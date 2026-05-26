UE investește miliarde de euro în mega-tuneluri feroviare pentru a conecta mai rapid nordul și sudul continentului

Uniunea Europeană (UE) investește, în următoarele decenii, sute de miliarde de euro în tuneluri și linii feroviare de mare viteză construite în Alpi și sub Marea Baltică, pentru a conecta mai rapid nordul și sudul continentului, a reduce transportul rutier și zborurile scurte și a crea o rețea feroviară modernă până în 2050.

Uniunea Europeană (UE) își propune să convingă tot mai mulți pasageri să renunțe la zborurile de scurtă distanță în favoarea trenurilor de mare viteză care conectează marile orașe ale continentului. Pe măsură ce călătoriile feroviare pe distanțe lungi devin din nou atractive, ambițiile legate de extinderea rețelei feroviare europene cresc considerabil. Totuși, continentul se confruntă cu un obstacol major: relieful. Lanțurile muntoase și mările care separă statele europene îngreunează dezvoltarea conexiunilor feroviare, deoarece, spre deosebire de avioane, trenurile nu pot depăși cu ușurință aceste bariere naturale.

Pentru a rezolva această problemă, Europa investește în unele dintre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură din lume. În Austria, Franța și Italia se construiesc tuneluri feroviare uriașe, realizate prin excavări și lucrări de foraj de amploare, cu scopul de a transforma legăturile dintre nordul Europei și centrele industriale din nordul Italiei. În următorul deceniu, aceste tuneluri, considerate printre cele mai lungi din lume, vor contribui la creșterea vitezei trenurilor și a capacității de transport de marfă pe rutele care traversează Alpii. Miliarde de dolari sunt investite atât în construcția tunelurilor, cât și în modernizarea liniilor de acces.

Și Danemarca desfășoară proiecte impresionante pentru a depăși barierele geografice create de mare. Țara și-a dezvoltat infrastructura printr-un sistem complex de tuneluri, poduri și insule artificiale care leagă principalele sale insule de Europa continentală și de Suedia, potrivit CNN. În anii 2030 urmează să fie finalizată o nouă conexiune rutieră și feroviară sub Marea Baltică, către Germania, ceea ce va reduce semnificativ timpul de călătorie dintre Copenhaga, Hamburg și Berlin. În plus, există și un proiect extrem de ambițios care prevede construirea unui tunel de aproximativ 80 de kilometri sub Golful Finlandei, pentru a conecta Helsinki de Tallinn și de statele baltice.

Cu toate acestea, realizarea unor astfel de mega-tuneluri implică dificultăți tehnice uriașe și costuri enorme. În ultimii ani, multe proiecte europene de infrastructură au fost marcate de întârzieri și depășiri semnificative ale bugetelor inițiale. Din acest motiv, Uniunea Europeană riscă să nu respecte termenul stabilit pentru finalizarea rețelei transeuropene de transport (TEN-T), un program amplu care urmărește modernizarea a 17.400 de kilometri de coridoare feroviare până în 2030, pentru a conecta mai eficient orașele, regiunile și porturile europene.

Potrivit unui raport publicat în ianuarie de Curtea de Conturi Europeană, costurile pentru opt mari proiecte TEN-T au crescut, în medie, cu 82% față de estimările inițiale, iar întârzierile ajung la o medie de 17 ani. Chiar și în aceste condiții, statele membre ale Uniunii Europene consideră investițiile în infrastructură esențiale pentru dezvoltarea economică și pentru promovarea unui transport mai sustenabil. Noile mega-tuneluri sunt văzute drept proiecte capabile să transforme radical transportul feroviar european și să apropie regiuni și țări separate până acum de munți și mări.

Nick Brooks, secretarul general al organizației ALLRAIL, susține că proiecte precum Tunelul Brenner, Lyon–Torino și Fehmarn Belt pot schimba profund viitorul căilor ferate europene. În prezent, acestea se numără printre cele mai importante și interesante proiecte de infrastructură aflate în construcție pe continent.

Deși viitorul transportului feroviar european pare promițător pentru pasagerii care își doresc să călătorească rapid și confortabil între marile orașe ale continentului, există încă o problemă importantă: costurile. În prezent, călătoriile internaționale cu trenul sunt adesea mult mai scumpe decât zborurile operate de companiile aeriene low-cost, ceea ce limitează atractivitatea trenurilor de mare viteză pentru o parte dintre călători.

