România se află în așteptarea unei decizii importante din partea Comisiei Europene privind deblocarea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în contextul evaluării cererilor de plată 3 și 4, estimate la aproximativ 3 miliarde de euro.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că situația este în continuare în analiză la nivel european, iar evaluarea include și jalonul privind reforma pensiilor speciale, unul dintre cele mai sensibile puncte din arhitectura PNRR.

Oficialul a descris poziția sa drept „un optimism rezervat” cu privire la posibilitatea de aprobare integrală a plăților.

”Am un optimism rezervat cu privire la plata pe care Comisia va decide să o facă pe acest jalon. V-am spus că ultima declaraţie, şi repet exact terminologia, este că am agreat cu Comisia Europeană că se vor uita constructiv cu privire la argumentele pe care România le-a pus pe masă”, a arătat Dragoş Pîslaru.

Potrivit ministrului, dialogul cu instituțiile europene este în desfășurare, iar România a prezentat argumente suplimentare pentru susținerea conformității reformelor implementate.

Evaluarea nu este încă finalizată, însă există o analiză preliminară a Comisiei Europene, aflată în proces de actualizare în funcție de noile clarificări transmise de autoritățile române.

”Motivul este că, odată ce am depus şi cererea de plată 4, Comisia Europeană ar dori ca decizia de aprobare în Consiliu să fie pe ambele cereri, cumulat, şi atunci, practic, deşi pe cererea de plată 3 ei au o analiză preliminară pe care încă nu o fac încă publică, vor cumva să anunţe cum stă România şi pe cererea 3 şi pe cererea 4”, a menţionat el.

Întârzierea aprobării cererii de plată 3 este determinată de decizia Comisiei Europene de a corela evaluarea acesteia cu cererea de plată 4.

Scopul acestei abordări este realizarea unei decizii comune la nivelul Consiliului UE, care să includă ambele tranșe financiare.

În acest context, Comisia analizează simultan progresul reformelor și al investițiilor asumate de România, precum și documentația justificativă aferentă implementării.

”Pe cererea de plată 4, şi asta este o lecţie foarte importantă pentru toţi beneficiarii care urmăresc această conferinţă de presă şi pentru coordinatorii de reformă şi investiţii, este că una e că îndeplineşti investiţia şi alta este că furnizezi documentele doveditoare. Şi aici a fost un schimb întreg de excel-uri şi de explicaţii pe care a trebuit să le oferim, pentru a structura dovezile cu privire la implementare, pe lucrurile pe care le-am făcut în cererea de plată 4. Şi acum suntem pe ultima sută de metri, după nu ştiu al câtelea schimb în care avem ultimele reglaje sau clarificări către Comisie”, a mai spus ministrul Investiţiilor.

Ministerul Investițiilor subliniază o distincție importantă în procesul de evaluare a PNRR: realizarea efectivă a reformelor nu este suficientă fără documente justificative complete și corect structurate.

În cazul cererii de plată 4, autoritățile române au transmis mai multe seturi de clarificări tehnice, inclusiv actualizări de date, explicații și documente suport, necesare pentru validarea implementării.

Procesul de verificare este în etapa finală, însă necesită ajustări tehnice suplimentare solicitate de partea europeană.

”Apoi, cererile pe plată 3 şi 4 le vom vedea aprobate, discutând de o sumă, am mai spus în spaţiu public, de circa 3 miliarde de euro, pe care România sperăm să o vadă cât mai curând venită spre ţară”, a subliniat ministrul.

Aceste fonduri sunt esențiale pentru susținerea investițiilor publice și a reformelor structurale asumate prin planul de redresare.

Autoritățile române estimează că, odată finalizate clarificările tehnice, Comisia Europeană ar putea avansa către o decizie de aprobare în perioada următoare.