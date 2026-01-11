Statul păstrează modul vechi de calcul al impozitului auto, bazat pe capacitatea cilindrică a motorului. Acest sistem rămâne valabil și în noua lege privind taxele pe proprietate.

În cazul mașinilor hibride, Guvernul Bolojan informează că nu este suficient să fie impozitate doar pentru că sunt „hibride”. Comisia Europeană a cerut ca impozitul să țină cont și de nivelul de emisii de CO₂. De aceea, criteriile au fost ajustate pentru a respecta cerințele din PNRR.

Impozitul auto se calculează în continuare în funcție de cilindree, împărțită în bucăți de câte 200 cm³. Acest sistem este ușor de aplicat, este folosit de mult timp și autoritățile locale au deja programe informatice pregătite pentru el.

Ce s-a schimbat nu este sistemul în sine, ci sumele plătite. Acestea diferă acum în funcție de norma de poluare Euro a mașinii. Astfel, două mașini cu aceeași cilindree pot avea impozite diferite dacă una poluează mai mult decât cealaltă.

Mașinile cu norme Euro mai vechi (mai poluante) vor plăti impozite mai mari. Mașinile mai noi, care respectă standarde Euro recente, vor plăti mai puțin sau vor avea creșteri mai mici ale impozitului. Guvernul Bolojan susține că acest sistem este corect, ușor de verificat și aliniat regulilor europene.

Scopul este să încurajeze cumpărarea de mașini mai puțin poluante, fără a introduce o taxă nouă și fără a complica munca autorităților.

„Sistemul de impozitare a autovehiculelor a fost construit pe baza unui criteriu administrativ stabil şi uşor de aplicat, respectiv capacitatea cilindrică a motorului, exprimată în fracţiuni de 200 cm³. Acest mecanism, utilizat în mod tradiţional, a fost menţinut ca structură de bază pentru a asigura continuitate, predictibilitate şi aplicare uniformă la nivelul autorităţilor locale. Autorităţile erau pregătite, software-urile lor erau adaptate la aceste tipuri de calcule legate de capacitatea cilindrică a motorizării. În acest mod, sistemul fiscal transmite un semnal economic coerent, urmărind internalizarea costului de mediu şi orientarea comportamentului de consum către vehicule mai puţin poluante, fără introducerea unei taxe noi şi fără riscuri administrative”, a anunțat Executivul într-un comunicat de presă transmis duminică, 11 ianuarie 2026.

Diferențele de impozit pentru mașinile hibride au fost introduse la cererea Comisiei Europene. Aceasta a spus că nu este suficient să fie tratate toate mașinile hibride la fel. Impozitul trebuie să țină cont de cât CO₂ emite fiecare mașină.

Pentru a respecta regulile din PNRR, Guvernul a fost nevoit să schimbe criteriile de impozitare. Mai exact, Comisia Europeană spune că scopul este ca taxele să reflecte poluarea reală. O mașină hibridă nu este considerată automat nepoluantă. Ca să beneficieze de taxe mai mici, trebuie să emită sub 50 g CO₂ pe kilometru.