Nicușor Dan a transmis astăzi, 31 martie, că transportul și securizarea rutelor comerciale devin din ce în ce mai importante pentru România și Uniunea Europeană, în contextul războiului din Ucraina și al crizei din Orientul Mijlociu. În urma unei întâlniri cu comisarul european pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas, șeful statului a evidențiat necesitatea valorificării poziției strategice a României în rețeaua europeană de conectivitate.

Acesta a arătat că discuțiile purtate la Palatul Cotroceni s-au concentrat pe modul în care România își poate folosi mai eficient avantajele geostrategice, în special în ceea ce privește infrastructura de transport. Potrivit președintelui, Portul Constanța, coridoarele care leagă Marea Baltică de Marea Neagră și Marea Egee, precum și cele de pe axa Rin–Dunăre au devenit esențiale atât pentru transportul de mărfuri, cât și pentru mobilitatea militară.

Nicușor Dan a subliniat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că i-a transmis comisarului european faptul că România trebuie să beneficieze de o alocare mai mare din fondurile europene destinate interconectivității, având în vedere poziția sa geostrategică, inclusiv în contextul implementării Coridorului vertical.

De asemenea, el a evidențiat că dezvoltarea infrastructurii rămâne o prioritate majoră, menționând necesitatea finalizării unor proiecte importante precum autostrăzile A1 Sibiu–Pitești, A7 și A8, considerate esențiale pentru conectarea României cu Europa Centrală, Ucraina și Republica Moldova. În acest sens, fondurile de coeziune au fost indicate drept cruciale pentru susținerea investițiilor.

Președintele a mai transmis că securitatea României și a Europei depinde și de extinderea în siguranță a coridoarelor de transport către Ucraina și Republica Moldova, proces care ar contribui și la integrarea treptată a acestor state în Piața Unică europeană.

„Transportul și asigurarea unor rute sigure pentru mărfuri capătă o importanță strategică tot mai mare atât pentru România, cât și pentru întreaga Uniune Europeană, pe fondul războiului din Ucraina și a actualei crize din Orientul Mijlociu. În acest context, întâlnirea pe care am avut-o astăzi, la Palatul Cotroceni, cu Apostolos Tzitzikostas, comisarul european pentru transport durabil și turism, a vizat, în primul rând, modul în care țara noastră își poate valorifica mai bine atuurile în arhitectura generală a conectivității. Portul Constanța, coridoarele Marea Baltică – Marea Neagră – Marea Egee și coridoarele Rin – Dunăre au devenit esențiale atât pentru fluxurile de mărfuri, cât și pentru mobilitatea militară. I-am spus comisarului european Apostolos Tzitzikostas că, dată fiind poziția geostrategică a României, inclusiv pentru implementarea Coridorului vertical, țara noastră trebuie să acceseze mai mult din fondurile europene suplimentare destinate interconectivității. România are nevoie în continuare de dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel național, inclusiv finalizarea a trei proiecte majore de autostrăzi – A1, Sibiu–Pitești, care face legătura cu Europa Centrală, A7 – autostrada Moldovei, spre Ucraina și A8 „Autostrada Unirii”, care ne conectează cu Republica Moldova. Pentru toate investițiile din infrastructură, fondurile de coeziune rămân esențiale pentru noi. Securitatea țării noastre și, implicit, a Europei, depinde și de extinderea, în siguranță, a coridoarelor europene de transport către Ucraina și Republica Moldova, care ar genera și integrarea treptată în Piața Unică a acestor state”, a scris președintele României, Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.

În aceeași zi, șeful statului a avut o întrevedere și cu președintele Curții de Conturi Europene, Tony Murphy, aflat într-o vizită oficială în România.

Administrația Prezidențială a transmis oficial faptul că Nicușor Dan a pledat pentru adoptarea unui buget european ambițios, care să reflecte atât prioritățile actuale, cât și pe cele viitoare ale Uniunii, cu accent pe coeziune, competitivitate și capacitatea de adaptare la noile provocări.

Potrivit Administrației Prezidențiale, întâlnirea a evidențiat angajamentul comun pentru consolidarea mecanismelor de supraveghere și pentru asigurarea unei gestionări eficiente și corecte a fondurilor europene, în beneficiul cetățenilor.

De asemenea, președintele României a subliniat importanța instrumentelor solide de audit în creșterea transparenței și a încrederii publice în utilizarea resurselor europene.

„Președintele Nicuşor Dan a subliniat faptul că România acordă o importanță deosebită rolului instrumentelor solide de audit în consolidarea transparenței și a încrederii publice în gestionarea resurselor europene. Totodată, a arătat că, în actualul context geopolitic, reziliența include și forța instituțională, responsabilitatea și capacitatea de a servi interesul public prin utilizarea fondurilor europene”, potrivit mesajului Administrației Prezidențiale de astăzi, 31 martie 2026.

Nicușor Dan și-a exprimat aprecierea pentru activitatea Curții de Conturi Europene, menționând relevanța rapoartelor elaborate de instituție privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene.

El a reiterat necesitatea unui buget european adaptat provocărilor actuale și viitoare.

La rândul său, Tony Murphy a evidențiat că instituția pe care o conduce este considerată un pilon esențial al încrederii la nivelul Uniunii Europene și a subliniat importanța cooperării strânse cu instituțiile naționale de audit.

Acesta a arătat că o astfel de colaborare este esențială pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și pentru îmbunătățirea calității guvernanței publice.