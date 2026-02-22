Președintele american Donald Trump a fost comparat de jurnaliștii americani cu dictatorul român Nicolae Ceaușescu, după ce la sediul Departamentului de Justiție a fost expus un banner uriaș cu chipul său.

Reporterii de la Washington Post au precizat că proporțiile clădirii, culoarea pietrei și stilul arhitectural simplificat le-au amintit de decorul unui celebru discurs din 1989 al liderului român, care și-a mințit fără rușine poporul înainte de a fi înlăturat și executat rapid pe 25 decembrie 1989.

„Proporțiile clădirii, culoarea pietrei și clasicismul simplificat al arhitecturii ar fi un substitut potrivit pentru decorul unui discurs celebru ținut în 1989 de autocratul român Nicolae Ceaușescu, care și-a mințit fără rușine poporul pentru ultima oară înainte de a fi huiduit, răsturnat de la putere și executat sumar câteva zile mai târziu de un tribunal ad hoc”, au scris jurnaliștii americani.

Bannerul albastru, desfășurat între două coloane ale sediului, purta sloganul „Make America Safe Again” (Să facem America din nou sigură – n.red.) și a atras imediat atenția presei internaționale.

Jurnaliștii au observat că nu este primul astfel de gest: anul trecut, pe clădirile Departamentului Muncii, Departamentului Agriculturii și Institutului American pentru Pace au fost amplasate bannere cu imaginea lui Trump.

În plus, un consiliu de administrație numit de președinte a votat în decembrie pentru adăugarea numelui său la Centrul John F. Kennedy pentru Arte Performative.

Această comparație între Trump și Ceaușescu nu este singulară. Anterior, ziaristul britanic Gideon Rachman, într-un editorial pentru Financial Times, a subliniat mai multe asemănări, inclusiv apetitul liderului american pentru lingușire și promovarea propriei imagini în spațiul public.

Apetitul lui Trump pentru laude este insațiabil. Funcționarii săi s-au umilit, unul câte unul, arăta Rachman în editorialul său. Steve Witkoff, nefericitul emisar al lui Trump pentru pace, i-a spus președintelui că este „cel mai bun candidat” din toate timpurile pentru Premiul Nobel pentru Pace. Scott Bessent, secretarul Trezoreriei, a exclamat: „Ați salvat această țară”.

Insistența asupra lingușirii absurde și publice a liderului este o trăsătură caracteristică a autoritarismului. Nicolae Ceaușescu, fostul dictator al României, era numit în mass-media oficiale „Geniul Carpaților”. Acoliților lui Stalin le plăcea să-i aducă omagiu „geniului său călăuzitor”.

Gazetarul aminteşte şi momentul în care Donald Trump însuși a afirmat, în cadrul ședinței în care era ridicat în slăvi, că are „dreptul să facă orice dorește”, justificându-se prin ideea că ar putea acționa oricum dacă ar considera că „țara este în pericol”.