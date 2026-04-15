Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis miercuri, 15 aprilie 2026, că România își consolidează poziția de lider regional în domeniul energetic, în urma unei întâlniri importante desfășurate la Washington cu președintele World Bank Group (Banca Mondială), Ajay Banga.

Potrivit acestuia, discuțiile au confirmat creșterea încrederii internaționale în economia românească, pe fondul măsurilor de stabilizare macroeconomică și consolidare fiscală adoptate în ultimul an.

Alexandru Nazare a explicat, într-o postare pe Facebook, că întâlnirea a vizat proiecte concrete cu impact direct asupra economiei și populației, subliniind că România devine tot mai relevantă pe scena regională.

Un punct central al discuțiilor a fost posibilitatea finanțării retehnologizării Centrala Nucleară Cernavodă, proiect considerat strategic pentru securitatea energetică.

Acesta ar putea reprezenta prima finanțare a Băncii Mondiale în domeniul nuclear din ultimele decenii, ceea ce indică un nivel ridicat de încredere în capacitatea României de a implementa astfel de investiții.

De asemenea, Alexandru Nazare a arătat că au fost discutate proiecte majore în sectorul gazelor naturale, inclusiv dezvoltarea Coridorului Vertical de transport, cu implicarea companiei Transgaz.

În paralel, România ar putea beneficia de acces extins la finanțări și garanții pentru investiții energetice de amploare, prin mecanismele Băncii Mondiale, dar și de sprijin pentru inițiative industriale și proiecte inovatoare.

Potrivit ministrului, președintele Băncii Mondiale a transmis că eforturile de stabilizare economică vor produce rezultate vizibile în următorii ani, cu condiția continuării reformelor și a investițiilor consistente.

În acest context, Alexandru Nazare a subliniat importanța parteneriatului într-un climat internațional marcat de crize energetice și volatilitate, evidențiind necesitatea unor proiecte care să asigure energie sigură, la prețuri accesibile, și să susțină creșterea economică.

Un alt obiectiv strategic menționat este transformarea României într-o platformă regională pentru reconstrucția Ucraina, valorificând experiența acumulată în colaborarea cu Banca Mondială.

Ministrul Finanțelor a mai arătat că reformele economice trebuie să fie susținute de investiții capabile să genereze creștere și locuri de muncă, iar în perioada următoare vor continua discuțiile tehnice pentru implementarea acestor proiecte.

„România, lider pe scena regională a energiei. Prima finanțare a Băncii Mondiale în domeniul nuclear din ultimii 60 de ani. Întâlnire importantă la Washington cu Ajay Banga, președintele World Bank Group – o premieră a acestui nivel de deschidere pentru România, care confirmă eforturile ultimelor luni: țara noastră câștigă rapid încredere și devine un actor regional tot mai relevant, pe fondul măsurilor de stabilizare economică și de consolidare fiscală din ultimul an. Discuția a fost una axată pe proiecte concrete, cu impact direct asupra economiei și asupra vieții de zi cu zi a românilor: 🔵 Investiții în retehnologizare la Centrala Nucleară Cernavodă – o inițiativă strategică pentru securitatea energetică a României și a întregii regiuni. Ar fi prima finanțare a Băncii Mondiale în domeniul nuclear din ultimele decenii, ceea ce arată nivelul ridicat de încredere câștigat de România în ultima perioadă. 🔵 Proiecte majore în domeniul gazelor naturale, inclusiv dezvoltarea Coridorului Vertical de transport al gazelor, cu implicarea Transgaz. 🔵 Acces la finanțări și garanții pentru investiții energetice de amploare, prin mecanismele Grupului Băncii Mondiale. 🔵 Sprijin pentru proiecte inovatoare și inițiative industriale de mare capacitate, dezvoltate cu expertiza tehnică a Grupului. Un mesaj important transmis de președintele Băncii Mondiale: eforturile României de stabilizare macroeconomică și consolidare fiscală vor începe să producă rezultate vizibile în următorii ani, dacă sunt susținute de investiții consistente și reforme continue. De ce contează acest parteneriat acum? Într-un context internațional marcat de crize energetice și volatilitate, România are nevoie de proiecte solide care să asigure: ➡️ energie sigură și la prețuri accesibile pentru populație și economie ➡️ investiții care susțin creșterea economică ➡️ o poziție mai puternică a României în regiune 🔵 Am subliniat, totodată, în cadrul întâlnirii, un obiectiv strategic: România își propune să devină o platformă regională pentru reconstrucția Ucrainei, valorificând experiența acumulată în proiecte realizate împreună cu Banca Mondială. În același timp, rămâne clar că reforma economică și investițiile trebuie să meargă împreună: consolidarea fiscală trebuie echilibrată prin proiecte care creează creștere economică și locuri de muncă. În lunile următoare, continuăm discuțiile tehnice pentru aprobarea și implementarea acestor proiecte, astfel încât România să beneficieze de investițiile necesare pentru o dezvoltare sănătoasă, pe termen lung”, a scris ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook.

Domeniu / Proiect Măsuri anunțate Impact estimat Parteneri implicați Energie nucleară (Cernavodă) Posibilă finanțare pentru retehnologizare Creșterea securității energetice și producție stabilă Banca Mondială Gaze naturale Dezvoltarea Coridorului Vertical și extinderea infrastructurii Diversificarea surselor și reducerea dependenței Transgaz, parteneri regionali Finanțări internaționale Acces la garanții și fonduri pentru proiecte energetice și industriale Accelerarea investițiilor și dezvoltării economice Grupul Băncii Mondiale Industrie și inovație Sprijin pentru proiecte mari și inițiative tehnologice Crearea de locuri de muncă și creștere economică Banca Mondială, sector privat Rol regional Poziționarea României ca hub pentru reconstrucția Ucrainei Consolidarea influenței regionale și atragerea de fonduri Instituții internaționale Politici economice Continuarea reformelor și consolidării fiscale Stabilitate macroeconomică și încredere crescută Guvernul României, parteneri externi

Iată ce a transmis, cu o zi în urmă, și ministrul Bogdan Ivan, după întâlnirea cu Ajay Banga.