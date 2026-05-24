Într-o postare publicată pe Facebook, Radu Georgescu afirmă că vorbește de mai mulți ani despre riscurile economice cu care se confruntă România și despre posibilitatea apariției unui scenariu comparabil cu cel traversat de Grecia în perioada crizei financiare.

„România se îndreaptă spre un scenariu similar cu criza grecească din 2011. Acum 4 ani, eram vreo zece persoane pe aceasta pagina si comentam acest lucru. La TV se spunea ca Romania este tigrul economic”, consideră Radu Georgescu.

Economistul susține că declarațiile recente ale conducerii Fourlis Holdings i-au atras atenția deoarece provin din partea unei companii active în mai multe piețe din regiune și cu o prezență importantă în retail.

Potrivit acestuia, directorul executiv al grupului a comparat situația actuală din România cu cea a Greciei din 2011, anul în care efectele crizei economice s-au resimțit puternic în economia elenă.

Conform informațiilor prezentate de economist, Fourlis Holdings a raportat pentru trimestrul al doilea din 2026 o scădere de aproximativ 30% a vânzărilor în România comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Grupul operează pe piața românească magazinele INTERSPORT, Foot Locker și Holland & Barrett, active în domeniul articolelor sportive, încălțămintei și suplimentelor alimentare.

Radu Georgescu consideră că evoluția vânzărilor poate oferi indicii despre comportamentul consumatorilor și despre nivelul de încredere al populației în economie.

Potrivit acestuia, orientarea clienților către produse aflate la promoție sau la reduceri importante poate indica o tendință de reducere a cheltuielilor și o atenție mai mare acordată prețurilor.

„România din 2026 seamănă cu Grecia din 2011. Vânzările au scăzut 30% în trimestrul 2 din 2026 comparat cu 2025. Ce se mai vinde? Doar produsele cu oferte mari și reduceri agresive”, spune el.

Economistul subliniază că Grecia a traversat o perioadă extrem de dificilă după declanșarea crizei datoriilor suverane, însă apartenența la zona euro a oferit o anumită stabilitate monetară.

În opinia sa, România se află într-o situație diferită deoarece utilizează moneda națională și este mai expusă fluctuațiilor cursului de schimb.

„Sincer, comparația cu Grecia din 2011 nu este cea care mă sperie. Grecia are o ancoră care se cheamă euro. Când Grecia a intrat în criză, cursul valutar era fix. Grecii au suferit prin șomaj și austeritate — dar economiile lor nu s-au evaporat peste noapte. România are leu. Iar leul este … folosit doar in Romania”, spune acesta.

Georgescu afirmă că este mai preocupat de scenariul unei deteriorări accentuate a indicatorilor economici, comparabilă cu evoluțiile observate în ultimii ani în Turcia, unde deprecierea monedei și inflația ridicată au afectat puternic puterea de cumpărare a populației.

„Acesta este scenariul care distruge economii, clase de mijloc și generații întregi”, spune el.

Declarațiile economistului apar într-un context în care mai mulți analiști urmăresc cu atenție evoluția consumului intern, considerat unul dintre principalii motoare ai economiei românești în ultimii ani.

Datele privind vânzările din retail, încrederea consumatorilor și comportamentul de cumpărare sunt analizate pentru a evalua impactul inflației, al costurilor de finanțare și al incertitudinilor economice asupra gospodăriilor.

Radu Georgescu consideră că semnalele venite din partea unor companii cu expunere directă la consumul populației nu ar trebui ignorate și susține că perioada următoare va fi importantă pentru evoluția economiei românești și pentru capacitatea autorităților de a gestiona provocările fiscale și financiare existente.