Nick Brooks, reprezentant al organizației ALLRAIL, avertizează că investițiile uriașe în infrastructură nu sunt suficiente pentru a transforma transportul feroviar european. Potrivit acestuia, simpla construcție de tuneluri, poduri și linii noi nu va garanta automat călătorii mai bune pentru pasageri. El susține că, pentru ca noile proiecte să ofere cu adevărat beneficii economice și sociale, Uniunea Europeană trebuie să încurajeze o concurență reală în domeniul trenurilor de mare viteză.

Acest lucru presupune condiții echitabile pentru toți operatorii feroviari, atât pentru companiile private independente, cât și pentru transportatorii tradiționali de stat. Brooks consideră esențiale accesul corect la infrastructura feroviară, tarife echitabile pentru utilizarea liniilor, posibilitatea de a obține finanțare și acces egal la materialul rulant. În plus, platformele de vânzare a biletelor ar trebui să permită afișarea imparțială a ofertelor tuturor operatorilor.

În opinia sa, doar în aceste condiții noile mega-proiecte feroviare vor putea genera efectele promise: călătorii mai rapide, mai multe trenuri, tarife mai accesibile și conexiuni transfrontaliere mai eficiente. În caz contrar, există riscul ca infrastructura construită cu costuri uriașe să fie utilizată sub capacitate și să nu producă schimbarea majoră anticipată în transportul european.

Privind spre viitor, Uniunea Europeană își propune un obiectiv și mai ambițios: crearea până în 2050 a unei rețele paneuropene de trenuri de mare viteză cu o lungime de aproximativ 56.000 de kilometri, capabilă să conecteze toate capitalele și marile orașe ale Uniunii. Potrivit Comunității Căilor Ferate Europene, acest plan ar presupune cel puțin triplarea actualei rețele de mare viteză de pe continent și investiții estimate la aproximativ 650 de miliarde de dolari. Cu toate acestea, organizația susține că proiectul ar aduce beneficii economice și sociale nete de aproape 886 de miliarde de dolari în următoarele două decenii.

Pentru atingerea acestui obiectiv vor fi necesare investiții uriașe, cooperare internațională și o voință politică puternică. Totuși, poate cea mai mare provocare va rămâne construirea unor linii feroviare mai rapide, mai sigure și mai directe, capabile să depășească barierele naturale care au separat comunitățile europene timp de mii de ani.

Revoluția europeană în domeniul construcției de tuneluri nu se desfășoară doar sub munți, ci și sub mare. Unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din nordul Europei este Tunelul Fehmarnbelt, o investiție estimată la aproximativ 9 miliarde de dolari, care va conecta Germania și Danemarca și va transforma transportul dintre cele două țări.

Tunelul va lega insula germană Fehmarn, situată la nord de Lübeck, de insula daneză Lolland, deja conectată la Copenhaga prin infrastructura existentă. Proiectul presupune realizarea unei legături rutiere și feroviare moderne sub Marea Baltică, folosind tuburi submersibile amplasate pe fundul mării. Acestea vor transporta atât trenuri, cât și trafic rutier pe o distanță de aproximativ 19 kilometri între cele două state.

Deschiderea conexiunii rutiere este programată pentru anul 2031, cu trei ani mai târziu decât se estimase inițial, iar legătura feroviară urmează să fie inaugurată ulterior. Odată finalizat, tunelul va reduce semnificativ durata călătoriilor dintre Hamburg și Copenhaga, scurtând traseul actual cu peste 160 de kilometri și economisind până la două ore de călătorie.

Proiectul include și reconstruirea completă a liniilor feroviare de acces de pe ambele maluri ale Mării Baltice. Acestea vor fi electrificate și adaptate pentru viteze de până la 200 km/h, ceea ce va permite operarea unor servicii internaționale mai rapide și mai frecvente între marile orașe ale regiunii. În același timp, noua conexiune va facilita continuarea călătoriilor feroviare către Suedia prin spectaculosul Pod Øresund, inaugurat în anul 2000, care leagă Danemarca de orașul suedez Malmö. Astfel, Fehmarnbelt va deveni o verigă esențială în dezvoltarea unui coridor feroviar modern între Europa Centrală și Scandinavia.

Timp de secole, Alpii au reprezentat o barieră naturală între Europa de Nord și cea de Sud. Munții înalți erau priviți ca un teritoriu ostil, asociat cu legende despre creaturi mitice și cu condiții meteorologice extrem de periculoase. Traversarea lor era considerată un act riscant, pe care oamenii îl evitau ori de câte ori aveau posibilitatea. Începând cu secolul al XVIII-lea, aristocrații și călătorii înstăriți din nordul Europei apelau la ghizi locali și la lectici pentru a putea traversa trecătorile alpine în drum spre Italia. În timp, potecile dificile s-au transformat în drumuri, însă acestea au rămas nesigure și adesea impracticabile din cauza zăpezilor abundente care blocau accesul mare parte din an.

La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, dezvoltarea primelor tuneluri feroviare alpine a reprezentat un moment de referință pentru ingineria europeană. Aceste proiecte au împins la limită tehnologia vremii și au făcut posibilă apariția primelor rute montane accesibile în orice anotimp. Pentru a reduce lungimea tunelurilor, traseele au fost construite la altitudini încă foarte mari, ceea ce a impus realizarea unor urcări lungi și abrupte. Mii de muncitori au săpat și au dinamitat munții, construind linii ferate care șerpuiau printre versanți, urmau contururile reliefului și traversau văile pe poduri impresionante. Chiar și astăzi, aceste trasee spectaculoase sunt considerate atracții turistice. Totuși, pentru operatorii feroviari, ele au rămas dificil și costisitor de exploatat, fiind vulnerabile la căderi de pietre, alunecări de teren și fenomene meteorologice extreme. În plus, viteza redusă și capacitatea limitată le fac tot mai puțin potrivite pentru cerințele transportului modern.

Pentru a depăși aceste probleme, soluția a venit sub forma tunelurilor de bază, construite la altitudini mai joase. Acestea evită traseele montane sinuoase și permit circulația trenurilor cu viteze mai mari și în număr mai mare. Cel mai impresionant exemplu este Tunelul de Bază Gotthard din Elveția, inaugurat în 2016. Cu o lungime de 56 de kilometri, acesta este unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură feroviară din lume și face legătura între cantoanele Ticino și Uri, pe ruta extrem de circulată dintre Zürich și Milano. Proiectul, evaluat la 11,3 miliarde de dolari, impresionează prin dimensiunile sale uriașe: în punctele cele mai adânci, cele două galerii ale tunelului se află la peste 2.300 de metri sub vârfurile Alpilor.

Datorită noului tunel, timpul de călătorie dintre Zürich și Milano a fost redus la aproximativ două ore și jumătate, comparativ cu cele patru ore necesare pe vechea rută Gotthard, mai lungă și situată la o altitudine mult mai mare. Tunelul face parte dintr-un proiect internațional amplu, cunoscut sub numele de Neue Eisenbahn Alpentransversale (NEAT) sau Noile Căi Ferate Transalpine, care urmărește crearea unor conexiuni feroviare rapide și de mare capacitate între nordul Europei și Italia.

Un alt element important al acestui program este tunelul de bază Lötschberg, inaugurat în 2007. Cu o lungime de 34,6 kilometri, acesta traversează Alpii Bernesi și face parte din principalul coridor feroviar care leagă porturile de la Marea Nordului și Germania de regiunea industrială Lombardia din nordul Italiei. Noul tunel este situat cu aproximativ 400 de metri mai jos decât tunelul Lötschberg original, deschis în 1913, oferind astfel o rută mai rapidă, mai eficientă și mai bine adaptată traficului feroviar modern.

Succesul proiectelor feroviare din Elveția a devenit un model pentru alte state europene care încearcă să modernizeze transportul prin Alpi. Austria, aflată într-o poziție strategică între marile centre industriale ale Europei, a lansat la rândul său un program ambițios de construire a tunelurilor feroviare, cu scopul de a reduce traficul greu din văile alpine și de a crea conexiuni mai rapide și mai eficiente între Germania și Italia. Zeci de miliarde de dolari sunt investite în tuneluri de bază și în modernizarea principalelor coridoare feroviare care traversează țara.

Una dintre cele mai importante rute comerciale dintre sudul Germaniei și nordul Italiei trece prin Pasul Brenner, legând orașul austriac Innsbruck de Bolzano, în Italia. Folosit încă din perioada romană, acest traseu urmează să fie complet transformat odată cu inaugurarea Tunelului de Bază Brenner, programată pentru anul 2032. Proiectul presupune construirea unui vast sistem subteran, iar lucrările de excavare pentru cei peste 225 de kilometri de tuneluri sunt aproape finalizate. Rețeaua include aproximativ 105 kilometri de tuneluri feroviare și aproape 50 de kilometri de linii de acces subterane.

Elementul central al proiectului îl reprezintă două tuneluri feroviare paralele, fiecare având aproximativ 55 de kilometri lungime, construite între periferia orașului Innsbruck și localitatea Franzenfeste/Fortezza, din regiunea Tirolul de Sud. Interesant este faptul că tunelurile care ocolesc Innsbruck au fost inaugurate încă din 1994, ceea ce ilustrează cât de îndelungate și complexe sunt astfel de mega-proiecte de infrastructură.

Ca multe alte proiecte majore din lume, și Tunelul de Bază Brenner a fost afectat de întârzieri și de creșteri semnificative ale costurilor. Lucrările au început în 1999, iar inaugurarea era inițial prevăzută pentru 2015. Între timp, costurile estimate au ajuns la aproape 10 miliarde de dolari, aproape dublu față de valoarea prognozată la început. Odată finalizat, tunelul va avea o lungime de aproape 56 de kilometri și va deveni al doilea cel mai lung tunel feroviar din lume, după Tunelul de Bază Gotthard din Elveția. Totuși, datorită rețelei sale extinse de galerii și tuneluri de acces, proiectul Brenner este considerat chiar mai amplu și mai complex. Noua rută va permite trenurilor să traverseze Alpii Tirolezi pe un traseu mai drept și mai plat, reducând timpul de călătorie dintre Innsbruck și Bolzano de la aproximativ două ore la doar 50 de minute.

Și în sudul Vienei are loc o transformare majoră a infrastructurii feroviare alpine. Tunelul de Bază Semmering, cu o lungime de 27 de kilometri și o valoare estimată la 5 miliarde de dolari, va crea o nouă legătură rapidă între capitala Austriei și orașele Graz și Villach, continuând apoi spre Italia, Slovenia și Marea Adriatică. Deschiderea sa este programată pentru anul 2030.

Noua rută va înlocui parțial celebra Semmeringbahn, prima cale ferată care a traversat Alpii, construită între 1848 și 1854. Considerată astăzi un simbol al ingineriei feroviare și inclusă în patrimoniul mondial UNESCO, linia istorică nu mai poate răspunde eficient cerințelor moderne de transport. În combinație cu noua cale ferată Koralm dintre Graz și Villach, inaugurată în decembrie 2025 și care include cel mai lung tunel feroviar existent în prezent în Austria, proiectul Semmering va reduce semnificativ durata călătoriilor între cele mai importante noduri feroviare ale țării. Totodată, va contribui la dezvoltarea unui coridor de transport rapid și de mare capacitate între Marea Baltică și Marea Adriatică, parte a rețelei europene TEN-T.

Proiectele feroviare de o asemenea amploare nu sunt lipsite de controverse și dificultăți. Aproape toate noile tuneluri alpine sunt finalizate cu întârzieri semnificative și implică costuri mult mai mari decât cele estimate inițial. În plus, multe dintre ele se confruntă cu opoziție din partea mediului politic, a organizațiilor de protecție a mediului sau a comunităților locale afectate de lucrări.

Unul dintre cele mai reprezentative exemple este controversata cale ferată de 274 de kilometri care va lega orașul Lyon, din Franța, de Torino, în nordul Italiei. Elementul central al acestui megaproiect internațional este tunelul de bază Mont Cenis, cunoscut și sub numele de Mont d’Ambin. Cu o lungime de 58 de kilometri și o valoare estimată la aproximativ 14 miliarde de dolari, tunelul este conceput pentru a înlocui actuala rută feroviară montană dificilă care traversează Alpii francezi.

