Testul care schimbă clasamentul anvelopelor de iarnă: modelul surpriză ajuns pe primul loc

Revista britanică Auto Express a publicat clasamentul celor mai bune anvelope de iarnă din 2026, după o serie de teste desfășurate pe zăpadă, carosabil umed și asfalt uscat.

Pentru comparație au fost alese 11 modele disponibile pe piața europeană, toate având dimensiunea 205/55 R16. Testele au urmărit mai multe criterii importante pentru comportamentul unei nvelopea în sezonul rece, printre care frânarea, tracțiunea, manevrabilitatea, rezistența la acvaplanare, nivelul de zgomot și rezistența la rulare.

Diferențele dintre primele modele au fost foarte mici. Primele cinci poziții din clasament au fost despărțite de numai 0,7 puncte procentuale. Pe primul loc s-a clasat Continental WinterContact TS870, urmată de Pirelli Cinturato Winter 3. Podiumul a fost completat de Hankook i’cept RS3 W462.

Pirelli Cinturato Winter 3 a obținut un scor general de 99,8%, fiind la numai 0,2% în urma modelului produs de Continental. Hankook i’cept RS3 W462 a încheiat testul cu 99,4%, ocupând poziția a treia și obținând, totodată, cel mai bun rezultat la frânarea pe zăpadă.

Bridgestone Blizzak 6 Enliten și Michelin Alpin 7 au ocupat împreună locul al patrulea, ambele modele primind un scor de 99,3%. Goodyear UltraGrip Performance 3 s-a clasat pe poziția a șasea, cu 98,9%.

În continuarea clasamentului s-au aflat Falken Eurowinter HS02, Dunlop Winter, Linglong Sport Master Winter HP și Maxxis Premitra Snow WP6. Aceste modele au completat lista celor 11 anvelope comparate de jurnaliștii britanici.

La capătul clasamentului s-a situat Minerva Frostrack HP, cu un scor de 93%. Modelul a avut rezultate slabe în special pe carosabil umed, criteriu care a avut o pondere importantă în evaluarea generală.

Autorii testului au atras atenția asupra diferențelor dintre preț și performanță, subliniind că un cost redus de achiziție nu garantează automat rezultate bune în condiții de iarnă.

Testele desfășurate pe zăpadă au avut loc la Ivalo, în Finlanda, unde temperaturile au fost cuprinse între -9 și -11 grade Celsius. Pentru evaluarea comportamentului pe carosabil umed și asfalt uscat, anvelopele au fost testate pe pista Contidrom din Germania.

Punctajul final a fost calculat în funcție de rezultatele obținute în diferite condiții de rulare. Cea mai mare pondere, de 50%, a revenit performanțelor pe carosabil umed.

Rezultatele obținute pe zăpadă și pe asfalt uscat au reprezentat câte 20% din scorul final. Restul punctajului a fost stabilit pe baza nivelului de zgomot, a rezistenței la rulare și a prețului de vânzare al anvelopei.

Continental WinterContact TS870 a obținut un scor de 100% și a câștigat pentru a treia oară testul Auto Express la această dimensiune de anvelopă. Modelul s-a remarcat în special pe carosabil umed, unde a ocupat prima poziție atât la frânare, cât și la testele de virare.

Pe zăpadă, anvelopa Continental nu a obținut cel mai bun rezultat la accelerație. Totuși, modelul a avut un comportament echilibrat, iar distanța de frânare s-a apropiat de cea înregistrată de liderul acestei probe.

Continental WinterContact TS870 a obținut, de asemenea, cel mai bun rezultat în ceea ce privește zgomotul perceput în habitaclu. Performanțele cumulate pe criteriile evaluate au dus modelul pe prima poziție a clasamentului.

Pirelli Cinturato Winter 3 a încheiat testul cu 99,8%, în timp ce Hankook i’cept RS3 W462 a primit 99,4%. Modelul Hankook s-a remarcat prin cel mai bun rezultat la frânarea pe zăpadă.

Bridgestone Blizzak 6 Enliten și Michelin Alpin 7 au primit câte 99,3% și au împărțit locul al patrulea. Goodyear UltraGrip Performance 3 a terminat testul cu 98,9%, pe poziția a șasea.

În clasament au urmat Falken Eurowinter HS02, Dunlop Winter, Linglong Sport Master Winter HP și Maxxis Premitra Snow WP6.

Minerva Frostrack HP s-a clasat ultima dintre cele 11 anvelope testate, cu 93%. Rezultatele modelului au fost mai slabe în special pe carosabil umed, acolo unde performanța a avut cea mai mare pondere în stabilirea scorului final.

Testele au combinat probe desfășurate în condiții de iarnă la Ivalo, în Finlanda, cu evaluări pe suprafețe umede și uscate la Contidrom, în Germania. Punctajele au fost stabilite prin raportarea rezultatelor obținute la criteriile de frânare, tracțiune, manevrabilitate, acvaplanare, zgomot, rezistență la rulare și preț.