Cu ocazia minivacanței de 1 Mai, când litoralul românesc devine una dintre principalele destinații de vacanță, CFR Călători anunță suplimentarea capacității de transport către mare. În perioada 30 aprilie/1 mai – 3/4 mai 2026, pe lângă trenurile directe incluse în programul obișnuit de circulație, vor fi introduse și trenuri suplimentare spre Constanța și stațiunile de pe litoral, inclusiv Mangalia, cu plecări din București Nord și Suceava. Totodată, din București vor circula trenuri la intervale frecvente, de aproximativ una până la două ore, pe ruta București Nord – Constanța și retur.

Compania mai precizează că, în urma redeschiderii temporare a liniei Constanța – Mangalia de către administratorul infrastructurii feroviare, CFR SA, în intervalul 30 aprilie – 4 mai, serviciul de transport Regio va fi reluat pe această rută. Astfel, trenurile vor circula din nou între Constanța și Mangalia, înlocuind temporar transportul auto utilizat anterior pe durata lucrărilor.

În același timp, CFR Călători avertizează că trenurile nu vor opri în stația Costinești Tabără, întrucât peroanele nu sunt finalizate și nu permit îmbarcarea sau debarcarea în condiții de siguranță. Având în vedere că o parte dintre bilete au fost deja achiziționate înainte de această decizie, pasagerii care aveau ca punct de plecare sau destinație stația Costinești Tabără sunt rugați să utilizeze stația Costinești.

CFR Călători recomandă achiziționarea din timp a biletelor de călătorie, care pot fi cumpărate online, prin aplicația mobilă dedicată, de la automatele din stații sau de la casele de bilete din gări și agențiile de voiaj. Pasagerii pot beneficia de reduceri de până la 10% pentru biletele cumpărate în avans sau pentru opțiunea dus-întors. Rămân valabile facilitățile acordate conform legislației în vigoare pentru diverse categorii de călători, precum elevii sau pensionarii. Pentru informații suplimentare, călătorii sunt îndrumați să consulte site-ul oficial al CFR.

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, a anunțat joi, 23 aprilie, semnarea unor contracte de finanțare cu Autoritatea pentru Reformă Feroviară pentru achiziția a 20 de rame electrice interregionale și a 16 locomotive electrice. Potrivit acestuia, investițiile reprezintă un pas important în accelerarea modernizării transportului feroviar din România și în creșterea calității serviciilor publice oferite cetățenilor.

Oficialul român a precizat pe contul său de Facebook că noile rame electrice vor fi introduse treptat în circulație încă din acest an, urmând să deservească rute strategice care leagă principalele regiuni istorice ale țării, inclusiv conexiuni între orașe precum Cluj-Napoca, Brașov, Iași, Constanța sau Craiova. Pe măsură ce lucrările de electrificare aflate în desfășurare vor fi finalizate, trenurile vor circula și pe rute suplimentare considerate esențiale pentru dezvoltarea mobilității regionale.

În paralel, cele 16 locomotive electrice vor fi utilizate pentru operarea unor rute de lung parcurs, menite să îmbunătățească conectivitatea la nivel național, inclusiv pe trasee care leagă vestul, centrul și estul țării de Capitală și de litoral.

Valoarea totală a investițiilor depășește 250 de milioane de euro, inclusiv TVA. Șerban a explicat că proiectele au fost inițial incluse pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), dar au fost ulterior transferate către Fondul pentru Modernizare, unde beneficiază de finanțare integrală. În acest fel, autoritățile au asigurat continuitatea unor investiții strategice și utilizarea completă a fondurilor europene disponibile.