EXCLUSIV. Criza economică lovește dur: Aproape 3 milioane de români suferă de anxietate financiară

Criza economică lovește puternic printre români, care au buzunarele tot mai goale. O temă analizată, joi, la podcastul lui Robert Turcescu, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. Invitații au fost Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră.

Aproximativ 3.000.000 de români trăiesc sub pragul sărăciei și își fac griji pentru ziua de mâine.

Problemele financiare acute afectează o parte semnificativă a populației țării, generând o stare de nesiguranță profundă. Studiile recente arată o realitate sumbră pentru milioane de cetățeni care se confruntă zilnic cu lipsa banilor.

„Institutul Național de Statistică, împreună cu asociații, nu ONG-uri, asociații care studiază fenomene sociale, au avansat cifra de aproximativ, e undeva la 2.900.000 și ceva, deci aproximativ 3.000.000 de români. O avem și pe asta pe ziua news. 3 milioane de români suferă în acest moment de anxietate financiară și o să spun de ce intră într-o legătură și într-o competiție directă cu acest sistem de burnout. Deci, la fel cum în Occident ăia sunt deocamdată îngrijorați că vine inteligența artificială peste ei și le iau job-ul și o să rămână pe drumuri”, a afirmat Bogdan Comaroni.

Contextul global și cel național pun o presiune uriașă pe umerii cetățenilor, cheltuielile zilnice devenind din ce în ce mai greu de acoperit, indiferent de nivelul veniturilor.

„Și acolo sunt mult mai multe chestii, pentru că asigurările sociale sunt foarte scumpe, taxele, impozitele, chiriile, deci chiar dacă lefurile sunt mult mai mari ca să supraviețuiești, până la mâncare. Îți trebuie chiar o leafă și să fii bine ancorat într-un job, dacă nu chiar în 2-3, după alții. Deci la noi s-a dat știrea, că 3 milioane de oameni în acest moment în care discutăm, 3 milioane este ceva imens, pentru că nu vorbim acum de copii, într-adevăr, pensionarii poți să-i pui, sunt în ceea ce se cheamă anxietate financiară”, a mai spus jurnalistul.

Aceste griji zilnice creează boli pe fond nervos, cauzate de stres. Lipsa predictibilității financiare și degradarea nivelului de trai împing tot mai mulți oameni spre stări psihice critice.

„Adică sunt într-un stadiu în care ei nu numai că nu mai știu de la o pensie sau o leafă la alta dacă le ajung acești bani să trăiască, sunt fără joburi permanente, sunt fără joburi de tot sau sunt într-o situație în care veniturile sunt atât de mici încât nu le mai permite traiul efectiv și atunci trăiesc cu o frică, cu o grijă permanentă referitoare la aceste venituri, la bani, încât au intrat în această depresie, care e numită anxietate financiară. Și care se manifestă, pe lângă faptul că ajunge la boli foarte grave care vin pe partea și din pricina acestei preocupări continue pentru cum poți să trăiești, s-a ajuns la o rată de gând suicidal imensă. Adică, din aceste persoane, deja unul din zece se gândește la sinucidere. Ca să renunțe la tot, să nu aibă nicio grijă. Iar specialiștii aproximează că aceste cifre ar putea să crească”, a mai completat invitatul lui Robert Turcescu.

Mulți români au rămas în acest an fără locuri de muncă din cauza Inteligenței Artificiale. Automatizarea proceselor și implementarea noilor tehnologii accelerează disponibilizările pe piața muncii din România.