În prezent, traficul de marfă dintre Franța și Italia este dominat aproape în totalitate de transportul rutier, peste 90% din mărfuri fiind transportate cu camioanele. Deși ruta rutieră prin Mont Cenis este permanent aglomerată, linia feroviară existentă este folosită mult sub capacitatea sa. Problemele de fiabilitate ale infrastructurii și numeroasele întreruperi provocate de alunecări de teren au determinat companiile de transport să prefere șoselele în detrimentul căii ferate. Noul tunel urmărește să schimbe radical această situație, obiectivul fiind eliminarea a aproximativ un milion de curse de camioane pe an și atingerea unui echilibru între transportul rutier și cel feroviar.

Proiectul vizează și o extindere majoră a transportului internațional de pasageri. Numărul trenurilor zilnice dintre Franța și Italia ar urma să crească de la șase la 22 pe zi. Dacă vor fi finalizate și proiectele de modernizare a liniilor de mare viteză care conectează tunelul la rețelele feroviare franceze și italiene, durata călătoriei dintre Paris și Milano ar putea scădea de la aproximativ șapte ore la doar patru. În același timp, capacitatea trenurilor de marfă s-ar putea dubla, ajungând la 2.500 de tone, iar consumul de energie ar urma să fie redus cu aproximativ 40% datorită traseului mai plat al noii rute.

Cu toate acestea, proiectul a fost marcat încă de la început de dispute juridice, opoziție politică și proteste, uneori violente, mai ales pe partea italiană. Lucrările de inginerie civilă au început încă din 2002, însă excavarea efectivă a tunelului a debutat abia în 2016. Problemele au continuat și în faza de construcție, în special pe partea franceză, unde condițiile geologice dificile au împiedicat utilizarea utilajelor moderne de foraj. În anumite zone, muncitorii au fost nevoiți să revină la metode tradiționale de săpare și dinamitare.

Între timp, costurile totale ale proiectului au crescut semnificativ. Din 2020, bugetul estimat pentru întreaga infrastructură a urcat cu aproximativ 23%, ajungând la aproape 18 miliarde de dolari. Totodată, termenul de finalizare a fost amânat pentru anul 2033, cu aproximativ 18 ani mai târziu decât se preconizase inițial.

O altă problemă majoră este faptul că noile linii de acces către tunel, atât dinspre Lyon, cât și dinspre Torino, nu au fost încă dezvoltate suficient. În special pe partea franceză, există temeri că aceste conexiuni nu vor fi finalizate înainte de 2045. Fără ele, tunelul principal nu va putea fi utilizat la capacitatea maximă, deoarece trenurile vor continua să circule pe infrastructura veche, unde viteza și volumul traficului sunt limitate.

Nick Kingsley, redactor-șef al publicației Railway Gazette International, consideră că aceste conexiuni feroviare transfrontaliere au potențialul de a transforma radical transportul de pasageri și marfă la nivel european. Totuși, el avertizează că adevărata provocare nu constă doar în construirea tunelurilor principale, ci mai ales în realizarea liniilor de legătură necesare pentru integrarea lor în rețelele feroviare naționale.

Situații similare apar și în alte proiecte europene. Deși liniile de acces ale Tunelului Brenner sunt aproape finalizate pe teritoriul Austriei, Germania nu și-a respectat încă angajamentul de a construi noile linii de mare capacitate necesare în sudul Bavariei. În același timp, proiectele destinate conectării tunelurilor Gotthard și Lötschberg la rețeaua feroviară germană înregistrează întârzieri de zeci de ani, asemănătoare celor întâlnite în Franța în cazul proiectului Mont Cenis.

În opinia specialiștilor, există riscul ca tunelurile Brenner și Mont Cenis să fie gata pentru exploatare cu mult înainte ca liniile feroviare care trebuie să direcționeze traficul spre acestea din Germania și Franța să fie finalizate. Astfel, cea mai mare provocare pentru succesul acestor megaproiecte nu este doar construcția tunelurilor propriu-zise, ci și finanțarea, planificarea și realizarea infrastructurii de acces în fiecare stat european implicat.