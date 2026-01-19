Pe timp de iarnă, circulația rutieră poate deveni extrem de periculoasă, chiar și pe distanțe scurte sau la viteze reduse, avertizează Registrul Auto Român (RAR) pe pagina oficială de Facebook.

Gheața, zăpada sau poleiul cresc semnificativ riscul pierderii controlului asupra autovehiculului și lungimea necesară pentru a opri în siguranță.

În aceste condiții, anvelopele special concepute pentru sezonul rece fac o diferență reală în timpul deplasărio. Potrivit mesajului transmis pe rețeaua de socializare, anvelopele speciale pentru sezonul rece asigură aderență sporită și permit frânarea mai eficientă, reducând semnificativ riscul accidentelor.

Din punct de vedere legal, în România, anvelopele de iarnă trebuie să fie marcate cu literele M și S, sub diferite forme precum M+S, M&S sau M.S..

Este important de clarificat că termenul de „all seasons” este doar o denumire comercială; legislația română nu recunoaște o interdicție pentru acestea, însă pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic, anvelopele dedicate iernii sunt recomandate cu insistență.

”Noi nu știm cum stă treaba cu “Blue Monday”, dar suntem siguri că circulația fără anvelope de iarnă pe un drum public acoperit cu gheață, zăpadă sau polei poate transforma orice zi într-una cu adevărat deprimantă pentru orice șofer. Dincolo de sancțiuni, trebuie să știi că poți pierde mult mai ușor controlul autovehiculului chiar și la viteze mici, iar distanța de frânare crește considerabil. Anvelopele specifice sezonului rece au un comportament mult îmbunătățit în condiții de aderență scăzută, iar câțiva metri pot face diferența dintre o oprire în siguranță și un accident. Reține! Conform legii, anvelope de iarnă sunt considerate cele care au marcajul format din literele M și S sub diferite forme M.S., M+S sau M & S. Nu da crezare zvonurilor despre interzicearea anvelopelor “all seasons”. Aceasta este doar o denumire comercială, fără a avea niciun corespondent în legislația din România”, este mesajul publicat de către Registrul Auto Român pe Facebook.

Autoritățile din România reamintesc șoferilor că lipsa anvelopelor de iarnă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei atrage sancțiuni serioase, indiferent de perioada din calendar. Conform legislației, amenda pentru nerespectarea acestei obligații rămâne în 2026 între 9 și 20 de puncte de amendă, echivalentul unei sume care poate ajunge până la aproximativ 4.000 de lei, în funcție de valoarea punctului de amendă la momentul aplicării.

Pe lângă amenda financiară, șoferii riscă reținerea certificatului de înmatriculare și imobilizarea vehiculului, măsuri menite să prevină punerea în pericol a traficului. Obligația nu este legată de o dată fixă în calendar, ci de starea drumurilor: anvelopele de iarnă sunt necesare ori de câte ori carosabilul este acoperit de zăpadă, gheață sau polei.