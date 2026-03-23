Florin Dobre a povestit, luni, în podcastul realizat de Liviu Mihaiu pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România, cum a reușit o performanță remarcabilă la Londra. După ce a fost protagonistul unei prezentări de modă dedicată bărbaților. La inițiativa unui ziarist, căruia i-a plăcut ce a văzut, românul a fost invitat să-și prezinte colecțiile în reviste ce sunt un reper pentru acest domeniu.

„La Londra, chiar am avut un cuvânt de spus cumva. La toate show-urile pe care le-am făcut au venit sute de oameni, de spectatori, ceea ce e foarte important. E greu să aduci așa public, într-un oraș ca Londra, acolo unde oamenii știu ce înseamnă fashion, unde timpul ca să ajungi dintr-un loc în altul este foarte prețios, pentru că e foarte mare orașul. Și ei totuși se străduiau și veneau la noi ca săă vadă show-urile noastre”, a povestit invitatul lui Liviu Mihaiu despre experiența pe care a avut-o în capitala Angliei.

Florin Dobre a avut parte de o surpriză plăcută atunci când i s-a propus să-și afișeze colecțiile în publicații de renume.

„Erau prezenți oameni din industrie, pentru că la un moment dat m-a băut cineva pe umră și m-a întrebat. Nu dorești să apari în Vogue și în GQ? Și am zis, ba da, sigur că da. Și am reușit să am 10 colecții în GQ. GQ este cea mai mare revistă de modă din lume, masculină. Și Vogue de asemenea, și sunt singurul designer român care am colecțiile acolo. efectiv doar pentru că un jurnalist londonez care lucra la ei a trimis fotografiile și le-a urcat. Și pozele mele sunt, colecțiile mele sunt lângă Valentino, Louis Vuitton și cele mai mari branduri din lume”, a spus designerul.

Florin Dobre se consideră a fi mai mult un artist, pasionat de ceea ce face și mai puțin un om de afaceri. Pentru că dezvoltarea în acest mediu este destul de complicată.