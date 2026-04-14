Vicepremierul ucrainean Oleksii Kuleba a anunțat că există deja acorduri preliminare privind traseul și orarul trenului. Scopul este ca legătura să fie cât mai convenabilă pentru pasagerii ucraineni, dar și pentru cei din țările tranzitate, potrivit Club Feroviar.

Ruta propusă este Kiev – Liov – Cernăuți – Suceava – București – Varna, ceea ce înseamnă o conexiune directă între Ucraina, România și Bulgaria. Prin această legătură, pasagerii ar putea ajunge direct la litoralul bulgăresc fără a schimba mijloacele de transport, ceea ce simplifică semnificativ călătoria.

Oficialul ucrainean a explicat că această rută nu a fost aleasă întâmplător, ci a fost analizată astfel încât să fie evitate staționările inutile ale trenului. Această organizare ar permite un flux mai eficient al materialului rulant și ar contribui la menținerea unui program stabil.

Durata estimată a călătoriei este de până la 30 de ore. Potrivit lui Kuleba, acest interval este comparabil cu transportul cu autobuzul, însă varianta feroviară ar urma să fie mai confortabilă și mai predictibilă pentru pasageri.

Tot el a precizat că durata finală va fi stabilită abia după efectuarea unui tren de probă. Acest test va avea rolul de a verifica timpii reali de parcurs, opririle și coordonarea dintre rețelele feroviare ale celor trei țări.

Autoritățile implicate vor organiza acest tren de test în perioada următoare, iar pe baza rezultatelor se va decide forma finală a orarului și modul de operare.

Un aspect important discutat în cadrul negocierilor este cel al tarifelor. Potrivit vicepremierului ucrainean, România și Bulgaria au acceptat în principiu includerea rutei într-un mecanism de tip obligație de serviciu public.

Acest sistem ar putea permite menținerea unor prețuri mai accesibile pentru pasageri, însă detaliile finale nu au fost încă stabilite. Negocierile continuă, iar următorul pas este definirea exactă a tarifelor și a modului de aplicare a acestui mecanism.

În paralel, autoritățile urmăresc să mențină un echilibru între costuri și eficiență, astfel încât ruta să fie sustenabilă pe termen lung.

Potrivit lui Kuleba, noua legătură feroviară este importantă atât pentru dezvoltarea transportului internațional, cât și pentru nevoile sezoniere ale pasagerilor. Proiectul este gândit inclusiv pentru perioada verii, când cererea de transport către litoral crește.

De asemenea, oficialul a subliniat că această inițiativă contribuie la consolidarea legăturilor dintre Ucraina și statele membre ale Uniunii Europene. În același timp, ruta ar putea fi utilizată și de grupuri organizate, inclusiv copii care călătoresc în vacanță.

Autoritățile implicate urmăresc ca lansarea trenului să aibă loc la începutul lunii iunie, însă acest lucru depinde de finalizarea testelor și a negocierilor în curs.