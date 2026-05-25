Maratonul pentru Educație Antreprenorială este organizat de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea de Vest din Timișoara și Asociația Națională a Antreprenorilor, având Banca Națională a României în rol de partener strategic.

Inițiat în baza Pactului pentru Educație Antreprenorială semnat între CONAF și Ministerul Educației, programul a devenit, în doar patru ediții, una dintre cele mai ample inițiative naționale dedicate liceenilor și educației antreprenoriale aplicate din România. Dincolo de dimensiunea competițională, Maratonul pentru Educație Antreprenorială a construit o platformă reală de întâlnire între școală, mediul de afaceri și instituțiile publice, într-un moment în care economia are nevoie de absolvenți, de tineri capabili să înțeleagă mecanismele lumii în care trăiesc, să gândească critic, să colaboreze, să construiască soluții și să transforme ideile în proiecte viabile.

În fiecare județ, sprijinul inspectoratelor școlare și al autorităților locale a fost esențial, însă diferența reală a fost făcută de antreprenorii care au intrat în dialog direct cu liceenii și au dus educația antreprenorială dincolo de manual, în zona experienței aplicate, a deciziei, a responsabilității și a contactului direct cu realitatea economică. Astfel, Maratonul pentru Educație Antreprenorială a devenit mai mult decât o competiție între echipe, a devenit un spațiu în care tinerii învață că inițiativa, disciplina, curajul de a pune întrebări și capacitatea de a lucra împreună nu sunt competențe opționale, ci condiții esențiale ale competitivității într-o economie modernă.

În cea de-a IV-a ediție, desfășurată în 30 de județe din România, programul confirmă amploarea unei inițiative care transformă educația în experiență aplicată: 15.700 de elevi au participat la activitățile programului, 300 de antreprenori au intrat în clase și în procesele de mentorat, 240 de licee s-au alăturat demersului, 304 echipe au intrat în competiție, iar valoarea totală a premiilor oferite a depășit 142.000 de euro. În Marea Finală de la București, valoarea premiilor care vor fi acordate cumulează 30.000 de euro.

Programul este implementat cu sprijinul CONAF în același format și în Republica Moldova, prin protocolul semnat în 2024 de CONAF cu Ministerul Educației din Republica Moldova, o confirmare că un model educațional solid, construit pe colaborare, mentorat și aplicabilitate, își găsește relevanța și dincolo de granițe.

Cristina Chiriac, președinta fondatoare CONAF, declară: „România spune că educația este importantă, dar continuă să pregătească generații pentru o lume pe care refuză să le-o explice.

O țară nu devine vulnerabilă atunci când îi lipsesc resursele. O țară devine vulnerabilă atunci când oamenii nu mai înțeleg mecanismele lumii în care trăiesc și ajung să supraviețuiască din frică, dependență și neputință.

De aceea, ceea ce se întâmplă astăzi prin Maratonul pentru Educație Antreprenorială depășește ideea unei competiții între licee. Este una dintre puținele inițiative care îi învață pe tineri să gândească înainte ca viața să înceapă să decidă în locul lor.

15.700 de elevi. 30 de județe. 240 de licee. 304 echipe. Peste 300 de antreprenori implicați în mentorat. Nu sunt doar numere. Sunt dimensiunea unuia dintre cele mai ample programe naționale de educație antreprenorială construite în România și dovada că există încă oameni care refuză să accepte că educația trebuie să producă doar conformism și memorare.

Acești tineri au fost încurajați să pună întrebări, să își susțină ideile și să înțeleagă lumea reală în care vor trăi. Iar acest lucru devine esențial într-o Românie în care alfabetizarea financiară este de doar 22%, față de media europeană de 52%.

Discuția despre educația economică și antreprenorială nu mai este una secundară. Este o discuție despre libertate, despre capacitatea unei generații de a înțelege lumea înainte ca lumea să înceapă să îi împingă dintr-o criză în alta, fără explicații și fără direcție.”

