teste specifice prin care este evaluată utilizarea anvelopei în condiții de iarnă.

Anvelopele pot fi împărțite în două categorii principale: cele destinate unui anumit sezon și cele all-season. Primele sunt concepute pentru condiții specifice de temperatură și carosabil, în timp ce modelele all-season sunt proiectate pentru utilizare pe tot parcursul anului.

Anvelopele de iarnă sunt dezvoltate pentru a oferi o aderență cât mai bună atunci când temperaturile sunt scăzute. În schimb, modelele de vară sunt concepute pentru a asigura o aderență bună inclusiv atunci când temperaturile exterioare sunt ridicate.

Anvelopele all-season reprezintă o soluție intermediară între cele două tipuri. Acestea permit utilizarea mașinii atât vara, cât și iarna, fără ca anvelopele să fie schimbate la fiecare modificare a sezonului.

Totuși, specialiștii nu recomandă în general această variantă, deoarece, prin comparație cu anvelopele concepute special pentru vară sau iarnă, modelele all-season nu oferă același nivel de aderență.

Înainte de cumpărare poate fi verificată și eticheta europeană a anvelopei. Aceasta oferă informații despre mai multe caracteristici, printre care performanța la frânarea pe carosabil umed, rezistența la rulare și nivelul zgomotului exterior.

Prețul mai mic al unei anvelope poate fi atractiv, însă diferențele dintre modele în ceea ce privește aderența pot deveni relevante atunci când este necesară o frânare de urgență.

Și starea fizică a anvelopei trebuie verificată. Profilul poate prezenta semne de uzură neuniformă, iar pe cauciuc pot apărea fisuri, deformări sau deteriorări ale flancurilor.

Gradul de uzură poate fi verificat și cu ajutorul martorilor TWI integrați în banda de rulare. Aceștia indică atingerea limitei legale de uzură, corespunzătoare unei adâncimi a profilului de aproximativ 1,6 mm.

Codul DOT este una dintre informațiile importante de verificat la cumpărarea unei anvelope. Acesta indică momentul fabricării și permite identificarea săptămânii și a anului în care a fost produs cauciucul.

Cu cât data fabricației este mai apropiată de momentul achiziției, cu atât anvelopa are o perioadă mai lungă de utilizare disponibilă. Recomandarea specialiștilor este ca pe mașină să nu fie montată o anvelopă mai veche de cinci ani.

Astfel, un cauciuc produs înainte de 2021 poate fi considerat deja învechit chiar dacă nu a fost utilizat și se află încă în stare de nou. Un preț foarte mic nu schimbă vechimea anvelopei, motiv pentru care data fabricației trebuie verificată înainte de cumpărare.

Pentru identificarea DOT-ului trebuie verificat flancul anvelopei. Codul este înscris într-un oval și este format din patru cifre. În exemplul prezentat în material, acesta este „2826”.

Primele două cifre ale codului indică săptămâna fabricației, iar ultimele două reprezintă anul. În cazul codului „2826”, anvelopa a fost produsă în săptămâna 28 din anul 2026, respectiv în perioada 6-12 iulie.

Prin urmare, vechimea trebuie luată în calcul atunci când sunt comparate anvelope cu prețuri și niveluri de performanță diferite. Un model premium cu un DOT mai vechi poate ajunge să fie o alegere mai puțin avantajoasă decât o anvelopă „de buget” fabricată recent, potrivit celor relatate de promotor.ro.