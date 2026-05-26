Se prezintă obligatoriu buletinul dacă achiți cu bani cash. Lege pentru românii care fac aceste plăți în numerar în Germania

Germania, recunoscută pentru atașamentul profund față de banii gheață, aplică acum reguli dure împotriva anonimatului la cumpărăturile de valoare. Conform legii GwG, orice plată în numerar de peste 10.000 de euro obligă comerciantul să scaneze și să păstreze datele din buletinul cumpărătorului timp de cinci ani. Iată cum te afectează aceste controale stricte dacă achiziționezi vehicule sau aur în această țară.

Germania este recunoscută la nivel mondial ca fiind fortăreața europeană a banilor gheață. Expresia faimoasă a nemților, „Nur Bares ist Wahres” (Doar cash-ul reprezintă adevărul), reflectă o mentalitate profund înrădăcinată: controlul absolut asupra propriilor finanțe, protecția datelor personale și refuzul istoric de a lăsa băncile sau statul să monitorizeze fiecare achiziție zilnică. Cu toate acestea, vremurile s-au schimbat radical.

În contextul luptei europene coordonate împotriva criminalității organizate, a evaziunii fiscale și a finanțării terorismului, Berlinul a strâns șurubul legislativ.

Pentru milioanele de români care trăiesc, muncesc sau fac afaceri în Germania, utilizarea sumelor mari în numerar a devenit un proces birocratic rigid.

Piesa centrală a acestei transformări este GwG (Geldwäschegesetz) – Legea germană privind spălarea banilor, ale cărei prevederi impun controale de identitate stricte pentru plățile în cash ce ating sau depășesc pragul de 10.000 de euro.

Legea privind combaterea spălării banilor (Geldwäschegesetz) impune obligații extrem de clare așa-numiților „comercianți de bunuri de valoare” (Güterhändler). În această categorie intră dealerii auto, magazinele de bijuterii, dealerii de artă, ceasornicăriile de lux și comercianții de metale prețioase.

Conform legii, în momentul în care un client dorește să facă o plată în numerar de 10.000 de euro sau mai mult, comerciantul nu mai are dreptul legal de a finaliza simplu tranzacția, de a încasa banii și de a emite bonul. El devine, practic, un agent de control al statului și este obligat să aplice procedurile de diligență fiscală.

Identificarea clientului: Cumpărătorul trebuie să prezinte un act de identitate oficial valabil, cu fotografie (buletin românesc, pașaport sau carte de identitate germană – Personalausweis). Copierea și scanarea: Comerciantul este obligat prin lege să facă o copie fizică sau o scanare digitală clară a documentului de identitate prezentat. Înregistrarea datelor: Se notează numele complet, locul și data nașterii, naționalitatea, adresa de domiciliu actuală, numărul documentului și autoritatea care l-a eliberat. Clarificarea provenienței și a beneficiarului: În anumite cazuri suspecte, comerciantul trebuie să întrebe în scris dacă cumpărătorul acționează în nume propriu sau în numele unui „beneficiar real” (wirtschaftlich Berechtigter).

Termenul de păstrare de 5 ani: toate aceste date colectate, împreună cu copiile actelor de identitate și facturile aferente, nu rămân în computerul magazinului pentru strategii de marketing. Comerciantul este obligat prin lege să le păstreze într-o arhivă securizată timp de minimum 5 ani.

În cazul unui audit din partea autorităților fiscale (Finanzamt) sau a unei anchete a unității de informații financiare (FIU), comerciantul trebuie să pună imediat dosarul la dispoziția anchetatorilor.

Cel mai des, cetățenii români se izbotesc de rigorile legii GwG pe piața mașinilor la mâna a doua (Gebrauchtwagen). Este un obicei extrem de răspândit ca un român (fie el rezident în Germania sau venit special din țară pentru achiziție) să meargă la un parc auto (Autohandler) cu banii cash pregătiți în plic, strânși din economii.