Marea finală va fi moderată de actorul Pavel BARTOȘ. Sunt așteptați să participe și să transmită mesaje inspiraționale:

Mihai DIMIAN, Ministrul Educației și Cercetării

Cosmin MARINESCU, Viceguvernatorul Băncii Naționale a României

Valentin Sorin COSTREIE, Consilier Prezidențial – Departamentul Educație și Cercetare

Marilen PIRTEA, Rectorul Universității de Vest Timișoara

Cele 33 de echipe finaliste, venite din 30 de județe și selectate dintre sute de proiecte înscrise în program, arată amploarea și unicitatea acestui demers național. Faptul că finala are loc la Opera Națională București spune, simbolic, un lucru simplu: educația antreprenorială începe să ocupe locul pe care România l-a amânat prea mult timp.

Cristina Chiriac adaugă: ,,Întrebarea reală nu este dacă acești tineri pot construi. Întrebarea reală este dacă noi mai avem luciditatea să înțelegem ce încearcă această generație să ne spună.

Pentru că o țară începe să piardă exact în momentul în care educația nu mai dezvoltă inițiativă, discernământ și capacitatea oamenilor de a transforma realitatea în care trăiesc.

România este astăzi pe locul 123 din 143 de țări în clasamentul global al alfabetizării financiare. Și, în același timp, a ales să reducă la jumătate expunerea elevilor la educație economică și antreprenorială. Aceasta nu mai este o simplă incoerență de sistem, este o vulnerabilitate națională.

Iar Maratonul pentru Educație Antreprenorială arată că România are deja tineri care pot gândi, construi și transforma. Întrebarea este dacă instituțiile vor avea curajul să țină pasul cu ei.”

Pe 26 mai, la Opera Națională din București, va urca pe scenă energia unei generații întregi, adunată din 30 de județe, din sute de licee, din mii de întâlniri, întrebări, idei, emoții și exerciții de curaj. Marea Finală a Maratonului pentru Educație Antreprenorială devine astfel expresia unei mișcări naționale care arată că, atunci când educația întâlnește mentoratul, economia reală și încrederea, ideile tinerilor pot deveni începutul unor afaceri, al unor cariere și, uneori, al unor schimbări care depășesc generații.

Despre CONAF:

Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) este cea mai relevantă confederație din România care militează pentru eficientizarea dialogului cu autoritățile, conlucrarea pentru elaborarea de politici publice care să conducă la creștere economică sustenabilă și sprijină antreprenorii, recunoscându-le meritele. CONAF reprezintă cea mai mare entitate de acest gen din România, o organizație care susține și promovează antreprenoriatul românesc, lucru fără precedent, care deschide orizonturi de colaborare și cooperare atât pe plan intern cât și internațional. CONAF a luat ființă̆ ca urmare a necesitații de a crea o cultură antreprenorială modernă, sustenabilă și echitabilă, nu numai pentru antreprenoriatul feminin, ci și pentru întregul mediu de business. CONAF are în componența sa 31 sucursale, 3 federații, 16 patronate, 55 asociații și 15.000 de companii, peste 245.000 de angajați.

CONAF organizează evenimente importante pentru societatea românească, centrate pe educație continuă, conștientizare și găsire de soluții pentru probleme și domenii de larg interes public. Dezvoltă și finalizează proiecte naționale cu un impact puternic, atât pentru societate, cât și pentru strategiile de dezvoltare ale autorităților centrale și locale.

Printre proiectele CONAF, amintim „Pactul pentru Tineri”, „Maratonul pentru Educație Antreprenorială”, Forumul „De Vocație Antreprenoare”, Forumul „24 Trends for 2024”, SupraTAX, „DigitalUP” „Pactul pentru Muncă” – în parteneriat cu FPPG, „Pactul pentru Educație Antreprenorială” , „Romanian Venture Forum” seria de dialoguri deschise, „Turismul Românesc: Între impas și oportunitate”, ce au generat pe lângă̆ ecourile în spațiul public, decizii legislative schimbări pozitive de mentalități. Sute de speakeri și mii de antreprenori au dezbătut în cele mai importante orașe românești, cele mai stringente probleme, în scopul găsirii soluțiilor optime și celor mai bune strategii de viitor.

CONSILIUL DIRECTOR CONAF: Cristina Chiriac, Dana Nuță, Nicoleta Munteanu, Marius Ghenea, Anca Damour, Tatian Diaconu, Hildegard Brandl, Daniela Marişcu, Gabriel Biriş, Dan Oros, Görkem Oran, Theodora Popa