Autorităţile din Gorj vor să fie interzisă circulaţia ATV-urilor în staţiunea montană Rânca, după ce datele centralizate de instituţiile locale au indicat un număr semnificativ de incidente rutiere şi blocaje de trafic asociate acestui tip de vehicule. Reprezentanţii Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj au iniţiat procedurile necesare pentru adoptarea unei astfel de măsuri, invocând riscurile generate de circulaţia ATV-urilor pe drumurile publice din staţiune.

Potrivit informaţiilor transmise de autorităţi şi citate de Agerpres, o parte dintre conducătorii de ATV-uri nu au experienţa necesară pentru deplasarea în condiţii de iarnă, în special pe zăpadă şi carosabil alunecos. În aceste situaţii, sunt produse accidente rutiere, iar în alte cazuri traficul este îngreunat sau chiar blocat pe anumite tronsoane de drum, în special în perioadele cu aflux mare de turişti.

Staţiunea Rânca, situată pe versantul sudic al Munţilor Parâng, reprezintă una dintre principalele destinaţii turistice de iarnă din judeţul Gorj. Creşterea numărului de turişti a dus, implicit, şi la o intensificare a traficului rutier, inclusiv a vehiculelor de tip ATV, utilizate atât în scop recreativ, cât şi pentru deplasări pe drumurile publice din interiorul staţiunii.

Autorităţile locale susţin că intervenţia este necesară pentru prevenirea accidentelor şi pentru asigurarea unui trafic mai sigur şi mai fluent. În acest context, Instituţia Prefectului a solicitat date şi puncte de vedere de la structurile de poliţie şi de la unităţile administrativ-teritoriale implicate, respectiv Novaci şi Baia de Fier.

Argumentele autorităţilor sunt susţinute de datele prezentate de şeful Poliţiei Oraşului Novaci, Lucian Stroe, care a oferit detalii privind situaţia infracţională şi rutieră din staţiunea montană Rânca. Conform acestuia, pe parcursul anului trecut şi de la începutul acestui an, poliţiştii au constatat 54 de infracţiuni flagrante la regimul rutier în zonă.

Aceste infracţiuni au vizat fapte precum conducerea sub influenţa alcoolului, conducerea fără permis sau cu permisul suspendat. În urma controalelor, au fost reţinute 38 de permise de conducere pentru conducere sub influenţa alcoolului, ceea ce indică o problemă constantă legată de respectarea regulilor de circulaţie în staţiune.

Pe lângă infracţiuni, au fost înregistrate 11 accidente rutiere cu victime şi 19 evenimente rutiere soldate cu pagube materiale. În zece dintre aceste cazuri, conducătorii autovehiculelor au părăsit locul accidentului, potrivit datelor prezentate de poliţie. O parte semnificativă dintre aceste evenimente au implicat ATV-uri.

În cadrul unei conferinţe de presă organizate la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj, Lucian Stroe a explicat contextul în care a fost formulată propunerea de interzicere a circulaţiei ATV-urilor şi rolul instituţiilor implicate în acest proces.