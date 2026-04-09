România intră într-o etapă decisivă în implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pe fondul riscului major de a pierde până la 4 miliarde de euro din cauza întârzierilor acumulate. Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, susține că presiunea financiară și mobilizarea instituțională elimină practic posibilitatea unui eșec.

„Ceea ce este foarte important de stabilit este că, având în vedere penalitatea potențială pentru aceste reforme, nu există un scenariu prin care aceste reforme să nu fie îndeplinite”, a declarat Pîslaru.

În contextul penalităților semnificative, autoritățile transmit un mesaj fără echivoc: toate jaloanele asumate trebuie îndeplinite. Oficialul a subliniat că impactul financiar și reputațional este prea mare pentru a permite blocaje sau întârzieri suplimentare.

Această poziție vine într-un moment în care România se confruntă cu un deficit bugetar ridicat, iar fondurile europene reprezintă o resursă esențială pentru stabilitatea economică și investițiile publice.

Sub conducerea premierului Ilie Bolojan, Guvernul a introdus un sistem strict de coordonare interministerială. În cadrul unei reuniuni recente, toate ministerele implicate au primit:

termene clare pentru fiecare jalon;

responsabilități bine definite;

obligația de a raporta periodic progresul.

„Din acest punct de vedere, am avut o întâlnire care a avut loc chiar ieri, prezidată de prim-ministrul Ilie Bolojan, cu toate ministerele de linie, în care s-a cerut foarte clar un calendar pentru implementare”, a explicat ministrul.

Noua abordare urmărește eliminarea disfuncționalităților administrative care au întârziat până acum implementarea reformelor.

„Pentru a putea să pregătim toate procedurile de avizare, inclusiv cu implicarea Parlamentului, acolo unde discutăm de proiecte de lege. În acest moment avem pentru toate aceste reforme un foarte clar plan de implementare”, a punctat el.

Un element central al strategiei este introducerea unui mecanism de monitorizare la fiecare două săptămâni. Acesta permite:

identificarea rapidă a blocajelor;

intervenții administrative imediate;

corectarea întârzierilor înainte de a genera penalități.

În paralel, autoritățile lucrează la anticiparea obstacolelor legislative, inclusiv prin coordonare directă cu Parlamentul pentru adoptarea rapidă a actelor normative necesare.

„Acest plan de implementare se va urmări la fiecare două săptămâni, deci o monitorizare bilunară”, spune Dragoș Pîslaru.

Analiza internă a Guvernului evidențiază mai multe zone vulnerabile, unde întârzierile pot genera pierderi financiare semnificative: