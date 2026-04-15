Conflictul din Iran a fost tema centrală a podcastului realizat miercuri de Robert Turcescu pentru evz.ro. Difuzată pe canalul de YouTube Hai România, emisiunea i-a avut ca invitați pe Liviu Mihaiu și Octavian Hoandră, care au dezbătut mizele geopolitice și economice ale unei escaladări militare în regiune, precum și forțele invizibile care ar putea influența deciziile de la Casa Albă.

În cadrul discuției, Liviu Mihaiu a ridicat semne de întrebare cu privire la autonomia decizională a președintelui Statelor Unite, indiferent de numele acestuia. Acesta a făcut referire la un moment din mandatul lui Barack Obama pentru a susține ideea că Donald Trump nu acționează singur în deciziile de politică externă.

„Obama, când a fost întrebat el de Jerry Seinfeld, de exemplu, în ultimele sale interviuri din mandat, dacă într-adevăr, președintele american e cel mai puternic om din lume. Și a zis: nici vorba de așa ceva. Asta e o iluzie. Un mit fals. Nu sunt cel mai puternic. Președintele american nu e cel mai puternic om din lume. Ce vreau să spun e că Trump nu e de capul lui”, a afirmat invitatul emisiunii.

Referitor la potențiala desfășurare a războiului din Iran, Mihaiu anticipează un scenariu sumbru. Analistul consideră că un astfel de conflict nu va fi unul rapid sau ușor de gestionat, ci va avea efecte devastatoare la nivel global.

„Cred că va fi un Vietnam mult mai rău decât ne putem închipui. Și trei la mână dacă e să ne luăm după conspirațiile globaliste, scopul acestui război și acestei creșteri artificiale a energiei, spun eu, este foamea”, a avertizat Liviu Mihaiu în timpul podcastului.

Discuția a mers către consecințele economice imediate, Mihaiu susținând că haosul generat de război și scumpirea energiei fac parte dintr-un mecanism de control social prin frică.

Acesta consideră că succesiunea de crize din ultimii ani pregătește terenul pentru schimbări radicale în guvernarea globală.

„Este haosul care aduce foamea, iar foamea aduce încă o spaimă. După COVID, după războaie, aduce încă o spaimă care duce la instalarea noii dictaturi mondiale, începând cu cea digitală”, a mai afirmat Mihaiu.

Robert Turcescu a completat analiza colegului său de platou, aducând în discuție problemele concrete cu care se confruntă micii producători din România.

Jurnalistul a explicat că efectele crizelor globale se resimt deja direct în buzunarele românilor și în capacitatea agricultorilor de a-și lucra pământul.