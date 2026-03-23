Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) examinează posibilitatea acordării unui împrumut pentru dezvoltarea, construcția și operarea unui parc fotovoltaic de peste 1.200 MW în județul Arad, proiect deținut de Rezolv Energy, care ar urma să devină cel mai mare parc solar din Europa.

Analiza BERD se află în stadiu exploratoriu, iar investiția totală a fost estimată anterior la aproximativ 1 miliard de euro. Parcul fotovoltaic de la Pilu-Grăniceri, situat aproape de granița cu Ungaria, va avea o capacitate totală instalată de aproape 1.240 MWp DC (putere maximă la nivelul panourilor), cu 200 MW peste puterea inițial anunțată.

Proiectul, denumit Dama Solar, este dezvoltat de West Power Investments S.R.L., companie controlată de Rezolv Energy, unul dintre cei mai importanți investitori în energie regenerabilă din România.

Rezolv Energy a achiziționat proiectul de la grupul Monsson al omului de afaceri suedez Emanuel Muntmark, supranumit „regele eolienelor”, scrie profit.ro.

Terenul pe care va fi amplasat parcul, de 1.064 hectare, era folosit anterior pentru culturi agricole și se află în proprietatea grupului Monsson, fiind închiriat pe termen lung de Rezolv Energy.

Proiectul Dama Solar include instalarea de panouri fotovoltaice montate la sol, stații de invertoare, rețea internă de medie tensiune, drumuri de acces, o stație de transformare de 110/400 kV și un cablu subteran de 400 kV de 3,5-3,6 km, care se va conecta la sistemul național de transport.

Pentru racordarea la rețeaua națională este necesară construirea unei stații de conexiune de 400 kV la Grăniceri, lângă linia aeriană Nădab-Bekescsaba, precum și realizarea de linii electrice subterane, cabluri de comunicații și modernizarea drumului de acces. Inițial se avusese în vedere o stație cu izolație în gaz (GIS), însă s-a optat în final pentru o soluție clasică de tip AIS (Air Insulation Station).

Rezolv Energy a fost lansată în 2022 de fondul de investiții Actis, cu o investiție inițială de 500 milioane de euro.

În toamna anului trecut, Mubadala Investment Company, fond suveran de investiții din Abu Dhabi cu active de aproximativ 300 miliarde dolari, a încheiat un acord de joint venture cu Actis pentru controlul comun al Rezolv Energy.