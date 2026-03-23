Creșterea constantă a prețurilor la benzină și motorină îi determină pe tot mai mulți șoferi români să caute soluții mai economice. Una dintre cele mai populare opțiuni este montajul instalațiilor GPL, care oferă costuri reduse și autonomie mai mare pentru mașini.

Service-urile auto raportează o creștere spectaculoasă a cererii. Dacă într-o zi obișnuită se înregistrau aproximativ 10 solicitări pentru montaj GPL, acum se primesc peste 50 pe zi. La un atelier din Capitală, programările pentru montaj se fac acum cu două-trei săptămâni înainte, iar vânzările s-au dublat față de aceeași perioadă a anului trecut.

Prețul unei instalații GPL variază în funcție de tipul motorului:

Mașini obișnuite: aproximativ 4.500 lei

Mașini cu injecție directă: până la 9.500 lei

Posibilitate de montaj și pe mașini plug-in sau hibride

Pentru șoferii care parcurg distanțe mari zilnic, trecerea la GPL aduce economii semnificative.

Dealerii auto confirmă această tendință: odată cu scumpirea carburantului, crește interesul pentru modelele hibride și pentru sistemele GPL pe mașinile pe benzină.

Montajul GPL presupune și pași obligatorii pentru legalizare:

Atelierul va elibera declarație de conformitate și certificat de garanție

La RAR, se va verifica corespondența dintre documente și instalația fizică montată

Cristian Bucur, director tehnic RAR, atenționează:

”Atelierul vă va înmâna o două documente, o declarație de conformitate și un certificat de garanție. Atunci când veți reveni la RAR, noi vom verifica corespondența dintre datele înscrise în declarația de conformitate și cele regăsite, fizic, pe instalația deja montată pe autovehiculul dvs.”

Dacă ai montat recent o instalație GPL (gaz petrolier lichefiat) sau GNC (gaz natural comprimat) pe autoturismul sau autoutilitara ta, este important să urmezi pașii legali pentru ca modificarea să fie recunoscută oficial. În România, aceste instalații sunt acceptate doar dacă sunt certificate de Registrul Auto Român (RAR) și montajul se realizează în unități autorizate.

Montajul în unitate autorizată RAR

Asigură-te că instalația este montată doar într-un service autorizat RAR, care utilizează echipamente și proceduri aprobate. Doar astfel montajul poate fi certificat și recunoscut legal.

Programare la RAR

După montaj, deținătorul vehiculului sau un reprezentant legal trebuie să prezinte autovehiculul la una dintre reprezentanțele teritoriale RAR. Este obligatorie o programare prealabilă.

Documentele necesare

Pentru a înscrie instalația în cartea de identitate a vehiculului (CIV), trebuie să prezinți:

Certificatul de garanție al instalației

Declarația de conformitate model A, eliberată de unitatea care a efectuat montajul

Manualul utilizatorului final sau instrucțiunile de utilizare ale instalației

Documentele trebuie să includă date precise despre:

Unitățile care au efectuat montajul Autovehiculul (seria de caroserie sau șasiu) Instalația montată (date de identificare, model, tip)



Instalații preluate de la alt vehicul

Dacă instalația nu este nouă, ci a fost transferată de la un alt autovehicul, se prezintă declarația de conformitate model B în locul celei model A. Restul procedurii rămâne identic.

Verificarea la RAR

La sediul RAR, tehnicienii vor verifica corectitudinea montajului și vor efectua o testare a emisiilor poluante atât la funcționarea cu benzină, cât și cu GPL sau GNC. Această verificare asigură că instalația respectă standardele de siguranță și protecția mediului.