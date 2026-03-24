Pe măsură ce primăvara se instalează, mulți șoferi din România se întreabă când este momentul potrivit să treacă de la anvelopele de iarnă la cele de vară. Deși legislația rutieră nu impune o dată fixă pentru schimb, decizia corectă poate avea un impact direct asupra siguranței și performanței mașinii.

Conform Codului Rutier, anvelopele de iarnă sunt obligatorii doar dacă drumul este acoperit de zăpadă, gheață sau polei. Nu există însă o perioadă clară în calendar când acestea trebuie înlocuite cu anvelope de vară. Prin urmare, șoferii trebuie să se bazeze pe condițiile meteo și pe recomandările experților pentru a decide momentul schimbului.

Specialiștii în domeniul auto atrag atenția că anvelopele de iarnă își pierd eficiența la temperaturi mai mari de 7–10°C. Folosirea lor pe timp cald poate duce la:

Distanțe de frânare mai mari, crescând riscul accidentelor

Uzură rapidă a anvelopelor, cu costuri suplimentare

Consum mai mare de combustibil, din cauza rezistenței crescute la rulare

Schimbarea la timp cu anvelope de vară contribuie astfel la siguranța rutieră și economisirea banilor pe termen lung.

Pentru șoferii care doresc să evite schimburile sezoniere frecvente, anvelopele all season reprezintă o opțiune convenabilă. Acestea oferă performanțe bune atât pe vreme rece, cât și pe vreme caldă, eliminând necesitatea înlocuirii de două ori pe an.

Monitorizează temperaturile medii zilnice – când acestea depășesc constant 7–10°C, este momentul să treci la anvelope de vară.

Verifică starea pneurilor – dacă banda de rulare este uzată sau există deteriorări, înlocuiește anvelopele indiferent de sezon.

Programează schimbul la service – evită perioadele de aglomerație pentru a beneficia de o instalare corectă și rapidă.

În România, nu există o lege care să interzică conducerea cu anvelope de iarnă pe timp de vară. Alegerea rămâne la latitudinea șoferului, însă utilizarea anvelopelor adecvate fiecărui sezon este esențială pentru siguranță, confort și eficiență.

Siguranță sporită

Anvelopele de vară oferă aderență optimă pe drumuri uscate și umede atunci când temperaturile depășesc 7°C. În schimb, anvelopele de iarnă performează mai bine la temperaturi scăzute, sub 7°C, fiind proiectate să facă față zăpezii și poleiului.

Teste realizate de TÜV SÜD în 2013 au arătat diferențe semnificative de performanță între anvelopele de iarnă și cele de vară pe timp cald, evidențiind importanța schimbului de sezon.

Anvelopele de iarnă au rezistență mai mare la rulare, ceea ce înseamnă consum mai mare de combustibil și emisii mai ridicate de CO2 dacă sunt folosite pe timp cald. Înlocuirea lor cu anvelope de vară reduce consumul și contribuie la protecția mediului.

Confort la condus

Anvelopele de vară asigură o aderență superioară pe drum uscat sau umed la temperaturi ridicate, oferind o experiență de condus mai confortabilă și mai sigură, chiar și la peste 30°C.