Vacanțele cu mașina în Grecia rămân printre cele mai populare opțiuni pentru români în 2026, însă costurile de drum au crescut față de anii trecuți. Șoferii trebuie să achite atât taxe în România și Bulgaria, cât și taxele de autostradă din Grecia, unde nu există sistem de vinietă clasică, ci plată la bariere, în funcție de distanța parcursă. În plus, Bulgaria a introdus din 2026 și o vignetă de o zi, o schimbare importantă pentru cei care tranzitează rapid țara spre litoralul elen.

Pentru românii care pleacă spre Grecia cu autoturismul personal, primul cost obligatoriu este rovinieta din România. În 2026, varianta de o zi costă aproximativ 3 euro, iar cea de 10 zile ajunge la circa 8 euro. În funcție de durata vacanței, mulți șoferi aleg varianta de 10 zile pentru a acoperi atât drumul dus, cât și întoarcerea.

După ieșirea din România, apare taxa pentru traversarea podului peste Dunăre. Cei mai mulți turiști folosesc ruta Giurgiu-Ruse, unde costul total ajunge la aproximativ 5 euro pe sens, incluzând taxele percepute de partea română și cea bulgară. O alternativă este podul Calafat-Vidin, ceva mai scump, aproximativ 6 euro pe sens, însă preferat uneori de șoferii care vor să evite aglomerația de la Giurgiu.

În Bulgaria, vigneta electronică rămâne obligatorie pentru toate autoturismele sub 3,5 tone. Noutatea anului 2026 este introducerea vinietei valabile 24 de ore, cu un tarif de aproximativ 4 euro. Varianta săptămânală costă în jur de 7,7 euro, iar cea lunară peste 15 euro. Pentru mulți români care merg în Grecia pentru șapte zile, vigneta săptămânală este cea mai avantajoasă variantă. În schimb, cei care fac doar tranzit rapid sau un city-break pot economisi folosind două vignete zilnice, una la dus și una la întors.

Autoritățile bulgare avertizează că lipsa vinietei poate duce la amenzi automate, deoarece sistemul de camere verifică electronic toate numerele de înmatriculare. În plus, în anumite zone din Bulgaria sunt active și camere pentru măsurarea vitezei medii, iar șoferii români discută frecvent despre acestea pe forumuri și rețele sociale.

De la 1 ianuarie 2026, costul vignetei pentru Bulgaria este de 7,67 euro pentru șapte zile și 15,34 euro pentru o lună. Șoferii care nu vor să cumpere vigneta din vamă au și varianta achiziției online, prin platformele oficiale disponibile în limba română sau engleză.

Cea mai importantă diferență apare însă în Grecia. Spre deosebire de România sau Bulgaria, Grecia nu folosește sistem de vinietă. Șoferii plătesc direct la porțile de taxare amplasate pe autostrăzi. Costul depinde de traseu, numărul de stații și distanța parcursă. În 2026, mai mulți operatori de autostrăzi au majorat tarifele odată cu inflația, astfel că vacanțele cu mașina au devenit puțin mai scumpe.

Pentru destinațiile cele mai populare în rândul românilor, costurile diferă semnificativ. Un drum spre Halkidiki este printre cele mai ieftine variante. Din punctul de frontieră Promachonas până în zona Salonicului și apoi spre brațele Kassandra sau Sithonia, taxele de autostradă ajung la aproximativ 5-6 euro pe sens.

Pentru Thassos, traseul către Keramoti implică mai multe bariere pe autostrada Egnatia Odos. Costurile ajung la aproximativ 7-9 euro doar pe sens, fără feribot. În cazul Lefkadei, suma crește considerabil, deoarece șoferii traversează aproape toată autostrada Egnatia și achită inclusiv tunelul Aktio-Preveza. Costul total al taxelor rutiere poate depăși 22 de euro pe sens.

Cei care aleg Zakynthos, Kefalonia sau sudul Greciei trebuie să pregătească un buget și mai mare. Pentru Atena, taxele de autostradă ajung la aproximativ 40-45 de euro pe sens. Pentru Zakynthos sau Kefalonia se adaugă inclusiv taxa pentru podul Rio-Antirrio, de aproximativ 14-15 euro.

