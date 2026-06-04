Noul tip de buletin digital pe telefon. Sistemul din Germania va permite autentificare cu amprentă sau recunoaștere facială

Germania face un pas major către digitalizarea completă a actelor de identitate. Pe 20 mai 2026, Cabinetul federal a adoptat proiectul de lege privind identitățile digitale (Digitale-Identitäten-Gesetz), care deschide drumul pentru implementarea portofelului european de identitate digitală (EUDI Wallet). Noul sistem va permite stocarea buletinului pe telefon și utilizarea acestuia atât online, cât și fizic, la instituții publice, bănci sau magazine, fără a mai fi necesară prezentarea documentului fizic.

Conform proiectului, buletinul va fi stocat într-o aplicație specială sub forma unui „geamăn digital”. În viitor, în același portofel digital vor putea fi adăugate și alte documente importante, precum permisul de conducere, certificatul de naștere sau biletele de transport.

Aplicația va permite blocarea imediată a accesului în cazul pierderii telefonului, iar securitatea va fi asigurată prin metode moderne de autentificare, inclusiv PIN, amprentă digitală și recunoaștere facială. Utilizarea sistemului va fi strict voluntară, iar aplicația va fi oferită gratuit tuturor cetățenilor.

Inițiativa nu este exclusiv germană, ci face parte dintr-un cadru european mai larg. O directivă a Uniunii Europene obligă toate cele 27 de state membre să ofere cel puțin un portofel digital de identitate până la finalul anului 2026.

Ministrul federal pentru digitalizare, Karsten Wildberger, a subliniat că sistemul va rămâne voluntar și va respecta standarde ridicate de securitate. Lansarea oficială este programată pentru ianuarie 2027, însă în prezent sunt deja în desfășurare proiecte pilot. Înainte de implementare, legea trebuie aprobată de Bundestag și Bundesrat, iar infrastructura tehnică este în curs de dezvoltare.

Obiectivul pe termen lung este ca până în 2030, aproximativ 80% dintre cetățenii Uniunii Europene să poată utiliza portofelul digital pentru gestionarea identității.

Pe lângă digitalizarea identității, legea introduce două schimbări importante în administrația publică germană. Prima vizează persoanele vârstnice. Cetățenii care aveau cel puțin 70 de ani la momentul eliberării buletinului vor putea continua să îl folosească și după expirarea celor 10 ani de valabilitate, fără a mai fi obligați să solicite un nou document.

Guvernul estimează că această măsură va reduce anual aproximativ 285.000 de cereri noi, simplificând atât procesul pentru cetățeni, cât și activitatea administrației.

Totuși, există o limitare importantă: aceste buletine expirate nu vor mai putea fi folosite pentru identificare online, iar validitatea lor în interiorul Uniunii Europene nu va mai fi garantată tehnic. Din acest motiv, un document valabil rămâne recomandat pentru deplasările în spațiul comunitar.

A doua modificare se referă la pașaport. În prezent, cetățenii sunt obligați să își actualizeze adresa după fiecare mutare, însă această cerință va fi eliminată. Adresa veche va putea rămâne în document fără consecințe legale. Măsura este estimată să elimine aproximativ 1,2 milioane de actualizări anual și să economisească peste 20.000 de ore de muncă administrativă.

Germania pornește această tranziție cu un avantaj semnificativ, având deja implementat din 2010 un sistem de identitate electronică integrat în documentele de identitate și pașapoarte. Acest sistem, cunoscut ca eID, este clasificat cu un nivel ridicat de securitate conform standardelor europene eIDAS.

Prin noua lege, Germania accelerează extinderea acestui model către un ecosistem digital complet, în care identitatea fizică și cea electronică devin interschimbabile.