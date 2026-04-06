Potrivit reprezentanților agenției Moody’s, îmbunătățirea ratingului vine pe fondul progreselor realizate de Republica Moldova în consolidarea instituțiilor și a guvernanței.

În plus, procesul de aderare la Uniunea Europeană și reformele asociate au contribuit la creșterea credibilității statului pe plan extern.

Moody’s subliniază că autoritățile de la Chișinău au demonstrat o capacitate mai mare de a gestiona crizele, în special prin reducerea dependenței energetice de Rusia după 2022.

„Aceste eforturi au contribuit și la reducerea riscurilor politice, care anterior erau foarte ridicate. Un mediu politic intern mai stabil și reziliența demonstrată față de tentativele externe de interferență electorală au redus, de asemenea, expunerea Moldovei la riscuri politice. Cu toate acestea, expunerea ridicată la atacuri hibride din partea Rusiei și performanța economică modestă, comparativ cu alte state similare, rămân factori limitativi pentru ratingul B2”

Premierul Alexandru Munteanu a salutat decizia, subliniind că este vorba despre o evaluare obiectivă.

„Nu este o opinie politică. Este o evaluare independentă, tehnică, a modului în care statul își gestionează economia și finanțele. Moldova devine mai stabilă, mai predictibilă și mai respectată”

Acesta a adăugat că țara a făcut progrese vizibile în gestionarea riscurilor multiple.

„a demonstrat o capacitate semnificativ îmbunătățită de a gestiona riscurile financiare, politice și sociale”

Noua evaluare aduce avantaje concrete pentru economia Republicii Moldova:

-acces mai ușor la finanțare internațională

-costuri mai reduse ale împrumuturilor

-creșterea atractivității pentru investiții străine

Premierul a subliniat că direcția reformelor începe să fie recunoscută și la nivel internațional:

„Această evoluție reflectă direcția pe care mergem: instituții mai puternice, reforme reale, independență energetică și pași clari spre Uniunea Europeană. Este rezultatul unei munci coordonate la nivel instituțional: atunci când există coerență, responsabilitate și decizii asumate, rezultatele încep să se vadă și din exterior”

În paralel, agenția a analizat și situația României la începutul lunii martie, unde perspectivele rămân marcate de riscuri legate de deficitul bugetar și de implementarea reformelor fiscale.

„Ratingurile României ar fi probabil retrogradate dacă vom ajunge la concluzia că Guvernul nu va putea implementa planul său de consolidare fiscală într-un mod eficient, ceea ce ar duce la o evoluţie semnificativ mai proastă a principalilor indicatori fiscali comparativ cu aşteptările noastre actuale. Un astfel de scenariu ar reflecta, de asemenea, slăbiciuni în capacitatea instituţiilor de a implementa eficient un program de consolidare amplu şi complex”

Potrivit Moody’s, reducerea deficitului bugetar depinde de menținerea sprijinului politic pentru măsurile de consolidare fiscală, într-un context electoral complicat în anii următori.

Estimările agenției arată că deficitul României ar putea coborî la 6,3% din PIB în 2026, de la 8,2% în 2025 și 9,3% în 2024. Cu toate acestea, datoria publică este prognozată să continue să crească.

De asemenea, ritmul de creștere economică a încetinit, pe fondul măsurilor fiscale și al reducerii consumului.

„Maximizarea absorbţiei de către România a finanţării în cadrul Facilităţii de Redresare şi Rezilienţă (RRF) a UE înainte de termenul limită din august 2026 al programului va fi crucială pentru a evita o contracţie a economiei în 2026”

Ratingul acordat de Moody’s reprezintă una dintre cele mai importante evaluări ale riscului financiar la nivel global, fiind utilizat de investitori, bănci și instituții internaționale pentru a decide unde își plasează capitalul și în ce condiții acordă finanțare.

În esență, acest rating reflectă capacitatea unei țări sau a unei companii de a-și plăti datoriile și de a-și gestiona finanțele într-un mod sustenabil.

Moody’s analizează o serie de indicatori economici, fiscali și politici și acordă un calificativ pe o scară standardizată. Această scară pornește de la cele mai sigure economii și ajunge până la cele cu risc major de neplată.

Clasificarea este structurată astfel:

-Aaa, Aa, A – nivel foarte ridicat de siguranță, risc minim

-Baa – nivel mediu, considerat încă sigur pentru investiții

-Ba, B – risc mai ridicat, categorie speculativă

-Caa, Ca, C – risc foarte mare, aproape de incapacitate de plată

De exemplu, un calificativ precum B2 indică un nivel de risc mai ridicat decât media, dar care poate fi acceptabil pentru investitori în anumite condiții, mai ales dacă există perspective de îmbunătățire.

Pentru a stabili aceste calificative, Moody’s ia în calcul mai mulți indicatori esențiali:

-nivelul datoriei publice și capacitatea de rambursare

-deficitul bugetar și politica fiscală

-ritmul de creștere economică

-stabilitatea politică și calitatea instituțiilor

-expunerea la riscuri externe (crize, conflicte, dependențe energetice)

Astfel, ratingul nu este doar o analiză economică, ci și una instituțională și geopolitică.

Un rating mai bun are efecte directe asupra economiei:

-Costuri mai mici de finanțare

Statele cu rating ridicat se pot împrumuta mai ieftin de pe piețele internaționale. În schimb, un rating slab înseamnă dobânzi mai mari.

– Atragerea investițiilor

Investitorii internaționali folosesc ratingurile ca reper. O evaluare mai bună înseamnă mai mult capital atras în economie.

– Stabilitate economică

Ratingul este un indicator al încrederii în economia unei țări și în capacitatea autorităților de a gestiona crizele.

Deși pare un indicator tehnic, ratingul are impact direct asupra populației:

-influențează dobânzile la credite

-afectează cursul valutar

-determină nivelul investițiilor și al locurilor de muncă

-poate influența nivelul taxelor și al cheltuielilor publice

Cu alte cuvinte, un rating mai bun înseamnă, pe termen mediu, condiții economice mai stabile pentru cetățeni.

Moody’s este una dintre cele mai influente agenții de rating din lume, alături de alte instituții similare. Evaluările sale sunt urmărite atent de piețele financiare și pot influența rapid deciziile de investiții și evoluțiile economice la nivel global.