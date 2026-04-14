Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că România nu vrea să facă un acord cu FMI, ci să profite de rezultatele măsurilor economice deja luate. El a explicat la Antena 3 CNN că este pentru prima dată când România are o întâlnire directă cu președintele Banca Mondială, iar acest lucru arată că țara noastră a devenit mai importantă și mai credibilă în regiune. În opinia lui, dacă România primește o astfel de atenție, înseamnă că poate fi considerată un lider regional.

Nazare a mai spus că această relație se poate transforma în proiecte concrete, cum ar fi modernizarea reactoarelor de la Cernavodă Nuclear Power Plant, unde Banca Mondială ar putea oferi finanțare, dar și proiecte legate de gaz natural. El a adăugat că, în această perioadă, România va avea discuții și cu FMI și cu cele trei agenții de rating, iar aceste întâlniri vizează situația economică actuală, care este mai bună, dar și perspectivele pentru viitor.

Ministrul Finanțelor a subliniat din nou că România nu intenționează să ia un împrumut de la FMI, ci să continue pe direcția actuală. A explicat că deficitul bugetar a fost redus cu aproximativ 1% și că oficialii au prezentat investitorilor, inclusiv celor americani, oportunitățile din România.

El a menționat că există interes pentru investiții și că proiectele, mai ales din energie, pot îmbunătăți siguranța energetică și nivelul de trai, pentru că aduc bani în domenii importante unde România are nevoie de finanțare.

„Este o premieră ca România să aibă o întâlnire chiar cu preşedintele Băncii Mondiale, iar acest lucru arată postura nouă pe care am reuşit s-o câştigăm în discuţiile pe care le-am purtat începând de anul trecut. Credibilitatea pe care a recâştigat-o România şi importanţa pe care România o are la nivel regional. Putem spune că România are un rol de lider regional, dacă reuşim să obţinem o astfel de atenţie din partea preşedintelui Băncii Mondiale, care se transpune şi în proiecte concrete. Proiectele vizează zona de nuclear, reabilitatea reactoarelor de la Cernavodă, un proiect foarte important, unde Banca Mondiaşă este pregătită să intervină cu finanţare, dar şi pentru proiecte cu gaz natural. Acesta este doar unul dintre palierele discuţiilor din această săptămână. Vom avea discuţii şi cu FMI, cu toate cele 3 agenţii de rating. Nu suntem în postura de a avea un acord cu FMI, ci de a capitaliza rezultatele consolidării fiscale programului pe care l-am pus în practică. România a reuşit să aibă o ajustare de aproape 1%, ca şi deficit cash. Discuţiile de la aceste întâlniri sunt punctuale despre situaţia macro-economică a României astăzi, mult îmbunătăţită, perspectivele în acest an şi în anii următori. Am prezentat potenţialul de investiţii în România şi avantajele pe care le-ar avea investitorii americani odată ce decid să vină în România. Există interes pentru investiţii în România. (ce ar trebui să ştie românii despre nivelul lor de trai?) Dacă discutăm despre Energie… proiecte importante care ne consolidează securitatea energetică. Toate aceste programe au un impact în zone importante, unde România are nevoie de finanţare”, a declarat Nazare.

Nazare a spus că situația economică din România nu este ușoară și a explicat că inflația va rămâne mare, inclusiv din cauza conflictelor din Orientul Mijlociu, care afectează scăderea prețurilor estimată de autorități și de Banca Națională a României. El a subliniat că România are nevoie de investiții și că este important ca țara noastră să fie prezentă la Washington pentru a conta la nivel regional, inclusiv în viitorul proces de reconstrucție a Ucraina.

Nazare a mai spus că, după întâlnirile cu Grupul Băncii Mondiale și Fondul Monetar Internațional, delegația României va avea discuții și cu oficiali americani, inclusiv la Trezoreria Statelor Unite, Departamentul de Comerț al Statelor Unite și la Casa Albă, unde vor discuta și despre energie în cadrul unui consiliu special.