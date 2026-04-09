Guvernul României a făcut un pas decisiv în consolidarea influenței sale logistice la Marea Neagră, aprobând joi, 9 aprilie 2026, finanțarea necesară pentru preluarea integrală a operatorului care administrează Portul Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova.

Această mișcare strategică, realizată prin intermediul Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” (CNAPM) Constanța, marchează o extindere majoră a prezenței românești pe axa Dunării.

Pentru a susține această tranzacție, Executivul a decis suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu suma de 281,626 milioane de lei pentru anul 2026. Fondurile, alocate din Fondul de rezervă bugetară, vor fi utilizate pentru majorarea capitalului social al CNAPM Constanța.

Obiectivul final este achiziția pachetului de 100% din acțiunile ICS Danube Logistics SRL, entitatea care operează în prezent infrastructura portuară de la Giurgiulești. Practic, statul român va prelua participația deținută până acum de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Tranzacția beneficiază deja de toate aprobările guvernamentale și corporative necesare, fiind considerată de autorități un element-cheie pentru stabilitatea regională.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a subliniat că Giurgiulești reprezintă singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova, fiind un punct de intersecție vital între Dunăre și Marea Neagră. Prin această preluare, Portul Constanța își va extinde capacitatea operațională, integrând facilitățile din Moldova într-o viziune comună de dezvoltare.

Această sinergie între Constanța și Giurgiulești are scopul de a consolida coridorul logistic Dunăre–Marea Neagră. Noua configurație va permite crearea unei platforme regionale robuste pentru comerț și tranzit, facilitând totodată investițiile masive în infrastructură. Mai mult, unificarea operațională va oferi României un avantaj competitiv în gestionarea fluxurilor de mărfuri către restul Europei.

„Este o decizie cu relevanță majoră pentru România și pentru întreaga regiune a Mării Negre. Giurgiulești este singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova și un nod esențial la intersecția Dunării cu spațiul Mării Negre. Portul Constanța va prelua Portul Internațional Liber Giurgiulești după finalizarea procesului inițiat de BERD pentru identificarea unui investitor strategic. Integrarea Portului Giurgiulești într-o viziune comună cu Portul Constanța va consolida coridorul logistic Dunăre–Marea Neagră și va contribui la dezvoltarea unei platforme regionale mai puternice pentru comerț, tranzit și investiții”, a explicat Ciprian Șerban.

Rolul Portului Giurgiulești este unul dominant pentru economia Republicii Moldova, gestionând în prezent peste 70% din comerțul navigabil al țării.

Situat strategic la vărsarea Dunării, portul dispune de terminale moderne pentru cereale, produse petroliere și mărfuri generale, fiind capabil să primească atât nave fluviale, cât și maritime.

Dincolo de beneficiile economice imediate pentru ambele state, achiziția este privită și prin prisma contextului geopolitic actual. Integrarea celor două porturi va facilita conectarea mai eficientă la viitoarele proiecte de reconstrucție din Ucraina, transformând tandemul Constanța-Giurgiulești într-un hub esențial pentru transportul de materiale și resurse necesare în regiune.