Din cuprinsul articolului

Curs valutar luni, 25 mai. Leul românesc câștigă teren în fața dolarului și euro

Curs valutar luni, 25 mai. Banca Națională a României a publicat luni, 25 mai 2026, noile cotații oficiale ale principalelor valute, iar piața valutară indică o evoluție mixtă pentru leul românesc. Moneda națională a înregistrat o apreciere față de dolarul american și euro, însă a pierdut teren în raport cu lira sterlină și francul elvețian. În același timp, prețul aurului a continuat să crească, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele aproape două săptămâni.

Pe segmentul valutar principal, leul s-a apreciat în raport cu dolarul american, care a fost cotat la 4,5067 lei, în scădere cu aproximativ doi bani față de ședința precedentă. Este cel mai redus nivel înregistrat în ultima săptămână, semnalând o ușoară slăbire a monedei americane pe piața locală.

De asemenea, și euro a înregistrat o ușoară corecție, fiind cotat la 5,2467 lei, ceea ce indică o consolidare moderată a leului în fața monedei unice europene.

În contrast, leul românesc a pierdut teren în fața principalelor valute de refugiu. Lira sterlină a urcat la 6,0814 lei, în timp ce francul elvețian a ajuns la 5,7666 lei, ambele monede înregistrând creșteri de peste un ban. Evoluțiile sugerează o presiune ușoară asupra leului în raport cu valutele considerate mai stabile în perioade de incertitudine.

Aurul continuă trendul ascendent

Pe piața metalelor prețioase, aurul a înregistrat o nouă creștere semnificativă. Gramul de aur a fost cotat la 661,6740 lei, în urcare cu 2,75 lei față de ziua precedentă. Nivelul actual reprezintă maximul ultimelor săptămâni, mai exact cel mai ridicat din 14 mai 2026 până în prezent.

Evoluția confirmă interesul ridicat pentru activele de refugiu, în contextul fluctuațiilor de pe piețele internaționale și al incertitudinilor economice globale.

euro
SURSĂ FOTO: Dreamstime – Curs valutar

Cursul valutar complet pentru data de 25 mai 2026

Monedă Cod Cotație (RON)
Dolarul australian AUD 3,2303
Dolarul canadian CAD 3,2624
Francul elvețian CHF 5,7666
Coroana cehă CZK 0,2162
Coroana daneză DKK 0,7022
Lira egipteană EGP 0,0862
Euro EUR 5,2467
Lira sterlină GBP 6,0814
100 Forinți maghiari HUF 1,4693
100 Yeni japonezi JPY 2,8357
Leul moldovenesc MDL 0,2602
Coroana norvegiană NOK 0,4875
Zlotul polonez PLN 1,2393
Rubla rusească RUB 0,0632
Coroana suedeză SEK 0,4859
Lira turcească TRY 0,0981
Dolarul american USD 4,5067
Randul sud-african ZAR 0,2760
Realul brazilian BRL 0,8941
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6644
Rupia indiană INR 0,0473
100 Woni sud-coreeni KRW 0,2978
Peso-ul mexican MXN 0,2608
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,6460
Dinarul sârbesc RSD 0,0447
Hryvna ucraineană UAH 0,1018
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2271
Bahtul thailandez THB 0,1388
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5752
Shekelul israelian ILS 1,5599
100 Rupii indoneziene IDR 0,0254
Pesoul filipinez PHP 0,0735
100 Coroane islandeze ISK 3,6537
Ringgitul malaysian MYR 1,1401
Dolarul singaporez SGD 3,5283
Gramul de aur XAU 661,6740
DST XDR 6,1702

ROBID/ROBOR luni, 25 mai

Data ROBID O/N ROBID T/N ROBID 1W ROBID 1M ROBID 3M ROBID 6M ROBID 12M ROBOR O/N ROBOR T/N ROBOR 1W ROBOR 1M ROBOR 3M ROBOR 6M ROBOR 12M
25.05.2026 5,35 5,35 5,42 5,48 5,54 5,58 5,63 5,64 5,64 5,71 5,76 5,84 5,92 5,98
22.05.2026 5,35 5,37 5,43 5,48 5,54 5,59 5,64 5,64 5,65 5,71 5,76 5,84 5,92 5,98
21.05.2026 5,35 5,34 5,42 5,48 5,54 5,59 5,64 5,63 5,63 5,71 5,76 5,84 5,92 5,98
20.05.2026 5,38 5,37 5,41 5,47 5,55 5,59 5,65 5,66 5,66 5,70 5,76 5,85 5,92 5,99
19.05.2026 5,38 5,38 5,41 5,47 5,55 5,59 5,65 5,66 5,66 5,70 5,76 5,85 5,92 5,99
18.05.2026 5,40 5,40 5,42 5,48 5,55 5,60 5,66 5,69 5,69 5,71 5,77 5,85 5,93 6,00
15.05.2026 5,40 5,40 5,42 5,48 5,55 5,61 5,66 5,69 5,69 5,71 5,77 5,85 5,94 6,00
14.05.2026 5,40 5,40 5,42 5,49 5,56 5,61 5,66 5,69 5,69 5,71 5,77 5,86 5,94 6,00
13.05.2026 5,40 5,40 5,42 5,49 5,56 5,61 5,66 5,68 5,68 5,71 5,78 5,86 5,94 6,00
12.05.2026 5,40 5,40 5,42 5,49 5,56 5,61 5,66 5,69 5,69 5,71 5,78 5,86 5,94 6,00

ROBID reprezintă rata dobânzii la care băncile comerciale atrag depozite în piața interbancară, reflectând costul la care instituțiile financiare își asigură lichiditatea din piață.

ROBOR reprezintă rata dobânzii la care băncile comerciale plasează depozite în piața interbancară, indicând randamentul obținut de instituțiile financiare pentru fondurile plasate temporar în sistemul bancar.