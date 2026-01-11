Circulația cu mașina acoperită de zăpadă sau gheață nu doar că pune în pericol siguranța rutieră, dar este și sancționată ferm de legislația românească.

Conform Codului Rutier în vigoare, șoferii trebuie să îndepărteze complet zăpada și gheața de pe toate suprafețele exterioare ale autovehiculului: parbriz, geamuri laterale și spate, capotă, portbagaj, faruri și stopuri.

Mulți consideră că este suficient să curețe doar parbrizul, însă legea este mult mai strictă. Zăpada desprinsă în timpul deplasării poate ajunge pe carosabil sau pe alte mașini, reducând vizibilitatea și crescând riscul de accidente.

Șoferii care pornesc la drum fără să curețe corespunzător mașina riscă sancțiuni semnificative. În funcție de gravitatea situației, amenda poate ajunge până la 1.620 de lei.

În plus, dacă plăcuțele de înmatriculare sunt murdare sau acoperite de gheață, acestea trebuie și ele curățate, deoarece numerele trebuie să fie vizibile și lizibile în orice moment.

Pentru neregula legată de numerele înghețate, amenzile sunt mai mici, între 405 și 607,5 lei, însă polițiștii pot aplica ambele sancțiuni simultan dacă constată mai multe abateri.

Pregătirea corectă a mașinii poate face diferența între un drum sigur și riscuri inutile. Acestea sunt elementele principale pe care trebuie să le iei în considerare pe timpul iernii, indiferent ce tip de vehicul ai.

Anvelope: Primul pas este montarea anvelopelor de iarnă, care oferă tracțiune mai bună pe drumuri acoperite cu zăpadă sau gheață. Verifică și presiunea acestora înainte de fiecare drum lung, pentru a evita derapajele.

Baterie: Temperaturile scăzute afectează performanța bateriei. Este recomandat să verifici starea acesteia și să ai la îndemână un cablu de pornire, pentru situațiile în care bateria cedează.

Lichide: Un parbriz curat este esențial. Folosește lichid de spălare special pentru iarnă, cu punct de îngheț scăzut, și asigură-te că ștergătoarele sunt în stare bună. Verifică nivelul și concentrația antigelului pentru a proteja motorul de temperaturile scăzute.

Iluminare: Testarea farurilor, stopurilor și semnalizatoarelor asigură că vei fi vizibil pentru ceilalți participanți la trafic. Curăță geamurile și oglinzile înainte de plecare și păstrează la îndemână un dezghețător.

Echipamentele de care vei avea nevoie: