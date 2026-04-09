Procesul de modernizare a parcului feroviar din România bifează o etapă esențială, mult mai rapid decât fusese stabilit inițial. Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat joi, 9 aprilie 2026, că proiectul ce vizează 19 locomotive electrice de mare putere (5.100 kW) ale CFR Călători, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), va fi finalizat înainte de termenul limită.

Conform oficialului, colaborarea cu producătorul autohton Softronic Craiova a dat rezultate peste așteptări, demonstrând forța industriei naționale.

Calendarul livrărilor este unul strâns, dar sigur. Ministrul a explicat că săptămâna viitoare compania din Craiova urmează să predea unitățile cu numerele 16 și 17 din lotul total. Mai mult, acesta a precizat că ultimele două locomotive vor fi finalizate până la sfârșitul lunii mai, marcând astfel încheierea contractului.

Ciprian Șerban a subliniat că unitățile care au fost deja modernizate și introduse în circuitul feroviar au confirmat așteptările specialiștilor, înregistrând performanțe tehnice remarcabile și o fiabilitate ridicată în exploatarea zilnică.

Reușita acestui proiect nu se datorează doar competenței tehnice, ci și unei structuri financiare solide. Contractul, cu o valoare de aproximativ 100 de milioane de euro, reprezintă o piesă centrală în strategia de revigorare a materialului rulant.

Pentru a susține fluxul de producție, Softronic a accesat la începutul anului 2024 o finanțare de 32 de milioane de euro de la Banca Transilvania, demonstrând importanța parteneriatelor dintre sectorul industrial, cel bancar și cel guvernamental.

Ciprian Șerban a ținut să felicite public echipa Softronic pentru ritmul susținut al lucrărilor. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, acesta a transmis că progresul rapid este o dovadă clară a faptului că industria feroviară românească deține expertiza necesară pentru a îndeplini cerințe complexe la standarde europene.

Primele rezultate sunt deja vizibile pentru călători, primul tren modernizat prin acest program fiind pus în funcțiune încă de acum un an, pe ruta București Nord – Constanța.

„Vești bune despre CFR Călători. Contractul ce reprezintă modernizarea unui număr de 19 locomotive de 5100 kW va fi finalizat înainte de termen. Săptămâna viitoare Softronic va livra locomotivele cu numerele 16 și 17, pentru ca, până la finalul lunii mai să fie gata și ultimele două locomotive. Modernizate și introduse în exploatare, acestea au demonstrat, până în prezent, performanțe tehnice bune și un nivel ridicat de fiabilitate. Felicit compania Softronic pentru performanța sa, o dovadă că industria românească feroviară poate face față cu succes oricăror cerințe”, a transmis ministrul pe pagina sa de Facebook.

Din punct de vedere tehnic, provocarea a fost una uriașă, presupunând o reconstrucție aproape integrală a vechilor locomotive EA 5100 kW. Reprezentanții companiei constructoare au explicat că proiectul a fost gândit în jurul unui pachet de tracțiune asincronă, o soluție cu fiabilitate dovedită pe alte zeci de modele produse anterior.

Practic, din vechile locomotive a fost păstrată doar structura centrală a șasiului, care a fost tratată special pentru a primi un nou ciclu de viață, în timp ce restul componentelor sunt de ultimă generație.

Noua caroserie a fost adaptată pentru a susține echipamente grele moderne, precum noile transformatoare, invertoarele și sistemele de comandă digitală. De asemenea, au fost implementate standarde de siguranță „crash-absorber” pentru toate condițiile de operare.

Această investiție face parte dintr-un plan masiv, de peste 2 miliarde de lei, care include modernizarea a 55 de locomotive electrice, 20 de locomotive diesel și 139 de vagoane, asigurând astfel condiții moderne și sigure pentru transportul feroviar de călători din România.