Potrivit explicațiilor oferite de Ciprian Șerban pe Facebook, este vorba despre o investiție strategică pentru România, cu miză regională și europeană. Ministrul a explicat că preluarea portului este necesară în contextul concurenței dintre Portul Constanța și celelalte porturi din bazinul Mării Negre, dar și cu porturile statelor membre ale Uniunii Europene.

În același timp, achiziția este legată de extinderea hinterland-ului Portului Constanța și de obiectivul transformării acestuia într-un lider de piață pentru zona Europei Centrale și de Sud-Est.

Ministrul a mai subliniat că noile rute de transport conturate în actualul context regional sporesc importanța acestei tranzacții.

Potrivit oficialului, rolul strategic al Portului Giurgiulești a crescut semnificativ în regiune, iar infrastructura sa este bine poziționată pentru a contribui la viitoarea reconstrucție a Ucrainei.

Acest aspect oferă portului o valoare suplimentară în noul context geopolitic și economic din Europa de Est.

„Mă bucur că am reușit să finalizăm tranzacția de preluare a operatorului Portului Giurgiulești, firma ICS Danube Logistics, prin Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, o investiție strategică pentru România, cu miză regională și europeană. Achiziția portului Giurgiulești este necesară, luând în considerare concurența dintre Portul Constanța și celelalte porturi din bazinul Mării Negre și cele ale statelor membre UE și în contextul extinderii hinterland-ului Portului Constanța și transformării lui într-un lider de piață pentru zona Centrală și de Sud-Est a Europei, precum și trasarea noilor rute de transport în contextul actual regional. Rolul său strategic a crescut în regiune, iar portul este bine poziționat pentru a servi la reconstrucția viitoare a Ucrainei”, a scris ministrul pe Facebook.

Ciprian Șerban a precizat că Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a fost implicat încă de la început în realizarea tranzacției. Instituția a contribuit prin analize riguroase, evaluări de risc actualizate și printr-o viziune clară privind impactul pe termen lung al preluării operatorului portuar.

„Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a fost implicat, încă de la început, în derularea spre succes a acestei tranzacții, furnizând analize riguroase, evaluări de risc actualizate și o viziune clară asupra impactului pe termen lung”, a mai scris Ciprian Șerban.

Prin această tranzacție, România își asumă angajamente ferme pentru dezvoltarea Portului Giurgiulești și pentru consolidarea poziției sale în noua realitate economică și geopolitică. Ministrul a anunțat că sunt avute în vedere investiții importante pe termen lung pentru creșterea capacității portului și pentru sporirea importanței sale strategice în zonă.

Autoritățile române își doresc ca Portul Giurgiulești să devină complet integrat în rețelele de transport din regiune. În acest sens, ar putea fi susținute proiecte de infrastructură externă, precum construirea unei autostrăzi sau a unui drum expres de la Galați la Giurgiulești, care ar lega direct portul de rețeaua rutieră europeană.

De asemenea, sunt luate în calcul parteneriate cu Portul Galați, aflat peste Dunăre, în România, astfel încât cele două obiective să funcționeze complementar.

Potrivit ministrului Transporturilor, astfel de măsuri ar integra mai strâns Portul Giurgiulești în rețeaua regională de transport și i-ar amplifica rolul de poartă de acces către Uniunea Europeană pentru Republica Moldova.

„Prin preluarea acestuia, România își asumă angajamente ferme privind dezvoltarea Portului Giurgiulești și consolidarea poziției acestuia în noul context geopolitic și economic. Se au în vedere investiții importante, pe termen lung, în creșterea capacității portului și a importanței sale strategice în zonă. Ne dorim ca Giurgiuleștiul să devină complet integrat în rețelele de transport din regiune. Aceasta ar putea include, de exemplu, sprijinirea proiectelor de infrastructură externă, cum ar fi o autostradă sau un drum expres de la Galați la Giurgiulești (care leagă direct portul de rețeaua rutieră europeană) sau parteneriate cu Portul Galați (de peste Dunăre, în România) pentru a opera complementar. Astfel de măsuri ar integra mai strâns portul Giurgiulești în rețeaua regională de transport, amplificând rolul său de poartă de acces către UE pentru Moldova”, a conchis ministrul.

