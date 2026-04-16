Florian Ciobanu, unul dintre cei mai importanți colecționari din România, a fost invitatul lui Liviu Mihaiu în cadrul podcastului Condamnați la cultură, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România.

Pasiunea pentru colecționare a venit dintr-o curiozitate firească a copilăriei și a avut la bază farmecul descoperirilor. Florian Ciobanu a rememorat momentele în care a intrat pentru prima dată în contact cu fascinația obiectului vechi, o atracție care, în timp, s-a transformat dintr-o joacă într-o specializare riguroasă.

„E o chestie pe care nu prea o poți controla. Recunosc că acum eu sunt într-o perioadă, sunt mult mai așezat și sedimentat, ca și colecționar. Dar în tinerețe, când eram copil, în vacanța mare mergeam la bunicii paterni și evident că la vârsta aia explorezi absolut toate spațiile și normal că am ajuns și în podul casei, unde am descoperit niște manuale interbelice, care difereau cu ce învățam noi la școală și prin scriere, și prin felul de a expune subiectele, lecțiile”, a explicat acesta în cadrul podcastului.

Treptat, curiozitatea s-a transformat într-o metodă de lucru. Astăzi, colecția sa este una impresionantă, axată aproape exclusiv pe spațiul cultural românesc, cu un accent deosebit pe tot ce înseamnă document scris și tipăritură din secolul al XIX-lea.

„Cred că de acolo a plecat luminița, iar microbul s-a instalat înlăuntrul meu și ușor, ușor, după aceea, a generat o afinitate către tot ce e vechi. Recunosc că eu și astăzi sunt specializat pe tipăritură. Adică-s la nivel de depozit. Am câteva mii de obiecte. De la periodice, numai din secolul XIX. Atenție, vorbim numai despre România, nu străină. Pentru noi, colecționarii, ce este din afara României nici nu prea valorează mare lucru”, a subliniat invitatul lui Liviu Mihaiu.

Un punct central al discuției a fost reprezentat de istoria presei românești și de personajele care au pus bazele jurnalismului. Florian Ciobanu a vorbit despre Ion Heliade Rădulescu și despre contextul istoric neașteptat în care a apărut prima gazetă importantă.

„Primul meu ziar, de la care îmi pleacă colecția, adică sub el nu mai am nimic. Se cheamă Curierul Românesc, al lui Ion Heliade Rădulescu. Un om căruia îi datorăm ctitorismul presei scrise de astăzi a României moderne. Fără el, cred eu că am fi fost mai întârziați și așa ca să nu par rusofil, trebuie să nuanțez următorul moment.

La acea perioadă inițiativa a venit și din partea rusului Pavel Kiseleff, care era un fel de guvernator al Bucureștilor, și el probabil la o șuietă și la niște întâlniri de seară a luat inițiativa și a recomandat: Dar voi nu aveți un ziar, uite, noi avem de pe la 1700. Haideți să vă faceți și voi un ziar.

Și așa a apărut în 1829 primul număr. Eu recunosc că am numărul 19, ceva de genul, din 1830, dar din cercetarea mea nici Academia Română nu-l are”, a povestit colecționarul. Care, a avut o ofertă pentru acel exemplar, dar nu a vrut să renunțe la el.

„Am primit o ofertă de 1500 de euro pe el și nu l-am dat. Chiar dacă am făcut foamea de nenumărate ori în tinerețe. Și ultima oară, acum 15 ani. Nu l-am dat pentru că îmi decapitează colecția, pur și simplu.”