Metrorex va aplica noi tarife pentru transportul cu metroul, după ce majorarea a fost aprobată de Ministerul Transporturilor. Prețul unei călătorii crește de la 5 la 7 lei.

Scumpirile afectează și abonamentele. Abonamentul lunar ajunge la 140 de lei, față de 100 de lei în prezent. Cartela valabilă 24 de ore crește la 18 lei, de la 9 lei, iar abonamentul de 24 de ore ajunge de la 12 la 18 lei.

În același timp, abonamentul săptămânal va costa 60 de lei, față de 45 de lei, cel pe șase luni crește de la 500 la 700 de lei, iar abonamentul anual ajunge la 1.300 de lei, de la 900 de lei.

Elevii și studenții vor continua să beneficieze de gratuitate sau de reducerea de 90%, potrivit regulilor actuale.

Majorarea vine după o scumpire aplicată la 1 ianuarie 2025, când prețul unei călătorii a crescut de la 3 la 5 lei, iar cartela cu 10 călătorii a fost majorată de la 25 la 40 de lei.

Decizia a fost contestată în spațiul public, inclusiv printr-o petiție inițiată de partidul SENS pe platforma Declic, în care se arată că majorarea tarifelor contrazice tendința marilor orașe de a încuraja transportul public și de a reduce utilizarea mașinii personale.

„Prin această decizie mergem împotriva trendului global de a scăpa de dependență de combustibili și de mașina individuală în marile noastre orașe. (…) Dacă scumpesc prețul unei călătorii cu metroul, practic cea mai eficientă metodă de a te deplasa în București, autoritățile nu fac decât să trimită și mai mulți cetățeni către automobilele individuale, fapt care creează mai multe cozi în trafic, mai multă poluare și mai mulți nervi pentru cei care au mașină/își permit să meargă cu mașina individuală”, se arata în textul petiției inițiate de partidul SENS pe platforma Declic.

Inițiatorii susțin că scumpirea ar putea duce la creșterea traficului și a poluării și ar afecta în special persoanele cu venituri reduse.

„Iar pentru cei vulnerabili, care nu se pune problema să dețină o mașină, 2 lei în plus per călătorie, mai ales în contextul în care s-a mai scumpit o dată prețul unei călătorii, nu ar face decât să le facă viața și mai grea”, se mai arata în petiție.

Analistul economic Adrian Negrescu a descris decizia drept controversată și a arătat că este vorba despre o serie de scumpiri succesive fără precedent în transportul de călători din România. El a precizat că majorarea nu este însoțită de îmbunătățiri vizibile ale serviciilor, menționând probleme precum aglomerația, infrastructura veche și întârzierile.

Reprezentanții Metrorex au explicat că majorarea tarifelor vine în contextul situației bugetare, în condițiile în care fondurile alocate pentru compensarea transportului nu acoperă integral necesarul.

Marian Artimon, sindicalist Metrorex, a declarat că suma alocată este de aproximativ 740 de milioane de lei, adică în jur de 60% din nivelul necesar pentru funcționarea în siguranță a metroului.

„Deficitiul bugetar nu i-a permis ministrului de Finanţe să aloce suma pe care statul s-a obligat să o aloce Metrorexului pentru compensaţie şi buna funcţionare în siguranţă a metroului. Au alocat doar 740 (n.r. milioane de lei), undeva la 60%”, a declarat Marian Artimon.

În urma acestor modificări, prețul unei călătorii cu metroul în București ajunge la aproximativ 1,40 euro, depășind tarifele din unele capitale din regiune, precum Budapesta sau Varșovia, dar rămânând sub nivelul din multe orașe vest-europene.