În practică, pentru o familie care pleacă din București spre Grecia, costul complet al drumului dus-întors poate varia astfel:

Halkidiki: aproximativ 45-60 euro taxe totale;

Thassos: aproximativ 55-75 euro, fără feribot;

Lefkada: peste 80-100 euro;

Atena sau sudul Greciei: chiar peste 120 euro doar taxele și podurile.

Mulți români aleg să alimenteze în Bulgaria, unde prețurile la carburanți sunt de regulă mai mici decât în România sau Grecia. Pe forumuri, șoferii spun că diferențele pot depăși un leu pe litru la motorină sau benzină.

De asemenea, românii care merg frecvent în Grecia recomandă păstrarea de numerar în euro pentru barierele de taxare, deoarece plata cash este uneori mai rapidă decât cardul. În sezonul de vârf, cozile de pe autostrăzile grecești pot deveni foarte mari, mai ales spre Salonic și Halkidiki.

Există mai multe trasee populare folosite de românii care merg cu mașina în Grecia. Una dintre cele mai utilizate rute spre Thassos este cea prin punctul de frontieră Makaza. Traseul are aproximativ 491 de kilometri și poate fi parcurs în circa 7 ore și 20 de minute. Drumul pornește din București și continuă prin Giurgiu, Ruse, Byala, Veliko Târnovo, Debelets, Gurkovo, Nikolaevo, Stara Zagora, Dimitrovgrad, Haskovo, Kardzali și Balabanovo, înainte de trecerea prin Makaza spre Grecia. După intrarea pe teritoriul elen, traseul continuă prin Komotini, Chrisoupoli și Keramoti, de unde turiștii iau feribotul către insula Thassos.

O altă variantă prin Makaza are aproximativ 506 kilometri și durează în jur de 7 ore și 30 de minute. Ruta trece prin București, Giurgiu, Ruse, Byala și Veliko Târnovo, apoi continuă prin Gabrovo și pasul Shipka, una dintre cele mai cunoscute zone montane din Bulgaria. Drumul merge mai departe prin Kazanlâk, Stara Zagora, Dimitrovgrad, Haskovo și Kardzali, înainte de ieșirea prin Makaza către Grecia. După frontieră, șoferii continuă pe autostrada Egnatia Odos spre Chrisoupoli și Keramoti, punctul de îmbarcare pentru feribotul către Thassos.

Pentru turiștii care merg spre Alexandroupolis sau alte stațiuni din nord-estul Greciei, mulți aleg traseul prin Svilengrad. Acesta are aproximativ 541 de kilometri și poate fi parcurs în circa 7 ore și 40 de minute. Ruta include București, Giurgiu, Ruse, Veliko Târnovo, Stara Zagora și Svilengrad, înainte de intrarea în Grecia și continuarea spre Alexandroupolis.

Șoferii din sud-vestul României sau cei care vor să evite aglomerația de la Giurgiu aleg adesea traseul prin Calafat și Vidin. Drumul are aproximativ 581 de kilometri și durează puțin peste 8 ore. Ruta începe din Craiova, continuă prin Calafat și Vidin, apoi traversează Bulgaria prin Montana și Sofia, folosind șoseaua de centură a capitalei bulgare. De aici, traseul merge spre Blagoevgrad, Kulata și punctul de frontieră Promachonas, înainte de intrarea în Grecia și continuarea către Salonic.

Pentru Halkidiki și nordul Greciei, una dintre cele mai populare variante rămâne traseul prin Kulata. Drumul are aproximativ 750 de kilometri și poate fi parcurs în circa 9 ore și 30 de minute. Ruta pornește din București și trece prin Giurgiu, Ruse, Byala, Pleven și Sofia, apoi continuă prin Blagoevgrad și Sandanski spre Kulata și Promachonas. După intrarea în Grecia, șoferii merg spre Salonic și apoi către stațiunile din Halkidiki.

În 2026, drumul cu mașina spre Grecia rămâne mai ieftin decât transportul aerian pentru familiile numeroase sau grupurile de prieteni, însă costurile totale au crescut vizibil față de anii anteriori. Taxele de drum, podurile, vignetele și autostrăzile din Grecia pot adăuga rapid zeci sau chiar sute de euro la bugetul unei vacanțe.