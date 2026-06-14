Banii cash se schimbă complet. Se pregătește o revoluție a numerarului. Bancnotele viitorului au fost deja prezentate

Din cuprinsul articolului Bancnota „STELLA” propune o schimbare radicală a modului în care arată banii

În timp ce tot mai multe plăți sunt realizate cu telefonul, cardul sau ceasul inteligent, numerarul continuă să joace un rol important în economie. Specialiștii în securitate și producția de bani lucrează deja la următoarea generație de bancnote, concepute pentru a fi mai mici, mai rezistente și mai eficiente din punct de vedere al costurilor. Un nou concept prezentat de Imprimeria Federală a Germaniei arată cum ar putea arăta banii cash în următorii ani.

Lumea plăților trece printr-o transformare accelerată. Portofelele digitale, plățile contactless și aplicațiile bancare sunt utilizate de milioane de oameni în fiecare zi, iar numerarul pare să piardă teren în multe state dezvoltate. Cu toate acestea, instituțiile responsabile de producția bancnotelor nu se pregătesc pentru dispariția acestora, ci pentru adaptarea lor la noile realități.

În acest context, Imprimeria Federală a Germaniei (Bundesdruckerei) a prezentat conceptul unei bancnote futuriste denumite „STELLA”, în cadrul unei conferințe internaționale dedicate tehnologiilor de securitate desfășurate la Washington D.C.

Proiectul face parte din seria experimentală „Ex Nihilo”, prin care specialiștii încearcă să imagineze modul în care ar putea evolua bancnotele în următoarele decenii.

Elementul care atrage imediat atenția este dimensiunea. Spre deosebire de bancnotele clasice, „STELLA” este concepută să aibă dimensiuni apropiate de cele ale unui card bancar. Astfel, poate fi transportată mult mai ușor în portofel și ocupă mai puțin spațiu decât bancnotele utilizate în prezent.

Potrivit dezvoltatorilor, ideea din spatele proiectului este simplă: dacă oamenii sunt obișnuiți să poarte carduri, atunci și bancnotele viitorului trebuie să ofere aceeași comoditate.

Material inovator care promite o durată de viață mai mare

O altă schimbare majoră este legată de materialul din care este realizată bancnota.

Dacă majoritatea bancnotelor actuale sunt fabricate din hârtie specială pe bază de bumbac sau din materiale compozite, „STELLA” utilizează un substrat polimeric modern.

Acesta reprezintă o folie subțire din plastic produsă din materii prime regenerabile, fără utilizarea resurselor fosile. Specialiștii susțin că noul material este mai rezistent la uzură, umezeală și deteriorare, ceea ce poate prelungi considerabil durata de viață a bancnotelor.

În plus, procesul de producție ar necesita mai puține resurse, contribuind la reducerea consumului de energie și a costurilor asociate fabricării banilor.

Într-o perioadă în care sustenabilitatea a devenit un obiectiv important pentru instituțiile financiare și guverne, astfel de soluții sunt analizate cu tot mai mult interes.

Lupta împotriva falsificatorilor intră într-o nouă etapă

Securitatea rămâne una dintre cele mai importante provocări pentru producătorii de bancnote.

Pe măsură ce tehnologia avansează, metodele utilizate de falsificatori devin tot mai sofisticate, ceea ce obligă autoritățile monetare să dezvolte permanent noi sisteme de protecție.

În cazul conceptului „STELLA”, întreaga suprafață a bancnotei este gândită pentru integrarea unor elemente de securitate complexe. Chiar dacă formatul este mai mic, specialiștii susțin că acesta poate găzdui atât caracteristici clasice de protecție, cât și tehnologii moderne care fac copierea sau reproducerea extrem de dificilă.

Noua bancnotă continuă direcția deschisă de proiectul experimental „IGNIS”, care a atras atenția industriei financiare în 2024 și a câștigat premii pentru inovațiile sale.

Dacă „IGNIS” s-a remarcat prin utilizarea hârtiei negre și a unui cip de securitate extrem de subțire, „STELLA” pune accent pe eficiență, sustenabilitate și optimizarea costurilor.

Design inspirat de stele și originea materiei din univers

Dincolo de aspectele tehnice, noul concept are și o componentă simbolică.

Numele „STELLA” provine din latină și înseamnă „stea”, iar designul bancnotei este inspirat de univers și de originea carbonului, unul dintre elementele fundamentale ale vieții.

Potrivit creatorilor proiectului, ideea centrală este aceea a revenirii la esențial și a utilizării inteligente a resurselor disponibile.

Conceptul transmite și un mesaj despre viitorul banilor: mai puțin material folosit, mai multă eficiență și o adaptare permanentă la nevoile societății moderne.

Numerarul rămâne extrem de important, în ciuda creșterii plăților digitale

Deși dezvoltarea tehnologiei a schimbat comportamentul consumatorilor, numerarul continuă să fie utilizat pe scară largă în multe state europene.

Germania este unul dintre cele mai bune exemple. Chiar dacă plățile cu cardul și telefonul mobil sunt tot mai populare, mulți consumatori preferă în continuare numerarul pentru cumpărăturile de zi cu zi.

Un studiu realizat de Bundesbank în 2025 arată că 99,4% dintre punctele de vânzare verificate acceptau plata în numerar. Mai mult, în 98,7% dintre situații, tranzacțiile cash puteau fi realizate fără nicio dificultate încă de la prima încercare.

Aceste date demonstrează că, în pofida digitalizării accelerate, banii fizici continuă să fie considerați un instrument de plată esențial.

Cum am putea plăti peste câțiva ani

Specialiștii nu cred că numerarul va dispărea complet în viitorul apropiat. În schimb, acesta va evolua și va deveni mai adaptat unei lumi în care tehnologia este prezentă în aproape toate aspectele vieții cotidiene.

Proiecte precum „STELLA” arată direcția în care se îndreaptă industria: bancnote mai mici, mai durabile, mai sigure și mai prietenoase cu mediul.

Dacă astfel de concepte vor ajunge sau nu în circulație la scară largă rămâne de văzut. Totuși, ele oferă o imagine clară asupra modului în care ar putea arăta portofelul viitorului și demonstrează că, deși plățile digitale continuă să se extindă, numerarul este departe de a fi pregătit să dispară.