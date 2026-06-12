Linie feroviară modernă în Suedia, inaugurată cu locomotivă românească fabricată de Softronic Craiova

O locomotivă fabricată în România a fost folosită pentru inaugurarea celei mai noi linii industriale din nordul Suediei. Evenimentul a avut loc în prezența ministrului infrastructurii din Suedia, Andreas Carlson. Linia, destinată traficului industrial, leagă Stegra de Boden Industrial Park și se conectează la Ore Line.

Locomotiva folosită la eveniment este produsă de Softronic Craiova și face parte din seria Green Cargo, destinată transportului de marfă pe distanțe lungi. Reprezentanții Softronic subliniază că prezența acesteia pe o linie străină evidențiază colaborarea internațională în domeniul feroviar. Evenimentul marchează, totodată, extinderea infrastructurii feroviare în nordul Suediei.

„Un nou pas pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare din nordul Suediei. Recent a fost inaugurată noua linie industrială care conectează Stegra și Boden Industrial Park la Ore Line, un proiect important pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare din regiune”, se arată în mesajul transmis de Softronic Craiova. Proiectul vizează atât eficientizarea transportului de marfă, cât și creșterea legăturilor industriale între regiuni.

Linia industrială a fost construită pentru a susține creșterea volumului de transport și a îmbunătăți conexiunile între centrele industriale. Autoritățile suedeze pun accent pe modernizarea infrastructurii feroviare pentru a susține economia regională. Proiectul include și echipamente și tehnologii menite să sporească siguranța și eficiența operațiunilor feroviare.

Ministrul infrastructurii din Suedia, Andreas Carlson, a condus o locomotivă Green Cargo produsă de Softronic Craiova în timpul inaugurării noii linii industriale. Softronic a transmis că sunt foarte mândri de faptul că locomotive construite la Craiova sunt implicate în proiecte de infrastructură de o asemenea importanță și contribuind zi de zi la transportul feroviar de marfă din Scandinavia.

„În imagini îl putem vedea pe ministrul infrastructurii din Suedia, Andreas Carlson, în cabina unei locomotive Green Cargo produse de Softronic la Craiova. Locomotiva a avut un rol central în ceremonia de inaugurare, fiind cea care a efectuat traversarea inaugurală a noii linii industriale. Pentru noi, este o reală bucurie să vedem locomotive construite la Craiova implicate în proiecte de infrastructură de o asemenea importanță și contribuind zi de zi la transportul feroviar de marfă din Scandinavia”, a transmis Softronic.

Softronic Craiova a transmis felicitări ministrului Andreas Carlson, autorităților locale și partenerilor implicați pentru finalizarea proiectului feroviar din nordul Suediei. Compania subliniază că investiția contribuie la dezvoltarea infrastructurii și la creșterea capacității de transport din regiune, evidențiind rolul esențial al căilor ferate în susținerea industriei și a transportului sustenabil.

„Îl felicităm pe Andreas Carlson și autoritățile locale, precum și pe toți partenerii implicați, pentru finalizarea acestui proiect important, care contribuie la dezvoltarea infrastructurii feroviare și la creșterea capacității de transport în nordul Suediei. Astfel de investiții demonstrează încă o dată rolul esențial al infrastructurii feroviare în susținerea dezvoltării industriale și a unui transport sustenabil”, se arată în comunicatul transmis de Softronic Craiova.

Softronic Craiova a început din 2018 livrările de locomotive Transmontana către compania suedeză Green Cargo, marcând o extindere a prezenței producătorului român pe piața feroviară din Scandinavia.

Modelele livrate au fost adaptate pentru cerințele rețelei feroviare din Suedia, fiind echipate cu sisteme de semnalizare și siguranță compatibile, dar și cu soluții tehnice concepute pentru funcționare în condiții de temperaturi scăzute, zăpadă abundentă și trafic intens de marfă.

Cu o putere de 6.000 kW, sistem de rulare Co’Co’ și eficiență energetică ridicată, locomotivele Transmontana s-au impus ca o soluție fiabilă pentru transportul feroviar de marfă grea operat de Green Cargo. Softronic Craiova, înființată în 1999, este singurul producător de locomotive și rame electrice din România. Compania a raportat anul trecut o cifră de afaceri de 343,75 milioane de lei și un profit net de 16,6 milioane de lei, cu 494 de angajați.

Comparativ, în 2024, compania înregistrase o cifră de afaceri de 206 milioane de lei și un profit net de 14 milioane de lei, potrivit datelor Ministerului Finanțelor. Softronic Craiova produce, de asemenea, și trenul electric Hyperion, utilizat pe rute interne precum Craiova – București – Brașov și Craiova – București – Constanța.