Dacă prețul mașinii este, de exemplu, de 12.500 de euro, iar cumpărătorul scoate teancul de bancnote pe masă, dealerul german va opri instant procesul de vânzare pentru a solicita actul de identitate.

Mulți români interpretează greșit acest gest, considerându-l un exces de zel din partea patronului sau o formă de discriminare.

În realitate, dacă dealerul auto acceptă acei 12.500 de euro cash fără să treacă datele din buletinul românesc în registrul GwG, el comite o contravenție gravă.

Amenzile administrative pentru comercianții care încalcă GwG pot ajunge la mii sau chiar zeci de mii de euro pentru abateri simple, iar în cazuri corporative majore sau recidive, sancțiunile pot atinge sume de până la un milion de euro.

O altă eroare majoră comisă din lipsă de informare este încercarea de a fragmenta plata pentru a rămâne sub pragul de 10.000 de euro. De exemplu, cumpărătorul propune să plătească 7.000 de euro cash astăzi și restul de 5.500 de euro cash a doua zi, la ridicarea actelor mașinii.

Legea germană a prevăzut expres acest comportament. GwG specifică clar că obligația de identificare se aplică și în cazul în care tranzacția este efectuată prin mai multe plăți de valoare mai mică, dar care par să fie legate între ele în mod artificial (künstlich aufgeteilte Transaktionen).

Dacă sistemul contabil sau comerciantul sesizează această legătură, notificarea de tranzacție suspectă este trimisă automat către autoritățile fiscale, iar cumpărătorul intră direct în vizorul autorităților pentru tentativă de eludare a legii spălării banilor.

Dacă la cumpărarea de mașini, electronice sau mobilă limita de identificare este fixată la 10.000 de euro, în cazul investițiilor în aur, argint sau alte metale prețioase, Germania aplică reguli de o severitate extremă.

Așa-numitele tranzacții la ghișeu (Tafelgeschäft) – prin care o persoană merge fizic la un magazin specializat sau o bancă pentru a cumpăra lingouri sau monede de aur cu bani gheață – au fost restricționate drastic în ultimii ani. În prezent, în Germania, pragul anonimatului pentru achiziția de metale prețioase este de doar 1.999,99 euro.

Dacă valoarea aurului cumpărat atinge exact 2.000 de euro, magazinul este obligat prin lege să aplice procedura GwG, să xeroxeze buletinul și să stocheze datele cumpărătorului pentru următorii 5 ani. Această măsură a desființat aproape complet conceptul de „aur anonim de investiții” în rândul micilor investitori.

Este important de înțeles că această regulă din Germania (înregistrarea identității la peste 10.000 de euro cash) face parte dintr-o fază de tranziție la nivelul întregului bloc comunitar. Parlamentul European și Consiliul European au aprobat un nou pachet legislativ uniform anti-spălare de bani.

Dacă acum legea germană îți permite să plătești 15.000 de euro cash pentru o mașină, cu condiția să lași o copie după buletin, în viitorul apropiat (începând cu vara anului 2027), plățile în numerar mai mari de 10.000 de euro vor fi interzise complet și absolut pe tot teritoriul Uniunii Europene pentru tranzacțiile comerciale.

Din acel moment, nicio companie din Germania nu va mai avea voie să accepte sume cu cinci cifre în format fizic, indiferent dacă ești dispus sau nu să îți arăți actul de identitate; totul va trebui procesat exclusiv prin transferuri bancare sau carduri.

Până atunci însă, românii din Germania trebuie să știe că solicitarea buletinului la plățile mari în cash nu este un moft al vânzătorilor germani, ci o cerință legală federală strictă.

Refuzul de a prezenta actul de identitate duce automat la anularea tranzacției și, în cazuri în care comportamentul clientului devine defensiv sau agresiv, la raportarea acestuia către autoritățile de combatere a criminalității financiare.

Rezumatul obligațiilor legale la plățile în numerar în Germania