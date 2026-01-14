ITP-ul este procedura prin care se stabilește dacă un autovehicul este sigur pentru a circula pe drumurile publice. În cadrul inspecției sunt analizate starea tehnică a mașinii, nivelul emisiilor poluante și corectitudinea elementelor de identificare. Chiar dacă un vehicul pare să funcționeze bine în utilizarea zilnică, acest lucru nu garantează promovarea inspecției.

În 2026, ITP-ul nu este o simplă formalitate, ci un filtru care identifică defectele ce pot pune în pericol siguranța rutieră. Respingerea poate apărea rapid în cazul problemelor legate de siguranță, emisii sau identificare, dar și din cauza unor aspecte aparent banale, precum luminile sau anvelopele.

Sistemul de frânare este unul dintre cele mai atent verificate. Inspectorii urmăresc eficiența frânelor și echilibrul acestora pe punți. O frână slabă, o pedală moale, o cursă prea lungă a pedalei sau un vehicul care trage într-o parte la frânare sunt motive clare pentru respingere. Scurgerile de lichid de frână sunt considerate defecte grave, iar diferențele mari de frânare între roțile de pe aceeași punte pot duce la respingere, chiar dacă plăcuțele și discurile par în stare bună.

Direcția și suspensia reprezintă alte zone sensibile în cadrul ITP-ului. Sunt verificate jocurile în capetele de bară, pivoții, bucșele uzate, amortizoarele care prezintă scurgeri și arcurile rupte. Zgomotele puternice la trecerea peste denivelări sau instabilitatea mașinii la viteză sunt semne clare că vehiculul poate pica inspecția.

Iluminarea este capitolul care generează cele mai frecvente respingeri. Becurile arse, farurile reglate incorect, stopurile sau semnalizările nefuncționale duc imediat la un verdict negativ. Sunt verificate inclusiv luminile de ceață și cele de marșarier, iar sistemele LED montate ulterior trebuie să fie conforme cu reglementările în vigoare.

În ceea ce privește emisiile, un motor care afișează martorul „check engine”, problemele la sistemele DPF sau EGR, fumul excesiv sau mirosul puternic pot conduce la respingerea vehiculului la ITP.

Specialiștii recomandă șoferilor să facă o verificare proprie a tuturor acestor elemente înainte de prezentarea la inspecția tehnică periodică. Multe dintre probleme pot fi remediate ușor, iar astfel proprietarii pot evita un verdict negativ și costuri suplimentare.