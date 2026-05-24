În acest context, cyber_Folks România, lider pe piața locală de web hosting, avertizează că firmele mici și mijlocii sunt din ce în ce mai expuse atacurilor automate. Compania recomandă ca securitatea infrastructurii online să fie tratată ca o componentă esențială a strategiei de business, nu doar ca o problemă tehnică.

„Au existat situații în care am detectat vulnerabilitatea la câteva minute după apariția informațiilor publice și am aplicat măsuri de protecție în doar câteva ore. Într-unul dintre cazuri, aproximativ 900 de servere au fost protejate într-o oră și 30 de minute. Punctual, am aplicat workaround-uri temporare până la apariția actualizărilor oficiale, am izolat servicii vulnerabile sau am intervenit manual inclusiv pe servere mai vechi și nemonitorizate. În securitate, timpul de reacție face diferența dintre o problemă gestionată și un incident major”, spune Horațiu Șimon, Chief Technology Officer cyber_Folks România.

Perioada aprilie–mai 2026 a fost una dintre cele mai încărcate din ultimii ani pentru specialiștii în securitate cibernetică, pe fondul apariției succesive a unor vulnerabilități critice care au afectat platforme utilizate la nivel global.

În unele situații, atacurile au fost declanșate înainte ca actualizările oficiale de securitate să fie disponibile, ceea ce a determinat echipele tehnice să implementeze rapid măsuri provizorii pentru reducerea riscurilor. Printre efectele raportate se numără accesul neautorizat la servere, instalarea de malware, criptarea datelor și ștergerea copiilor de siguranță existente.

Inteligența artificială a schimbat semnificativ peisajul atacurilor cibernetice în ultimii doi ani. Dacă anterior treceau zile sau chiar săptămâni între apariția unei vulnerabilități și exploatarea ei la scară largă, în prezent atacatorii pot genera exploit-uri funcționale în doar câteva ore cu ajutorul AI.

În același timp, emailurile de tip phishing în limba română au devenit aproape imposibil de deosebit de comunicările legitime. Textele sunt corecte din punct de vedere gramatical, iar personalizarea pe baza datelor publice face ca semnele clasice ale tentativelor de fraudă să fie tot mai greu de identificat.

„Vedem o creștere accelerată a atacurilor automate, dar și o democratizare îngrijorătoare. Astăzi un atacator fără pregătire tehnică avansată poate rula campanii sofisticate folosind unelte AI disponibile public. Pentru companii, asta înseamnă că nu mai e o întrebare de «dacă», ci de «când» vor fi țintite,”, explică Horațiu Șimon.

Intrarea în vigoare a Directivei NIS2 schimbă semnificativ modul în care firmele din România își gestionează securitatea cibernetică. Conform noilor reglementări, companiile din sectoarele considerate esențiale sau importante sunt obligate să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecție, să raporteze incidentele majore în maximum 24 de ore și să demonstreze capacitatea de a-și relua rapid activitatea după un atac.

Sancțiunile pentru neconformare pot ajunge până la 10 milioane de euro sau 2% din cifra de afaceri globală. Directiva nu vizează doar marile corporații, ci și furnizorii acestora, partenerii din lanțul de aprovizionare și companiile de servicii digitale, care intră de asemenea sub incidența noilor reguli.

Potrivit datelor Eurostat, aproximativ 22% dintre companiile din Uniunea Europeană au raportat incidente de securitate IT, iar România se numără printre statele cu un nivel redus de adoptare a măsurilor avansate de protecție digitală.

În acest context, cyber_Folks, care administrează peste 50.000 de clienți activi și peste 200.000 de domenii web, atrage atenția că utilizarea tot mai intensă a inteligenței artificiale va accelera atacurile automate în perioada următoare.

„Mulți antreprenori consideră încă securitatea cibernetică o problemă exclusiv tehnică sau ceva rezervat companiilor foarte mari. În realitate, orice business care are un site, emailuri sau baze de date este expus. Atacurile automate nu fac diferența între o corporație și un magazin online mic”, adaugă Horațiu Șimon.

Specialiștii avertizează că astfel de incidente afectează din ce în ce mai frecvent companiile fără departamente IT dedicate, care utilizează infrastructuri standard de hosting pentru site-uri, servicii de email sau magazine online.

Atacurile automate scanează constant internetul în căutarea site-urilor vulnerabile

În această perioadă, echipele tehnice cyber_Folks au intervenit inclusiv în situații în care infrastructura unor clienți nu beneficia de servicii complete de management sau monitorizare activă. În unele cazuri, serverele rulau versiuni vechi de sisteme de operare sau configurații care nu permiteau actualizări automate rapide, ceea ce a necesitat intervenții manuale pentru limitarea riscurilor și prevenirea compromiterii infrastructurii.

Ce poate face o firmă astăzi

Actualizează lunar toate platformele, plugin-urile și sistemele de operare

Activează autentificarea în doi pași pentru toate conturile critice (admin, email, hosting)

Configurează backup automat într-o locație externă, separată de producție

Verifică dacă furnizorul de hosting oferă monitorizare activă 24/7

Configurează DMARC, SPF și DKIM pentru emailurile companiei

Testează cel puțin o dată pe an scenariul de restaurare după incident

Verifică dacă firma intră sub obligațiile NIS2 și începe pregătirea pentru conformare

Companiile mici și medii se confruntă tot mai des cu probleme tehnice care pot afecta direct funcționarea site-urilor, magazinelor online sau emailurilor de business. Potrivit unei analize interne realizate de cyber_Folks România pe baza a 6.946 de tickete de suport deschise în perioada octombrie 2025 – martie 2026, cele mai frecvente solicitări au fost legate de migrarea site-urilor, certificate SSL, configurări de server și restaurarea backup-urilor.

Datele arată că 44,8% dintre solicitări (3.115 cazuri) au vizat migrarea site-urilor către infrastructură mai performantă, iar 15,8% au fost legate de certificate SSL și securizarea conexiunilor HTTPS. Problemele care afectează direct funcționarea site-urilor, precum indisponibilitatea platformelor sau depășirea resurselor serverului, au reprezentat sub 5% din totalul solicitărilor analizate.

În total, 97,6% dintre ticketele analizate au fost rezolvate complet ȋn aceeași zi, potrivit datelor interne ale companiei.