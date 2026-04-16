Liviu Mihaiu, realizatorul podcastului Condamnați la Cultură, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, a discutat, miercuri, cu directorul Muzeului Municipiului București-Palatul Șuțu, Adrian Majuru.

Istoricul a subliniat că preluarea puterii de către comuniști a fost extrem de nocivă pentru Capitală, etapele acestor transformări fiind marcate de ideologie și de o industrializare agresivă. Deși schimbările nefaste au început să apară imediat după 1947, procesul s-a accelerat dramatic după anul 1965.

Până la instaurarea comunismului, Bucureștiul se dezvolta după un model clar, de integrare treptată a noilor veniți. Această proces asigura o tranziție culturală și profesională de la o generație la alta. Dar fenomenul a fost întrerupt brusc după anul 1947.

„În trecutul apropiat a fost vorba despre migrare și despre industrializare, a fost tot timpul. În orașele mari așa se întâmplă. Există o migrare continuă, constantă, dar este în apropiat, în opinia mea, în sensul că vin în funcție de oportunități, de alegerile pe care le fac, colectiv sau individual, oameni din mediul rural sau orașe mici sau mai mari din provincie. Și care, pentru o generație, colonizează zonele de margini, așa apar și comunele suburbane”, a explicat invitatul emisiunii.

„Următoarea generație este aceea care reușește să facă școală mai multă, să aibă o profesie diferită de a părinților și să ajungă să colonizeze, să locuiască într-un perimetru mai bine cotat, să spunem așa, urbanistic. Asta este filiația naturală care se întâmpla și în orașul nostru până în 1947”, a mai spus Adrian Majuru.

Odată cu anul 1948, structura socială a zonelor centrale și cosmopolite ale Bucureștiului a fost destabilizată. Naționalizarea locuințelor nu a însemnat doar o schimbare de proprietate.

„În București, explozia nu se petrece imediat după 1948. După naționalizare are loc o stagnare a lucrurilor, iar ceea ce noi considerăm ca lucruri care se schimbă dramatic, le aflăm după 1965. Însă până în 1965, odată cu naționalizările de locuințe, avem într-adevăr această mutare de populație diferită, neurbanizată, în zone foarte urbanizate și cosmopolite. Pe când aceia care le-au creat și știau să locuiască au dispărut în mare parte sau au fost retrași”, a punctat invitatul lui Liviu Mihaiu.

Adrian Majuru a evidențiat faptul că industrializarea, deși în esență este un factor de urbanizare, a fost aplicată defectuos în București.

Nevoia de a asigura forță de muncă pentru noile platforme industriale a dus la apariția cartierelor de blocuri, acele „locuințe ieftine” care astăzi reprezintă o provocare pentru viitorul orașului.