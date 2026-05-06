Potrivit viceprim-ministrului din Republica Moldova, Vladimir Bolea, situația financiară a companiei s-a schimbat semnificativ în ultimii ani, CFM trecând de la o instituție blocată financiar și operațional la una aflată într-un proces de stabilizare și eficientizare.

„Calea Ferată din Moldova revine la funcționalitatea normală. Am trecut de la o instituție blocată financiar și operațional la una care începe să livreze rezultate și să devină sustenabilă. La sfârșitul anului 2024, restanțele salariale erau de circa 144 de milioane de lei. Până la sfârșitul anului 2025 acestea au fost reduse la 49 de milioane de lei, iar la 30 aprilie 2026 au ajuns la zero. Asta înseamnă că cei peste 3.400 de angajați ai întreprinderii sunt plătiți la zi”, a declarat viceprim-ministrul Vladimir Bolea în cadrul unei conferințe de presă.

Vicepremierul a subliniat că achitarea la timp a salariilor reprezintă o condiție esențială pentru funcționarea oricărei instituții, afirmând că fără personal plătit corect nu pot exista reforme și nici infrastructură funcțională.

„Fără oameni plătiți corect, nu există reformă și nu există infrastructură funcțională”, a mai spus acesta.

Procesul de redresare a companiei a presupus reorganizarea managementului instituțional, ajustarea cheltuielilor și direcționarea activității către investiții și proiecte care generează venituri, cu scopul de a transforma CFM într-o entitate autonomă și sustenabilă.

În paralel, întreprinderea a înregistrat o creștere semnificativă a veniturilor, acestea urcând de la peste 702 milioane de lei în 2024 la peste 1,28 miliarde de lei în 2025. Această evoluție a permis acoperirea cheltuielilor și creșterea predictibilității financiare. La sfârșitul lunii aprilie 2026, încasările financiare preliminare erau de aproximativ 232,3 milioane de lei.

Un alt element important al strategiei de dezvoltare îl reprezintă redeschiderea unor segmente feroviare strategice. Este vorba despre linia Cantemir-Fălciu, care reface conexiunea directă cu România și facilitează integrarea în rețeaua feroviară europeană, precum și segmentul Cahul-Giurgiulești, inclusiv porțiunea din Văleni, care asigură accesul către Portul Internațional Liber Giurgiulești și creează condiții pentru creșterea transportului de mărfuri.

„Aceste redeschideri înseamnă diversificarea rutelor de export și import, reducerea presiunii pe infrastructura rutieră, ceea ce în termeni practici înseamnă costuri mai mici pentru transportatori și oportunități mai mari pentru economie, acces direct la piața Uniunii Europene și creșterea rolului Republicii Moldova ca zonă de tranzit, dar și creșterea capacității CFM de a se autoadministra și de a-și organiza capacitatea de intervenție, de dezvoltare și de determinare a priorităților strategice”, a conchis Vladimir Bolea.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a prezentat bilanțul reformelor din sectorul feroviar. Potrivit oficialului, situația financiară a întreprinderii la preluarea mandatului în 2024 era critică, compania fiind afectată de datorii istorice și restanțe salariale de aproximativ 144 de milioane de lei, echivalentul a circa nouă luni de întârzieri. Până la 31 decembrie 2025, aceste datorii au fost reduse la aproximativ 49 de milioane de lei, iar la 30 aprilie 2026 au ajuns la zero.

În prezent, aproximativ 25% dintre cei circa 3.400 de angajați și-au primit deja salariile la zi pentru luna aprilie, ceea ce oferă stabilitate și predictibilitate financiară personalului.

„Asta înseamnă normalitate, asta înseamnă că oamenii au certitudinea că, după o muncă efectuată, își vor încasa salariile și își vor putea întreține familiile”, a afirmat Bolea.

Pe lângă eliminarea restanțelor, compania a raportat o creștere importantă a veniturilor. Dacă în 2024 încasările totale au fost de aproximativ 702 milioane de lei, în 2025 acestea au ajuns la circa 1,289 miliarde de lei, marcând o evoluție semnificativă.

Tendința pozitivă s-a menținut și în 2026. În primele patru luni ale anului, veniturile au ajuns la aproximativ 232 de milioane de lei, indicând o dinamică ascendentă a activității economice. În anumite perioade, cum ar fi exporturile masive de cereale din 2025, încasările lunare au depășit 70 de milioane de lei, iar în februarie 2026 au trecut de 40 de milioane de lei, dublu față de aceeași perioadă a anului precedent.

În continuare, autoritățile își propun să dezvolte capacitățile companiei și să crească rolul transportului feroviar în economia națională, inclusiv prin atragerea de noi fluxuri de marfă și optimizarea costurilor logistice.