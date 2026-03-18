Paula Stanciu Popoiu, director la Muzeul Satului, a fost invitată, miercuri, în podcastul „Condamnați la Cultură”, realizat de Liviu Mihaiu. Managerul instituției a povestit că, de-a lungul timpului, din 2005, de când ocupă funcția, s-a confruntat cu tot felul de probleme venite și din zona politică. Mulți miniștri, în cazul de față cei ai Culturii, au oameni pe care vor să-i înșurubeze în funcții importante.

„În mod sigur au fost miniștri care aveau și consiliu, filiere dornice de posturi pe la muzee. Eu sunt un pic mai greu de dărâmat, pentru că mai am și vreo 20 și ceva de cărți scrise. Am ceva meserie în spate și muzeul se vede că este total schimbat. Adică am preluat un muzeu fără depozite de patrimoniu, că tot suntem în scandalul depozite de patrimoniu.

Acum avem depozite după toate regulile europene și continuăm să le reorganizăm, în momentul ăsta refacem arhiva muzeului cu microclimat, cu tot ce trebuie”, a spus invitata lui Liviu Mihaiu. Care a continuat și a explicat că nu are nevoie ca un partid să-i acopere spatele: „Și din 2007 am adăugat la muzeu 3 hectare și jumătate, 30 de monumente salvate din teren. Deci, având în spate activitate și profesie, nu prea mai ai nevoie să mai ai și un partid în spate.”

Tentative ca actualul director al Muzeului Satului să fie schimbat au existat în ultimii 20 de ani. „Au fost încercări. Este un lucru care pe mine mă miră foarte tare la țara noastră. Când un om face lucrurile bine, sunt alți câțiva care vor să nu le mai facă bine, să scape de el”.

O problemă constantă cu care s-a confruntat Paula Stanciu Popoiu, la schimbarea fiecărui ministru al Culturii, a fost legată de o clădire pe care o administrează. După ce am preluat clădirea în care acum avem depozitele de patrimoniu, de câte ori se schimba ministru, voia să ne ia clădirea. Până când am spus, Doamne, nu se poate, pentru că legea spune că trebuie să ocrotim mai întâi patrimonul și pe urmă diverse alte asociații și mai știu eu ce vor ei.”

Invitata podcastului a vorbit despre o perioadă în care a avut o activitate intensă și a trebuit să se descurce singură, fără să beneficieze de ajutor. „M-am simțit cel mai singură, când în 2007 am început proiectul pe care noi l-am numit Satul Nou. Când am preluat muzeul, de la Arcul de Triunf, până la Palatul Elisabeta, era un fel de teren viran cu bălăriile până sus, cu șerpi.

Și atunci am făcut acest proiect. în care am adus monumente, am făcut o tematică, în sfârșit, cum se face un muzeu, am făcut un proiect în care s-a pus curent electric, apă și s-au făcut aleile. Atunci m-am simțit singură. De ce? Pentru că eu trebuia să iau aprobări pentru toate acestea. Am luat 70 de aprobări, dacă vă puteți închipui, de la primărie. Și nimeni, absolut nimeni nu m-a ajutat”