Curs valutar luni, 25 mai. Banca Națională a României a publicat luni, 25 mai 2026, noile cotații oficiale ale principalelor valute, iar piața valutară indică o evoluție mixtă pentru leul românesc. Moneda națională a înregistrat o apreciere față de dolarul american și euro, însă a pierdut teren în raport cu lira sterlină și francul elvețian. În același timp, prețul aurului a continuat să crească, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele aproape două săptămâni.

Pe segmentul valutar principal, leul s-a apreciat în raport cu dolarul american, care a fost cotat la 4,5067 lei, în scădere cu aproximativ doi bani față de ședința precedentă. Este cel mai redus nivel înregistrat în ultima săptămână, semnalând o ușoară slăbire a monedei americane pe piața locală.

De asemenea, și euro a înregistrat o ușoară corecție, fiind cotat la 5,2467 lei, ceea ce indică o consolidare moderată a leului în fața monedei unice europene.

În contrast, leul românesc a pierdut teren în fața principalelor valute de refugiu. Lira sterlină a urcat la 6,0814 lei, în timp ce francul elvețian a ajuns la 5,7666 lei, ambele monede înregistrând creșteri de peste un ban. Evoluțiile sugerează o presiune ușoară asupra leului în raport cu valutele considerate mai stabile în perioade de incertitudine.

Pe piața metalelor prețioase, aurul a înregistrat o nouă creștere semnificativă. Gramul de aur a fost cotat la 661,6740 lei, în urcare cu 2,75 lei față de ziua precedentă. Nivelul actual reprezintă maximul ultimelor săptămâni, mai exact cel mai ridicat din 14 mai 2026 până în prezent.

Evoluția confirmă interesul ridicat pentru activele de refugiu, în contextul fluctuațiilor de pe piețele internaționale și al incertitudinilor economice globale.

Monedă Cod Cotație (RON) Dolarul australian AUD 3,2303 Dolarul canadian CAD 3,2624 Francul elvețian CHF 5,7666 Coroana cehă CZK 0,2162 Coroana daneză DKK 0,7022 Lira egipteană EGP 0,0862 Euro EUR 5,2467 Lira sterlină GBP 6,0814 100 Forinți maghiari HUF 1,4693 100 Yeni japonezi JPY 2,8357 Leul moldovenesc MDL 0,2602 Coroana norvegiană NOK 0,4875 Zlotul polonez PLN 1,2393 Rubla rusească RUB 0,0632 Coroana suedeză SEK 0,4859 Lira turcească TRY 0,0981 Dolarul american USD 4,5067 Randul sud-african ZAR 0,2760 Realul brazilian BRL 0,8941 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6644 Rupia indiană INR 0,0473 100 Woni sud-coreeni KRW 0,2978 Peso-ul mexican MXN 0,2608 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,6460 Dinarul sârbesc RSD 0,0447 Hryvna ucraineană UAH 0,1018 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2271 Bahtul thailandez THB 0,1388 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5752 Shekelul israelian ILS 1,5599 100 Rupii indoneziene IDR 0,0254 Pesoul filipinez PHP 0,0735 100 Coroane islandeze ISK 3,6537 Ringgitul malaysian MYR 1,1401 Dolarul singaporez SGD 3,5283 Gramul de aur XAU 661,6740 DST XDR 6,1702

Data ROBID O/N ROBID T/N ROBID 1W ROBID 1M ROBID 3M ROBID 6M ROBID 12M ROBOR O/N ROBOR T/N ROBOR 1W ROBOR 1M ROBOR 3M ROBOR 6M ROBOR 12M 25.05.2026 5,35 5,35 5,42 5,48 5,54 5,58 5,63 5,64 5,64 5,71 5,76 5,84 5,92 5,98 22.05.2026 5,35 5,37 5,43 5,48 5,54 5,59 5,64 5,64 5,65 5,71 5,76 5,84 5,92 5,98 21.05.2026 5,35 5,34 5,42 5,48 5,54 5,59 5,64 5,63 5,63 5,71 5,76 5,84 5,92 5,98 20.05.2026 5,38 5,37 5,41 5,47 5,55 5,59 5,65 5,66 5,66 5,70 5,76 5,85 5,92 5,99 19.05.2026 5,38 5,38 5,41 5,47 5,55 5,59 5,65 5,66 5,66 5,70 5,76 5,85 5,92 5,99 18.05.2026 5,40 5,40 5,42 5,48 5,55 5,60 5,66 5,69 5,69 5,71 5,77 5,85 5,93 6,00 15.05.2026 5,40 5,40 5,42 5,48 5,55 5,61 5,66 5,69 5,69 5,71 5,77 5,85 5,94 6,00 14.05.2026 5,40 5,40 5,42 5,49 5,56 5,61 5,66 5,69 5,69 5,71 5,77 5,86 5,94 6,00 13.05.2026 5,40 5,40 5,42 5,49 5,56 5,61 5,66 5,68 5,68 5,71 5,78 5,86 5,94 6,00 12.05.2026 5,40 5,40 5,42 5,49 5,56 5,61 5,66 5,69 5,69 5,71 5,78 5,86 5,94 6,00

ROBID reprezintă rata dobânzii la care băncile comerciale atrag depozite în piața interbancară, reflectând costul la care instituțiile financiare își asigură lichiditatea din piață.

ROBOR reprezintă rata dobânzii la care băncile comerciale plasează depozite în piața interbancară, indicând randamentul obținut de instituțiile financiare pentru fondurile plasate temporar în sistemul bancar.