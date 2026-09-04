Testul care schimbă clasamentul anvelopelor de iarnă: modelul surpriză ajuns pe primul loc
SURSA FOTO: Dreamstime - Anvelopele de iarnă, obligatorii în Germania
Revista britanică Auto Express a publicat clasamentul celor mai bune anvelope de iarnă din 2026, după o serie de teste desfășurate pe zăpadă, carosabil umed și asfalt uscat.
Britanicii au pus 11 modele la încercare. Rezultatul testului este neașteptat
Pentru comparație au fost alese 11 modele disponibile pe piața europeană, toate având dimensiunea 205/55 R16. Testele au urmărit mai multe criterii importante pentru comportamentul unei nvelopea în sezonul rece, printre care frânarea, tracțiunea, manevrabilitatea, rezistența la acvaplanare, nivelul de zgomot și rezistența la rulare.
Diferențele dintre primele modele au fost foarte mici. Primele cinci poziții din clasament au fost despărțite de numai 0,7 puncte procentuale. Pe primul loc s-a clasat Continental WinterContact TS870, urmată de Pirelli Cinturato Winter 3. Podiumul a fost completat de Hankook i’cept RS3 W462.
Pirelli Cinturato Winter 3 a obținut un scor general de 99,8%, fiind la numai 0,2% în urma modelului produs de Continental. Hankook i’cept RS3 W462 a încheiat testul cu 99,4%, ocupând poziția a treia și obținând, totodată, cel mai bun rezultat la frânarea pe zăpadă.
Diferențe mici între modelele de top
Bridgestone Blizzak 6 Enliten și Michelin Alpin 7 au ocupat împreună locul al patrulea, ambele modele primind un scor de 99,3%. Goodyear UltraGrip Performance 3 s-a clasat pe poziția a șasea, cu 98,9%.
În continuarea clasamentului s-au aflat Falken Eurowinter HS02, Dunlop Winter, Linglong Sport Master Winter HP și Maxxis Premitra Snow WP6. Aceste modele au completat lista celor 11 anvelope comparate de jurnaliștii britanici.
La capătul clasamentului s-a situat Minerva Frostrack HP, cu un scor de 93%. Modelul a avut rezultate slabe în special pe carosabil umed, criteriu care a avut o pondere importantă în evaluarea generală.
Autorii testului au atras atenția asupra diferențelor dintre preț și performanță, subliniind că un cost redus de achiziție nu garantează automat rezultate bune în condiții de iarnă.
Teste realizate în Finlanda și Germania
Testele desfășurate pe zăpadă au avut loc la Ivalo, în Finlanda, unde temperaturile au fost cuprinse între -9 și -11 grade Celsius. Pentru evaluarea comportamentului pe carosabil umed și asfalt uscat, anvelopele au fost testate pe pista Contidrom din Germania.
Punctajul final a fost calculat în funcție de rezultatele obținute în diferite condiții de rulare. Cea mai mare pondere, de 50%, a revenit performanțelor pe carosabil umed.
Rezultatele obținute pe zăpadă și pe asfalt uscat au reprezentat câte 20% din scorul final. Restul punctajului a fost stabilit pe baza nivelului de zgomot, a rezistenței la rulare și a prețului de vânzare al anvelopei.
Continental WinterContact TS870, pe primul loc
Continental WinterContact TS870 a obținut un scor de 100% și a câștigat pentru a treia oară testul Auto Express la această dimensiune de anvelopă. Modelul s-a remarcat în special pe carosabil umed, unde a ocupat prima poziție atât la frânare, cât și la testele de virare.
Pe zăpadă, anvelopa Continental nu a obținut cel mai bun rezultat la accelerație. Totuși, modelul a avut un comportament echilibrat, iar distanța de frânare s-a apropiat de cea înregistrată de liderul acestei probe.
Continental WinterContact TS870 a obținut, de asemenea, cel mai bun rezultat în ceea ce privește zgomotul perceput în habitaclu. Performanțele cumulate pe criteriile evaluate au dus modelul pe prima poziție a clasamentului.
Pirelli Cinturato Winter 3 a încheiat testul cu 99,8%, în timp ce Hankook i’cept RS3 W462 a primit 99,4%. Modelul Hankook s-a remarcat prin cel mai bun rezultat la frânarea pe zăpadă.
Clasamentul anvelopelor de iarnă
Bridgestone Blizzak 6 Enliten și Michelin Alpin 7 au primit câte 99,3% și au împărțit locul al patrulea. Goodyear UltraGrip Performance 3 a terminat testul cu 98,9%, pe poziția a șasea.
În clasament au urmat Falken Eurowinter HS02, Dunlop Winter, Linglong Sport Master Winter HP și Maxxis Premitra Snow WP6.
Minerva Frostrack HP s-a clasat ultima dintre cele 11 anvelope testate, cu 93%. Rezultatele modelului au fost mai slabe în special pe carosabil umed, acolo unde performanța a avut cea mai mare pondere în stabilirea scorului final.
Testele au combinat probe desfășurate în condiții de iarnă la Ivalo, în Finlanda, cu evaluări pe suprafețe umede și uscate la Contidrom, în Germania. Punctajele au fost stabilite prin raportarea rezultatelor obținute la criteriile de frânare, tracțiune, manevrabilitate, acvaplanare, zgomot, rezistență la rulare și preț.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.